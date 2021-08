Unbekannte zerstören Schutzzaun auf Toggenburger Hochalp

Missetat Dreistes Vergehen auf einer Hochalp im Toggenburg: Unbekannte zerstören Schutzzaun – und bringen damit Rinderherde in Gefahr Der Wolf beschäftigt das Personal auf den Schweizer Alpen massiv. Und das launige Wetter hat den Alpsommer 2021 teilweise stark verkürzt. Dass jetzt auch noch bewilligter Stacheldrahtzaun auf einer Länge von 500 Metern von Unbekannten zerstört wurde, stösst auf totales Unverständnis. Ruedi Roth 25.08.2021, 05.00 Uhr

Der Stacheldraht wurde gezielt durchtrennt. Bild: Ruedi Roth

Der Sommer auf der Alp Näf in der Toggenburger Alpkorporation Niederstock neigt sich dem Ende entgegen. Das Futter wird knapp und die Tiere suchen noch die letzten feinen Kräuter auf der sonnseitig gelegenen und recht steilen Alp. Zu einem ansehnlichen Teil ist die Alpweide von steilen Felswänden umgeben. Diese müssen gut abgezäunt werden. Ein falscher Tritt in diesen gefährlichen Weiderändern kann für ein Alptier den sofortigen Tod bedeuten.

Andreas und Hansueli Looser haben diesem Ungemach aber gut vorgebeugt. Viele Tage beschwerlicher Arbeit sind im Vorsommer jeweils nötig für das Zäunen. Nicht überall kann der Holzpfahl in die Erde gerammt werden. Zu steinig ist der Untergrund. Als beste Schutzmassnahme dagegen steht hier das Spannen von Stacheldrähten im Fokus der Älpler.

Schon seit etlichen Generationen ist dies so. «Das ist immer noch das Beste für die Sicherheit unserer Tiere. Dafür nimmt man die recht anspruchsvolle Arbeit noch gerne auf sich», bestätigen die Älpler im Niederstock. Doch das sehen anscheinend nicht alle Menschen gleich.

Rinder büxen aus

Loosers schultern die Motorsäge. Im Wald oberhalb ihrer Alphütte wollen sie in den letzten Alptagen noch Pfähle zuschneiden und Anfeuerungsholz für den nächsten Sommer richten. Im selben Arbeitsgang wollen sie dort oben die eingezäunte Rinderherde kontrollieren. Doch die Tiere sind nirgends zu sehen. Ungewöhnlich.

Sie überlegen und kommen zum Schluss, dass sich die Rinder aus irgendeinem Grund wohl in den lichten Wäldern bei den Felswänden aufhalten würden. Ja, tatsächlich, da hören die beiden das Gebimmel der Schellen. Und bald sind auch die Rinder zu sehen. Doch sie befinden sich ausserhalb der Einzäunung.

Die Rinder haben sich schon ganz nahe an die abfallende Wand begeben. Bild: Ruedi Roth

Jetzt stockt Loosers der Atem. Der zweifach gespannte Stacheldraht ist entzwei. Und zwar an vielen Orten, wie die beiden bald bemerken. Hier hat jemand absichtlich den Zaun beschädigt. Doch jetzt bleibt keine Zeit nach den Ursachen zu suchen. Ganz vorsichtig müssen die Rinder wieder in die Alpweide zurückgetrieben werden.

Älpler sind ernüchtert

Mit viel Ruhe schaffen es Loosers die Tiere in Sicherheit zu bringen. Notdürftig wollen sie den Zaun wieder reparieren. Doch dies ist infolge der vielen Defekte am Stacheldraht schlicht nicht mehr möglich. Jemand muss jetzt die Herde beaufsichtigen. Und eine Person will die Länge des malträtierten Zauns kontrollieren. Doch die Spannweite des Schadens scheint umfangreicher zu sein als angenommen.

Es ist ernüchternd für Loosers, was auf ihrer Alp gerade passiert ist. Auf einer Länge von etwa 500 Metern hat jemand den Draht unzählige Male mit einer Beisszange durchtrennt. Teile davon liegen noch im steilen Gelände. Andere sind wohl über die Felswand in die Tiefe gefallen.

Die Älpler halten das Ungemach fotografisch fest und setzen die Polizei von der Tat in Kenntnis. Auch Raimund Bischof, Präsident der Alpkorporation Niederstock, wird orientiert. Möglichst schnell wird daraufhin ein Elektrozaun gespannt.

Geplantes Vorgehen?

«Diese Tat kann man nur schlecht erklären», meint Raimund Bischof.

«Jene Person, die dies gemacht hat, ging wohl nicht einmal planlos vor.»

Den Zeitpunkt der Zaunsabotage rund zehn Tage vor der Alpabfahrt festzulegen, zeuge von gezieltem Vorgehen. Dann sei das Vieh auf der Suche nach den letzten Grasbüscheln und daher viel leichter über eine Felswand zu locken.

Für alle Älpler der Korporation Niederstock ist der Vorfall schaudernd. Da habe wohl jemand entweder zu wenig an mögliche Folgen gedacht oder äusserst skrupellos gehandelt, so die Mutmassungen. Aus welchem Umkreis die Täterschaft stammt, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Aber das Thema Abschaffung von Stacheldrahtzaun steht halt doch zuoberst auf der Diskussionsliste.

Älpler beklagen sich über «unrealistische Forderungen»

Aufgrund der Vorkommnisse wird die Alpabfahrt umgehend vollzogen. Bild: Ruedi Roth

Wann genau die Missetat verübt wurde, können Loosers nicht sagen. Aber die Lust am «Älplern» ist ihnen vergangen. Die Alpabfahrt wurde umgehend geplant und vollzogen. So können sie das Grübeln über die Gründe dieser Untat am ehesten verdrängen. Und wie Nachbarälpler Oswald Stauffacher meint:

«Wir fragen uns ernsthaft, ob wir all diese Vorkehrungen der Gesellschaft noch länger tolerieren sollen. Mit dem Wolf und dieser unerklärlichen Tat vergeht einem die Freude an der Alp.»

Vielen Älpler ist das Ausgeliefertsein an die heutige Gesellschaft zuweilen ein grosser Dorn im Auge. Unrealistische Forderungen würden beschlossen. Für Werbungen verschiedenster Art soll die Alpwirtschaft mit der Schokoladenseite dienen. Aber selbst auf einer Alp Hand anlegen oder realisieren, was da momentan wirklich vor sich geht, interessiere viel zu wenig.