«Mindestens einen Monat haben wir einen totalen Erwerbsausfall»: Erica Brändle darf ihre Coiffeurgeschäfte in Zuzwil und Bazenheid aktuell nicht öffnen Coiffeurgeschäfte leiden stark unter den verschärften Coronabestimmungen – und die Kundinnen mit ihnen. Hans Suter 07.04.2020, 05.00 Uhr

Wo Erica Brändle gewöhnlich Kundinnen frisiert, kann sie bis mindestens 19. April nur selber Platz nehmen: Seit dem Lockdown dürfen Coiffeusen und Coiffeure keine Kunden mehr bedienen. Bild: Hans Suter

Das Unheil nimmt auf mehreren Ebenen gleichzeitig seinen Lauf: Dem Coiffeurgeschäft bricht von einem Tag auf den anderen das gesamte Einkommen weg; zurückbleiben Fixkosten und Existenzängste. Die Kundin oder der Kunde schämt sich der Verwilderung der Frisur; zurückbleiben Unwohlsein und auf dem Scheitel bei diesem oder jener die Haaransätze, die dringend der Nachfärbung bedürften. Und die Lernenden können nicht wie erhofft trainieren; zurück bleibt die Angst, ob es trotzdem klappt mit der Lehrabschlussprüfung.

Haare stehen auch sprichwörtlich zu Berge

Haare und Frisuren bekommen durch die geschlossenen Coiffeurgeschäfte eine ganz neue Bedeutung im kollektiven Bewusstsein. Wenn die Leute nicht wie gewohnt zum Coiffeur gehen können, stehen ihnen die Haare bald sprichwörtlich zu Berge. Warum ist das so?

«Das hat verschiedene Gründe», sagt die Zuzwiler Coiffeur-Unternehmerin Erica Brändle und lacht, wird aber wieder ernst. Je nach Beruf komme der Frisur eine sehr unterschiedliche Bedeutung zu. «Besonders schlimm ist die aktuelle Situation für Personen, die beispielsweise bei Banken oder im Aussendienst arbeiten und immer perfekt gestylt sind. Gewöhnlich gehen sie alle zwei bis drei Wochen zum Coiffeur.»

Die Nachfrage nach Haarfarbe steigt

Noch schwieriger sei es für ältere Personen, die sich seit jeher gewohnt seien, jede Woche kurz zum Coiffeur zu gehen. «Für diese Kundinnen ist das wirklich sehr einschneidend», sagt Erica Brändle, die vor Jahrzehnten das elterliche Geschäft in Zuzwil übernommen und seit einiger Zeit auch eine Niederlassung in Bazenheid hat.

Mittlerweile sind es zwei Wochen, dass die Türen der Coiffeurgeschäfte geschlossen sind. «Vielen Kundinnen und Kunden mangelt es an Produkten, in erster Linie an Farbprodukten und Shampoo», sagt die Coiffeurmeisterin. Seit dem ersten Tag erhalte sie Anfragen nach Produkten. Insbesondere die Nachfrage nach Haarfarbe nehme ständig zu. «Wir liefern diese zusammen mit einer Gebrauchsanleitung aus und stehen bei Fragen per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.»

Sofort den Onlineshop ausbauen

Mit dem Frisieren an sich hätten insbesondere die jüngeren Frauen aber wenig Probleme. Doch welche Konsequenzen hat diese ausserordentliche Lage auf ein Coiffeurgeschäft? «Man muss sich neu orientieren», sagt die Unternehmerin nachdenklich. Dazu gehöre die telefonische Erreichbarkeit ebenso wie der sofortige Ausbau des Onlineshops, um den Kunden die gewünschten Hilfestellungen und Produkte bieten zu können. «Die Produkte liefern wir gegen Rechnung, um gemäss den Anordnungen einen direkten Kontakt zu vermeiden», betont Erica Brändle.

Als Unternehmerin gehört für sie aber auch die Voranmeldung zur Kurzarbeit dazu. In ihren zwei Betrieben sind acht Personen davon betroffen. Und niemand weiss, wie lange diese dauern wird. Was indes klar ist: Der ausgebliebene Umsatz ist verlorener Umsatz. «Wer heute seinen Coiffeurtermin nicht wahrnehmen kann, wird deswegen morgen nicht zweimal hingehen», gibt Brändle zu bedenken. Der Verkauf von Gutscheinen und Produkten sei da leider nur ein Tropfen auf den heissen Stein.

«Mindestens einen Monat lang haben wir nahezu einen totalen Erwerbsausfall. Das ist einfach ein Fakt.»

Lernende stehen kurz vor der Lehrabschlussprüfung

Als ob der Sorgen nicht schon genug wären, stehen auch noch die Lehrabschlussprüfungen (LAP) an. Wie können sich die Lernenden darauf vorbereiten? «In der Berufsschule wird nun Fernunterricht angeboten», sagt die langjährige Prüfungsexpertin. Das mache sie nun auch in der Praxis: «Für mündliche Prüfungsvorbereitung biete ich meinen Lernenden ebenfalls einen Fernunterricht an.» Diese Woche ging es um die drei Themen Kundenberatung/Frisurengestaltung, Farbberatung und chemische Umformungen. Besonders froh sei sie, dass sie im Betrieb bereits eine praktische Probe-LAP durchgeführt habe.

Was wird nach der Coronakrise anders sein im Coiffeurgewerbe? «Als Wichtigstes wohl die Sensibilisierung im Umgang mit der Hygiene», glaubt Erica Brändle. Die Desinfektionsflaschen werden ihrer Ansicht nach bleiben und zum festen Bestandteil des Serviceangebots werden.

Einiges wird nicht mehr sein wie vorher

«Überhaupt wird es ein Umdenken geben, besonders bei den Grussformen. Man wird sich künftig wohl nicht mehr so unbekümmert mit Küsschen begrüssen.» Ferner geht sie davon aus, dass es bei mehr Online-Beratungen und -Bestellungen bleiben wird.

Was geschieht, wenn der Lockdown gelockert oder beendet wird und alle zum Coiffeur wollen? Diese Frage beschäftigt Brändle.

«Es bleibt die bange Frage: Kommen alle Kunden wieder, wenn man nicht gleich einen Termin anbieten kann?»