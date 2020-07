«Mein Beruf wird oft belächelt oder gar verachtet» – Claudio Straci sorgt seit 16 Jahren für saubere Strassen in Wil Mit seiner Kehrsaugmaschine ist der Sirnacher täglich unterwegs, aber für seine Arbeit wird ihm nur wenig Dankbarkeit entgegengebracht. Janine Bollhalder 21.07.2020, 05.00 Uhr

Claudio Straci ist täglich circa 20 Kilometer mit seine Gefährt unterwegs. Janine Bollhalder

Er macht die Strassen der Gemeinde Wil und der näheren Umgebung sauber: Claudio Straci. Der 50-jährige Sirnacher ist von Frühling bis Herbst täglich mit seiner Kehrsaugmaschine – auch bekannt als Strassenputzmaschine - unterwegs. Im Winter lenkt er einen Pfadschlitten. Mit den Strassen Wils ist er vertraut, kennt die Strassenbenutzer und Passanten – die rücksichtsvollen, die abfallstreuenden und die gestressten.

Straci hat ursprünglich Automonteur gelernt, bevor er während zehn Jahren als LKW-Chauffeur arbeitete. «Ich war international unterwegs und manchmal bis zu zwei Monate nicht zu Hause.» Seit 16 Jahren ist Straci nun als Kehrsaugmaschinenfahrer beim Werkhof der Stadt Wil angestellt. Beim dritten Bewerbungsanlauf habe es geklappt, freut er sich. Sein Arbeitstag beginnt um 6.50 Uhr und dauert bis 17.00 Uhr. «Aber es kann immer sein, dass auch nach Feierabend noch ein Lastwagen seine Ladung verliert. Dann sorge ich wieder für saubere Strassen.» Im Winter komme noch der Pikettdienst hinzu.

«Einen speziellen Führerschein habe ich für das Gefährt nicht machen müssen.»

Der herkömmliche Ausweis für einen Personenwagen genüge. Straci arbeitet in einem Reinigungsteam, das aus sechs Männern besteht. Ihnen stehen zwei Kehrsaugmaschinen zur Verfügung, Straci fährt seit fünf Jahren die gleiche Maschine. «Die Neuere», fügt er schmunzelnd an. Einen Namen habe er dem Gefährt nicht gegeben, auch wenn er täglich im Durchschnitt 20 Kilometer mit ihr zurücklegt.

Umgang mit Abfall ist Erziehungssache

«Der Beruf wird oft belächelt oder gar verachtet», erzählt Straci. Es ärgere ihn, wenn er jemanden sieht, der absichtlich Abfall vor ihm auf den Boden werfe. «Ich habe schon Leute auf ihr Verhalten angesprochen.» Als Antwort werde ihm oft entgegengeschleudert, dass er ja dafür da sei, den Abfall zu entsorgen.

«Andere sagen, dass sie ja Steuern dafür zahlen, dass ich ihren Abfall zusammenkehre.»

Diese Haltung frustriert Straci und ist das, was er an seinem Job nicht möge. «Ich wünsche mir, dass Eltern die kommende Generation dazu erziehen, dass Abfall in den Abfalleimer gehört und nicht auf den Boden.»

Straci berichtet: «Viele Leute denken, ich sitze einfach nur in meiner Maschine und fahre ein wenig herum.» Dem sei nicht so: Das Fahren einer Kehrsaugmaschine erfordere sehr viel Konzentration und Feingefühl – Verkehr beobachten, auf das Verhalten der Fussgänger achten, den Abstand zum Randstein im Blick behalten. «Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich müde.» Die Bürsten seien fragil, zu fest an den Randstein gedrückt, gingen sie kaputt.

Stracis Fahrzeug verfügt über drei Bürsten, eine links, eine rechts und eine etwas vorgesetzt, die mittels eines Arms in beliebige Richtung geschwenkt werden kann. «Diese vorgesetzte Bürste ist jeweils die neuste. Wenn sie nach zwei Wochen eine gewisse Abnutzung aufweist, wird sie durch ein neues Exemplar ersetzt und an einer seitlich liegenden Position angebracht. Es ist ein Bürstenkreislauf: mittig, rechts, links, ausrangiert», erzählt Straci.

Er demonstriert die Funktionsweise der Kehrsaugmaschine bei einer kurzen Rundfahrt. Die Fahrt ist erstaunlich laut. Straci erzählt: «Manche Passanten erschrecken sich.» Die seitlichen Bürsten des rollenden Strassenstaubsaugers befördern sämtlichen Abfall auf der Strasse – zum Grossteil Zigarettenstummel – in die Mitte des Fahrzeugs, woraufhin sie von einem Rohr unter den Füssen des Lenkers Straci und seiner Co-Pilotin aufgesaugt werden.

«Beim Löwenanteil des Abfalls, den ich auf der Strasse zusammensauge, handelt es sich um Dosen und Zigaretten.»

An dieser Stelle seufzt der Sirnacher: «Ich bin auch Raucher, entsorge meine Zigaretten aber pflichtbewusst in einem Aschenbecher.»

Am Abend wird die Abfallladung im Sondermüll entsorgt. Das Speziellste, was Stracis Gefährt jemals aufgesaugt habe, sei eine Zwanzigernote gewesen.

Der ganze Säuberungsprozess ist nass: Kleine Schläuche sprühen einen Wassernebel auf die Strasse, um Staubbildung aufgrund der Bürstenumdrehungen zu verhindern. Deswegen wird stets mit einer Ladung von über 400 Litern Wasser gefahren. Obwohl von diesem Gefährt kaum mehr Gefahr ausgeht, als dass ein Passant ein wenig des Sprühnebels abbekommen könnte, erlebte der Straci oft, dass sich die Leute vor dem Strassenstaubsauger ekeln.

«Manche halten sich die Nase zu, sie haben Angst vor allfälligem Staub oder Dreck. Manche Eltern ziehen ihre Kinder demonstrativ ganz weit weg.»

Die Kehrsaugmaschine ist seit fünf Jahren im Betrieb. Janine Bollhalder

Brenzlige Situationen aufgrund Ungeduld der Autofahrer



Die Kehrsaugmaschine kann im Fahrtbetrieb 45 Kilometer pro Stunde aufnehmen. Kreisen die Bürsten über den Asphalt, verlangsamt sich die Fahrt auf drei bis vier Kilometer pro Stunde. «Das ärgert die Autofahrer teilweise sehr», berichtet Straci. Hände verwerfen, hupen – das ganze Repertoire aufgebrachter Lenker kennt er. «Dass ich halt langsamer unterwegs bin, verleitet gewisse – wahrscheinlich ungeduldige oder gestresste - Lenker zu sehr riskanten Überholmanövern.» Er habe schon einige Male grosse Angst gehabt.

Um solche brenzligen Situationen möglichst zu vermeiden, achtet Straci darauf, nicht zu Stosszeiten auf den befahrenen Strassen unterwegs zu sein. «Wobei», merkt er an, «es hat immer Autos.» Er lacht:

«Die Coronakrise hat den Verkehr bis zu 50 Prozent reduziert.»

Es brauche aber kein Virus, um das Verkehrsaufkommen zu reduzieren: «Auch die Sommerferien sorgen dafür.» Straci fährt täglich eine andere, ihm zugeteilte Route. Diese Strecke wiederholt er jede Woche aufs Neue.

Diese Ladung Abfall hat Straci in nur einem halben Morgen aufgesaugt. Janine Bollhalder

Auch wenn er in seinem Job nicht immer auf Verständnis oder Dankbarkeit stösst, sagt der Sirnacher: «Ich will diesen Job noch bis zu meiner Pensionierung machen, es gefällt mir.»

Eine dieselbetriebene Kehrsaugmaschine kostet rund 200000 Franken. Das Fahrzeug benötigt 50 Liter Diesel pro Tag und erreicht eine Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde. Während der Reinigung wird mit drei bis vier Kilometer pro Stunde gefahren. Drei Bürsten sorgen am Boden für Ordnung. Das Gefährt kann Zigarettenstummel, Dosen und sogar Zweiliterflaschen – auch solche aus Glas – einsaugen. Mühe habe das Saugrohr nur bei runden Gegenständen, etwa Steinchen. Das Fahrzeug wird im einmal täglich geleert, ausser im Herbst, da wird es aufgrund des Laubs bis zu 15 Mal pro Tag geleert. Das Fassungsvermögen der Maschine für Abfall beträgt 1.5 Kubikmeter. Ersetzt wird die Kehrsaugmaschine nach etwa zehn Jahren in Betrieb. Der Werkhof der Stadt Wil testet aktuell eine elektrische Kehrsaugmaschine. Es werde ein politischer Entscheid mit dem Budget des kommenden Jahres, ob diese Maschine gekauft werde.