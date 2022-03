Maturaarbeit: Eine Schwarzenbacherin erforscht das Joggen

maturaarbeit Wo das Laufband besser abschneidet als der Wald: Eine Schwarzenbacherin erforscht das Joggen Simona Scherrer aus Schwarzenbach hat ihre Maturaarbeit dem Joggen gewidmet. Um zu erforschen, ob Laufen in der Natur oder in der Stube mehr bringt, analysierte sie Motivation, Schmerzen und Laufstil. Natalie Milsom 25.03.2022, 17.00 Uhr

Simona Scherrer weiss, wovon sie schreibt. Sie spielt fünf Mal in der Woche Fussball beim FC St. Gallen. Bild: Natalie Milsom

Simona Scherrer setzt sich auf ein Bänkli in der Nähe des Stadions Bergholz und blättert in ihrer Maturaarbeit. Gerade ist sie für die Fotografin hin und her gerannt, trotzdem ist sie kein bisschen ausser Atem. Man merkt, dass sie fünf Mal pro Woche trainiert, Fussball bei der U19 des FC St. Gallen. «Manchmal gehe ich zusätzlich noch joggen», erzählt die Achtzehnjährige aufgestellt. Je nachdem, wie anstrengend das Training war.

Für die Maturandin mit Schwerpunktfach Mathe und Physik ist das Joggen mehr als Fitness. Auch ihre Maturaarbeit hat sie zu dem Thema geschrieben. In einer detaillierten Studie an sich selbst wollte sie herausfinden, ob es effektiver ist, auf dem Laufband oder im Freien zu joggen. Dazu analysierte sie ihre Motivation, die Lauftechnik und allfällige Schmerzen.

Videoanalyse am Computer

«Jede Hobbysportlerin und jeder Hobbysportler weiss, dass die Motivation beim Training eine entscheidende Rolle spielt,» sagt Simona Scherrer. «Je höher die Motivation ist, desto eher trainiert man.» Und je öfters man trainiert, desto besser wird bekanntlich die Leistung.

Ihre Motivation und Befindlichkeit dokumentierte sie mit einem Fragebogen, den sie nach jedem Training ausfüllte. Beim Laufstil untersuchte Simona Scherrer verschiedene Faktoren wie die Kadenz, die Schrittlänge, die Körperhaltung und die genauen Bewegungen des Fusses, der Beine und der Arme. Um diese genau zu analysieren, filmte sie sich selber beim Joggen. Anschliessend sah sie sich die Bewegungsabläufe am Computer in Zeitlupe an.

Nur bei den Schmerzen schnitt das Joggen auf dem Laufrad besser ab. Bild: Natalie Milsom

Der dritte Fokus lag auf den Schmerzen nach dem Laufen. Auch hier ermittelte die Maturandin ihre Daten mit einem ausgeklügelten Fragebogen. Nach einem Quartal hatte sie die Daten von achtzehn Läufen gesammelt, neun davon auf dem Laufband und neun im Freien. Dann begann die akribische Auswertung.

Dass die Laufumgebung einen grossen Einfluss auf die Motivation hatte, war für die Schwarzenbacherin keine grosse Überraschung. Sie sagt:

«Auf dem Laufband sehe ich immer die gleiche Wand vor mir und im Freien veränderte sich die Umgebung ständig.»

Natürlich könne sie auf dem Laufband einen Film schauen. Aber eigentlich geniesse sie es, wenn sie ihren Gedanken freien Lauf lassen kann.

Auch das Wetter spielt für die Motivation eine grosse Rolle. «Angenehmes Wetter ist motivierender für das Joggen im Freien», sagt Simona Scherrer und lacht. Im Umkehrschluss gelte dies aber auch für das Laufband, wenn es regnet. Auch bei grosser Hitze oder Kälte sei die Motivation fürs Laufband grösser.

Schmerzen: Vorteil Laufband

Während beim Laufstil keine grossen Unterschiede erkennbar wurden, stellte sich bei den Schmerzen ein klarer Vorteil für das Laufband heraus. Simona Scherrer erklärt: «Einerseits hat das Laufband eine Federung.» Andererseits sei die Steigung auf dem Laufband konstant, während es in der Natur manchmal bergauf und bergab gehe.

Im Bergholz blättert Simona Scherrer noch einmal durch ihre Arbeit, studiert Tabellen und Diagramme. Ihr persönliches Fazit ist klar: «Für mich passt Joggen in der Natur viel besser. Die Schmerzen sind ja nicht stark, und die Freude am Draussensein überwiegt.» Sagt es, packt ihre Sachen und joggt leichtfüssig davon.