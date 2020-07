Mehr Frauen, mehr Junge und sogar ein Kandidat aus Arosa: Fast 200 Personen wollen ins Wiler Stadtparlament Am 27. September wird in Wil gewählt. Und das Interesse ist, zumindest auf der Seite der Kandidierenden, riesig. Die Parteien setzen dabei auch auf Auswärtige – die im Fall einer Wahl, nach Wil zügeln müssten. Gianni Amstutz 25.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer sitzt ab dem nächsten Jahr im Parlament? Das entscheiden die Stimmberechtigten am 27.September. Bild: PD

Bei den Wahlen im Herbst treten 196 Personen um die 40 Sitze im Stadtparlament an. Zum Vergleich: Im einwohnermässig etwas kleineren Gossau bewerben sich nur gerade 74 Personen um 30 Sitze.

Doch nicht nur im Vergleich mit Gossau fällt die grosse Anzahl Kandidierender auf. So waren es in Wil bei den Wahlen vor vier Jahren mit 159 Kandidierenden 37 Personen weniger, die Interesse an einem Sitz im Stadtparlament anmeldeten. Die Zunahme geht dabei nicht etwa mit dem Aufkommen einer neuen Partei einher.

Es treten dieselben sieben Parteien an wie vor vier Jahren. Neben den grossen Fünf SVP, SP, FDP, Grüne Prowil und CVP stellen auch die EVP und die GLP eine eigene Liste.

Keine Gleichgültigkeit bei den Jungen

Eine Unterliste mit einer Jungpartei haben drei Parteien: die FDP mit den Jungfreisinnigen, die Grünen Prowil mit den Jungen Grünen und Kulturfreundinnen und Kulturfreunde und die SP mit den Juso. Letztere tritt zum ersten Mal bei den Wiler Stadtparlamentswahlen an. Generell scheint das Interesse der Jugend gross zu sein. Es ist keine Spur von Gleichgültigkeit gegenüber der Lokalpolitik erkennbar. 73 der 196 Kandidierenden und damit etwas mehr als jeder Dritte ist 30 Jahre oder jünger.

Die Spannweite vom jüngsten bis zum ältesten Kandidierenden beträgt dabei ganze 54 Jahre. Sowohl der jüngste als auch der älteste Kandidat gehören der SP an. Rino Scherrer hat Jahrgang 1948, Santiago Vollmar mit Jahrgang 2002 hat seine Volljährigkeit und damit seiner Wählbarkeit erst in diesem Jahr erreicht.

Chancen für höheren Frauenanteil im Parlament stehen gut

Doch nicht nur die Jugend ist gut vertreten, auch die Frauen machen einen angemessenen – wenn auch nicht ganz gleich grossen – Teil der Kandidierenden aus. 83 Kandidatinnen, was rund 42 Prozent entspricht, wollen dafür sorgen, dass bald mehr als jedes vierte Mitglied des Stadtparlaments weiblich ist.

2016 lag der Frauenanteil auf den Listen der Parteien noch bei 39,6 Prozent.

Wie bereits damals sind es vor allem die Linken, die verhältnismässig viele Frauen aufstellen. Bei der Juso sind es 50 Prozent, bei der SP, den Grünen Prowil sowie den Jungen Grünen gar mehr als jede zweite Person.

Um Frauen zu fördern, sind auch die Listenplätze entscheidend. Da beim Panaschieren in der Regel die unteren Namen gestrichen und ersetzt werden, sind Listenplätze mit tiefen Zahlen gleichbedeutend mit einer höheren Wahlchance.

Die CVP und die Grünen Prowil scheinen sich das zu Herzen genommen zu haben. So besetzen bei den Christdemokraten vier Frauen die Plätze nach den neun Bisherigen, bei den Grünen sind es gar deren acht nach den sechs amtierenden Parlamentariern.

Die Jungfreisinnigen gehen noch einen Schritt weiter. Sie brechen das ungeschriebene Gesetzt, wonach Bisherige die obersten Listenplätze belegen – und küren Salome Zeintl zur Spitzenkandidatin auf Platz 1, Stadtparlamentarier Jannik Schweizer muss sich mit dem zweiten Listenplatz begnügen.

Volle Listen wichtig, aber nicht immer entscheidend

Die Parteien haben sich offensichtlich nicht nur um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bemüht, sondern auch darum, eine möglichst volle Liste zu präsentieren. Dazu braucht es mindestens 20 Kandidierende, die dann jeweils doppelt geführt werden. Eine volle Liste ist deshalb wichtig, weil so die Chance kleiner ist, dass Wähler die sonst leer bleibenden Zeilen dafür nutzen, anderen Personen und damit Parteien Stimmen zu geben.

Am meisten Kandidierende haben die Sozialdemokraten, die gemeinsam mit ihrer Jungpartei 60 Personen nominiert haben. Es folgen die Grünen mit 52 und die Freisinnigen mit 30 Kandidierenden (beide mit Jungparteien). Auch die CVP hat eine volle 20er-Liste.

Am wenigsten Namen figurieren auf der Liste der EVP (7) und der GLP (10). Die SVP hat das Ziel einer vollen Liste mit 17 Kandidierenden knapp verfehlt. Das will aber noch nichts heissen: 2016 erreichte die SVP mit einer 12er-Liste neun Sitze.

Mit auswärtigen Listenfüllern zum Erfolg?

Trotzdem sind volle Listen sicher kein Nachteil. Gerade bei Kommunalwahlen, wo die Bekanntheit in der Stadt mitunter wichtiger ist als das Parteibüchlein, kann dies wichtige Zusatzstimmen bringen – und diese kommen dann wiederum der ganzen Partei zugute. Anders gesagt: Wer mit Max Mustermann von der Partei X im Turnverein ist, wählt ihn wegen dieser persönlichen Beziehung vielleicht auch dann, wenn er oder sie sonst Partei Y wählen würde.

Um ihre Listen zu füllen, haben die Parteien bisweilen auch etwas getrickst. So finden sich bei den Jungparteien diverse Kandidierende, die nicht innerhalb des Wiler Gemeindegebiets wohnen.

Eine Kandidatur ist trotzdem möglich und legitim, bei einer allfälligen Wahl müssten die Betroffenen jedoch ihren Wohnort nach Wil verlegen. Die Chance, dass dies passiert ist aber gering. Es handelt sich bei den entsprechenden Personen vornehmlich um «Listenfüller». Das lassen auch die Positionierungen weit unten auf den jeweiligen Listen erkennen.

Dennoch darf es als positives Zeichen für die Wiler Politik gewertet werden, dass sich anscheinend nicht nur Wilerinnen und Wiler, sondern auch Leute aus Dietschwil, Lütisburg, Uzwil, Flawil, Busswil, Sirnach und sogar eine Person aus dem fernen Arosa dafür interessieren.