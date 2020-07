Serie Mehr als nur Kaffeekränzchen: Jolanda Engler investiert ein paar Stunden pro Woche für die Patienten im Spital Flawil Seit zehn Jahren wirkt Jolanda Engler beim Freiwilligendienst Idem mit. Wie sich der Freiwilligendienst in Flawil in Zukunft aufgrund des Spitalumbaus verändert, steht noch in den Sternen. Livia Schmidt 31.07.2020, 05.00 Uhr

Jolanda Engler engagiert sich im Spital Flawil, neu in himbeerfarbener Bluse. Bild: Livia Schmidt

«Lueg, d’Kaffifrau chunt», hiess es normalerweise, wenn Jolanda Engler mit der gelben Arbeitsbluse wie ein Sonnenschein die Zimmer der Patienten betrat. Neu ist die Bluse himbeerfarben. Schon seit zehn Jahren ist sie als Freiwillige der organisierten Gruppe «Im Dienste eines Mitmenschen» (Idem) im Spital Flawil unterwegs. Doch zurzeit herrscht Sommerpause für die Freiwilligen des Dienstes, der auch in St. Gallen und Rorschach vertreten ist. Am Standort Flawil besteht der Dienst lediglich aus neun freiwilligen Frauen. Die Männer hätten es nie lange ausgehalten, sagt Engler und lacht. Die Aufgabe des Flawiler Freiwilligenteams ist, den Kaffee zu servieren. In Wirklichkeit schenken sie aber nicht nur Kaffee, sondern etwas weit Wertvolleres: Ihre Zeit.

Ein sinnvoller Ausgleich zum Reitsport und Familie

Zwölf Jahre lang hat Jolanda Engler beim Manor gearbeitet. Im späteren Verlauf ihres Lebens kam die Familie, ihre Kinder und Enkel, dazu. Nebenbei betreibt Engler Reitsport als gemeinsames Hobby mit ihrem Mann. Reitsport ist eine zeitintensive Tätigkeit, doch sie wollte noch mehr aus ihrem Leben machen. Also hatte Engler sich vor zehn Jahren dazu entschlossen, etwas Neues zu wagen. Dabei wurde die Pensionärin von ihrer Familie in ihrer Entscheidung unterstützt. Durch ein Benevol-Inserat ist sie schliesslich auf den Spitaldienst Idem gestossen. Sie wollte etwas Sinnvolles und Gutes für ihre Mitmenschen tun, so Engler. Zudem bleibt die Arbeit bei Idem durch die 1-3 Stunden, die sie jeweils pro Woche investiert, recht überschaubar. Für sie ist die Freiwilligenarbeit ein erfreulicher Ausgleich, in dem sie neue Energie tanken kann.

In ihrer Zeit beim Idem gäbe es laut Engler kein Erlebnis, das besonders herausstechen würde. Natürlich wären manche Ereignisse für den Moment durchaus intensiv und emotional herausfordernd. Doch Engler meint:

«Es sind die Kleinigkeiten, die zählen.»

Damit spricht sie vorwiegend auf die eindrücklichen Gespräche mit den Patienten an. Die Verschwiegenheit der Freiwilligen ist garantiert. Trotzdem sei es ein wunderbares Gefühl, wenn die Patienten ihr vertrauen und sich währenddessen entspannen können. Das Schönste ist, wenn man durch ein Gespräch den Patienten ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann.

Das Wesentliche bei der Freiwilligenarbeit im Spital ist, dass man den Patienten zuhört. Meistens brauche es gar nicht mehr, um ihnen den Spitalalltag erträglicher zu machen oder ihnen eine Freude zu bereiten. Engler erklärt, dass es nichts bringen würde, die Patienten mit den eigenen Geschichten zu überschütten. Ausser es wird von ihrer Seite aus explizit gewollt.

Durch die vielfältigen und intensiven Gespräche wird ihr immer wieder bewusst, dass jeder sein eigenes Päckchen zu tragen hat, so wie sie selbst auch. Dennoch weiss sie ihren guten Gesundheitszustand und ihre Selbstständigkeit sehr zu schätzen. Engler betont:

«Gesundheit ist das Wichtigste»

Sie haltet deren Gewährleistung nicht für selbstverständlich. Vor allem, wenn sie Schicksale von Menschen miterleben muss, die nicht so viel Glück haben wie sie. Aufgrund der Nähe zum Spitalalltag kann Engler eine weitere Erkenntnis ziehen:

«Wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Das ist nicht selbstverständlich.»

Jolanda Engler serviert wöchentlich den Kaffee. Bild: Livia Schmidt

«Genau in dieser Zeit hätte man jemanden gebraucht»

In Englers Freiwilligenalltag gibt es aber nicht nur erfreuliche Kleinigkeiten, sondern auch Momente, die sie bis heute prägen. Ein Beispiel: Demente Patienten können für Freiwillige ohne Erfahrung herausfordernd sein. Es brauche Fingerspitzengefühl, um mit ihnen umgehen zu können, meint Engler. Doch auch das lernt sie durch ihre Freiwilligenarbeit: Ihre Mitmenschen mit viel Feingefühl zu behandeln. Trotzdem kann es vorkommen, dass das Pflegepersonal eingreifen muss, wenn ein Patient ausfällig wird. In Englers Gegenwart war dies bisher nicht der Fall.

Meistens sind es nicht die unberechenbaren, sondern bekannte Patienten, die einen emotional herausfordern. Vor gut einem Jahr traf Engler während ihrem Einsatz im Spital auf eine Bekannte aus dem Reitsport. Nachdem sich die beiden jahrelang aus den Augen verloren haben war es nicht gerade einfach, sie unter diesen Umständen wiederzusehen.

«Es ist schwierig, wenn man jemanden betreut, den man kennt.»

Trotzdem begleitete Engler ihre Bekannte bis zu ihrem Tod im Pflegeheim in St. Gallen und unterstützte deren Tochter, so weit sie konnte. Spaziergänge helfen Engler dabei, derartige Herausforderungen und Eindrücke zu meistern.

Eine andere Art von Herausforderung stellte die Coronapandemie. Mitte März wurden alle Idem-Dienste eingestellt, um die Freiwilligen, die zur Risikogruppen gehören, zu schützen. Der Dienst wurde folglich durch das Pflegepersonal durchgeführt, an anderen Standorten stellte sich das Militär zur Verfügung. Engler hatte somit mehr Zeit, konnte sie aber nicht mit ihren Enkeln verbringen. Sie sah Schwierigkeiten in der Einstellung des Dienstes und ist der Ansicht, dass die Patienten genau in dieser Zeit jemanden zum Reden oder einfach nur zum Zuhören gebraucht hätten.

Die Zukunft in Flawil bleibt ungewiss

Die Dankbarkeit für die Freiwilligen ist spürbar. Wenn die Patienten sich nicht in Worten ausdrücken können, äussern sie ihren Dank, indem sie die Hand der Freiwilligen nehmen und drücken. Auch die Besucher finden das Engagement des Dienstes, von dem die meisten zuvor nichts wussten, hervorragend. Als Dank dafür legen sie hin und wieder 20 Franken in die Kaffeekasse. Mit diesem Geld findet jährlich eine Reise mit allen Freiwilligen der drei Spitäler Flawil, Rorschach und St. Gallen statt.

Das Pflegepersonal freut sich über die grossartige Unterstützung, die Idem im Spital Flawil seit 15 Jahren gewährt. Im August wird der Freiwilligendienst wiederaufgenommen, doch ist vorerst nicht absehbar, wie lange die neun Freiwilligen noch dort verbleiben. Aufgrund der aktuellen Spitalsituation und dem geplanten Umbau des Spitals in eine Notfallstation ist die Zukunft des Idem in Flawil ungewiss. Ob Engler dann weitermacht oder den Standort wechselt, hat sie noch nicht entschieden. Ihre Gesundheit muss ausserdem weiter mitspielen, denn wie sie schon betonte, ist das nicht selbstverständlich. Ansonsten würde sie sich wieder mehr dem Reitsport, aber vor allem ihrer Familie widmen. So oder so: Jolanda Engler wird ihre Zeit weiterhin ihren Mitmenschen schenken.