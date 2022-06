Ostschweizer Medien AG übernimmt hallowil.ch

Medien Ostschweizer Medien AG übernimmt Newsportal hallowil.ch Für hallowil.ch zeichnet sich ein Ausweg aus der finanziellen Krise ab. Per 1. Juli wird das lokale Newsportal von der Ostschweizer Medien AG in St.Gallen übernommen. Andrea Häusler 28.06.2022, 17.00 Uhr

Die Verantwortung für das lokale Newsportal hallowil.ch liegt neu bei der Ostschweizer Medien AG. Bild: Andrea Häusler

Gleich mehrere Unabwägbarkeiten hatten dazu geführt, dass das Wiler Newsportal hallowil.ch, anderthalb Jahre nach dem Ausstieg der Kanawai Medien AG und der Überführung in eine Genossenschaft, in finanzielle Schieflage geriet. Zwar konnte mit der Redaktion der Ostschweizer Medien AG, welche unter anderem dieostschweiz.ch herausgibt, vorübergehende Unterstützung sichergestellt werden, doch dann kam Corona und hernach der Ukraine-Krieg. Beides führte beim Anzeigenverkauf zu erheblichen Einbussen und letztlich dazu, dass das Unternehmen ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten nicht mehr honorieren konnte («Wiler Zeitung» vom 23. Mai). Hallowil.ch wurde auf den Prüfstand gestellt – Lösungen mussten her. Diese hatte Thomas Feller, Präsident der Verwaltung der Genossenschaft hallowil.ch, bereits im Mai auf den Juni/Juli in Aussicht gestellt. Jetzt liegen sie vor und es ist klar, wohin die Reise der Onlinezeitung geht.