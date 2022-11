Fürstenland: Die Thurebene hat ihr eigenes Klima

Meteorologie 0,6 Grad wärmer und eine kleine «Trockeninsel»: Die Thurebene hat ihr eigenes Klima Eingebettet zwischen Wil und Bischofszell liegt nicht nur eine liebliche Landschaft, durch welche sich die Thur zieht. Diese Region hat auch ihr eigenes Klima. Daran massgeblich beteiligt ist ihre topografische Lage. Christoph Frauenfelder Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf einen Teil der Thurebene, mit Henau und Niederuzwil im Bild. Bild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

Die Wetterstation Meteotop liegt mitten in dieser Gegend – in Niederuzwil – und misst hier schon seit vielen Jahren nach internationalen Richtlinien das Wetter. Um das Klima an einem Ort definieren zu können, muss eine 30-jährige Messreihe vorliegen. Diese Messungen werden gemittelt und als Norm betrachtet. Derzeit gilt die Periode 1991 bis 2020. Erst auf dieser Grundlage sind Stationsergebnisse vergleichbar.

Für den Vergleich des Klimas in der Thurebene gegenüber den angrenzenden Regionen werden die Daten von der privaten Wetterstation Niederuzwil mit der genau gleich hoch gelegenen amtlichen Station Aadorf, zwölf Kilometer westlich von Wil, beigezogen. Flawil misst lediglich Niederschlagsmengen. Bischofszell ist nach Sitterdorf disloziert worden. Diese Station kann deshalb noch keine langjährigen Mittelwerte vorweisen.

Die Wetterstation in Niederuzwil. Bild: PD

Die Thurebene, welche sich als sanftes Becken von Wil nach Bischofszell zieht, wird an den Enden durch zusammenrückende Hügelketten sozusagen abgeschlossen. Die Ebene gleicht einer Mulde, die ihr eigenes Klima aufweist.

Hörnliföhn mischt das Wetter mit

Als Erstes fällt auf, dass das Klima in dieser rund 20 Kilometer langen, etwa acht Kilometer breiten und 100 Meter tiefen Mulde 0,6 Grad wärmer ist als ausserhalb dieser Region. So marginal diese Differenz scheint, so gross ist sie in der Meteorologie. Diese Mulde erwärmt sich an sonnigen Tagen schneller als Luft in einem offenen Gelände. Es werden leicht höhere Maximaltemperaturen verzeichnet.

Hin und wieder zeigt sich der Hörnliföhn, ein lokales Wetterphänomen. Das Hörnli liegt mit seinen 1130 Metern zwischen dem Zürcher Oberland, dem Hinterthurgau und Untertoggenburg.

Von den Alpen kennt man den Süd- und Nordföhn. Im zwanzigmal kleineren Massstab – dafür öfter – weht bei West- und Südwestwindlagen der Hörnliföhn. Dieser fällt auf der Rückseite des Berges in den Hinterthurgau und das Untertoggenburg ein. Der trockene Fallwind sorgt hier für zusätzliche Wärmegrade, weniger Wolken und somit für mehr Sonnenschein.

Weht der Hörnliföhn stark, so erreicht er mit seiner warmen und trockenen Luft auch Sirnach und Wil und im weiteren Verlauf auch Niederuzwil und Bischofszell. Der Hörnliföhn trägt aber nur wenige Zehntelgrade zum Jahrestemperaturmittel bei. Diese reichen jedoch mit der Muldenlage der Thurebene zusammen zum erwähnten Temperaturüberschuss. Denn im Fürstenland weht der Wind zu einem Viertel aller acht Windrichtungen aus Südwesten. Und bei dieser Windrichtung beginnt der Hörnliföhn zu wirken.

Eine trockene Wärmeblase

Wie im grossräumigen Trend ersichtlich, haben auch in der Thurebene die Niederschläge in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Doch der Trend zu kürzeren, aber intensiveren Niederschlägen oder zu mehrtägigen unwetterartigen Niederschlagsereignissen, die im östlichen Mittelland beobachtet werden können, ist in der Thurebene nicht festzustellen.

Die Lage ist vom Zürcher Oberland her geschützt. Und der Hörnliföhn trocknet nicht selten die ersten Niederschläge einer von Westen heranrückenden Front auf. Dieser Umstand führt zu einer kleinen und warmen «Trockeninsel» im Hörnlischatten, wovon auch die Thurebene profitiert.

Flawil liegt bereits 100 Meter höher als die Thurebene, am Anfang der ersten Erhebungen zu den Voralpen. Hier macht sich bereits mehr Niederschlag bemerkbar. Die Abweichung zur Niederuzwil beträgt plus fünf Prozent. Flawil wird von Westwinden stärker geflutet. Diese Winde produzieren am Hügelland zum mittleren Toggenburg und zum Appenzeller Hinterland bereits einen leichten Staueffekt mit einer erhöhten Niederschlagstätigkeit.

Massiv schwüler in Niederuzwil

In den letzten Jahren konnte auch eine zunehmende Temperaturamplitude gemessen werden. So ist der Tagesumfang der Temperatur heute ein Grad grösser als noch vor zehn Jahren, was parallel mit dem zunehmend trocken-warmen Klimatypus einhergeht. Die globale Erwärmung und die abnehmenden Niederschläge machen also auch vor dem Fürstenland nicht Halt.

Zwar bringen wärmere Temperaturen eine längere Vegetationsperiode und damit für die Landwirtschaft durchaus auch positive Voraussetzungen mit sich. Doch mit den länger werdenden Trockenperioden entsteht gleichzeitig wieder eine ungünstige Ausgangslage.

Mit der zunehmenden Wärme bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit haben die schwülen Tage in den letzten zehn Jahren in Niederuzwil um massive 20 Prozent zugenommen. Diese Mischung ist hochexplosiv und lässt im Sommer immer wieder heftige Gewitter mit Unwettercharakter entstehen.

