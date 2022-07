Meisterschaften Auch mit Unterstützung aus der Region Wil: Schweizer Faustball-Nati gewinnt an den World Games Silber Traum erfüllt: Nationalspieler Silvan Jung von der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen kehrt mit einer Silbermedaille im Gepäck von den World Games in den USA zurück. Im Final gegen Deutschland setzte es eine 1:4-Niederlage ab. Samantha Wanjiru 15.07.2022, 17.44 Uhr

Captain der Schweizer Faustballnationalmanschaft Silvan Jung darf sich über eine Silbermedaille bei den Word Games freuen. Bidl:PD

Immer ein Jahr nach den Olympischen Sommerspielen finden die World Games statt. Bei diesen internationalen Spielen haben Sportlerinnen und Sportler aus nicht olympischen Sportkategorien die Möglichkeit, auf grosser Bühne gegeneinander anzutreten. Die Schweizer Faustballnationalmannschaft konnte sich bei den diesjährigen World Games in Birmingham, USA, bis in den Final vorspielen.

Silvan Jung, der in der NLA-Meisterschaft bei der Faustballgemeinschaft bei Rickenbach-Wilen spielt, hatte sich vor Turnierbeginn eine Medaille für sich und die Schweizer Mannschaft zum Ziel gesetzt. Dieses hochgesteckte Vorhaben wurde erreicht. Der Gewinn von Edelmetall war gesichert, als die Schweizer im Halbfinal gegen Brasilien nach einem 1:2-Satzrückstand überraschend mit 3:2 gewonnen hatten.

Deutschland siegt und siegt und siegt

In der Gold-Entscheidung stand der Schweizer Nati mit Deutschland der aktuell grösste Herausforderer im Faustballsport gegenüber. Seit der Europameisterschaft 2012 konnte das deutsche Team jeden Grossanlass für sich entscheiden. Dementsprechend hartes Brot hatten Silvan Jung, der einer von vier Teamcaptain der Nationalmannschaft ist, und seine Teamkollegen im Final zu essen.

Im ersten Satz des Endspiels legten die deutschen Favoriten einen starken Start hin. Sie schafften es, das Geschehen zu dominieren und gewannen mit 11:5. Doch der rot-weisse Gegner liess sich nicht beirren. Im zweiten Umgang drehte sich das Kraftverhältnis um 180 Grad. Die Schweizer nutzen ihre Chancen und gewannen mit 11:4. Der Satzausgleich war Tatsache und alles wieder offen.

Silvan Jung (rechts) erwischt den Ball. Zum Final-Sieg gegen Deutschland hat es aber nicht gereicht. Bild: Moritz Kaufmann

Drei Satzbälle vergeben

Im dritten Satz kämpften beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Schweizer gruben in der Defensive immer wieder Bälle aus. Den Schweizern gelang es, drei Satzbälle zu erspielen. Diese konnten sie aber nicht verwerten. So waren es letztlich die Deutschen, die den letzten Punkt des dritten Satzes verbuchten, diesen Umgang mit 15:14 für sich entschieden und die Partie in die entscheidende Bahn lenken.

Im vierten Durchgang hatten die Deutschen meist leichte Vorteile. Die Schweizer wechselten zwischenzeitlich auf der Mitteposition Rico Strassmann für Silvan Jung ein, konnten damit den Satzverlust aber auch nicht verhindern. Mit 11:8 ging Satz Nummer vier an die Deutschen.

Die Lücke geschlossen

Ein ähnliches Bild präsentierte sich im fünften Durchgang, wobei die Schweizer diesmal schon früh deutlich ins Hintertreffen gerieten. Sie versuchten zwar alles, um die Wende noch irgendwie herbeizuführen, doch die Deutschen waren in dieser Phase des Spiels zu stark und holten sich verdientermassen den Sieg.

Die Schweizer dürfen aber dennoch zufrieden sein. Sie haben bewiesen, dass sie die Lücke zur Weltspitze schliessen konnten. Nach dem ersten Frust über die Niederlage wird sich auch für Silvan Jung, der extra seinen Beruf gewechselt hat, um sich auf den Faustballsport zu konzentrieren, über die silberne Auszeichnung freuen.