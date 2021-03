Maturaarbeit Nesslauerin erforscht die Geschichte der heiligen Idda von Toggenburg von einer neuen Seite Larissa Stadelmann aus Nesslau hat für ihre Maturaarbeit die ersten Schriften zur heiligen Idda von Toggenburg übersetzt und analysiert. Sie vertiefte sich in eine Geschichte, die sie eigentlich schon lange kannte und entdeckte dabei spannende Veränderungen in der lateinischen Sprache. Natalie Milsom 22.03.2021, 14.26 Uhr

Auf den Spuren der heiligen Idda von Toggenburg: Larissa Stadelmann aus Nesslau befasste sich mit der sprachlichen Geschichte über das Leben der Schutzpatronin. Bild: Natalie Milsom

«An dieser Stelle wurde die heilige Idda in die Tiefe gestürzt», staunt Larissa Stadelmann, die vor der Iddaburg steht, ganz beeindruckt von der Aussicht und der Umgebung. Sie hatte sich monatelang mit diesem Ort auseinandergesetzt, sich die Absturzstelle vorgestellt und sich die Aussicht dazu gedacht. Aber bisher nur auf Papier. «Als Kind waren wir einmal hier auf einem Ausflug», sagt sie, aber so richtig kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Larissa Stadelmann hat ihre Maturaarbeit über die Schriften der heiligen Idda von Toggenburg gemacht und dazu zwei Kapitel des Buches «Vitae et confraternitas S.Jddae comitissae Tockenburgi» von 1685 übersetzt. Was für uns wie ein Zungenbrecher klingt, lässt Larissa Stadelmanns Herz höherschlagen und bringt ihre Augen zum Leuchten.

«Ich wollte unbedingt weiter Latein lernen»

Seit sie in der Sekundarschule ihre erste Lateinstunde besucht hat, ist sie von dieser Sprache fasziniert. Die Liebe blieb, und als es darum ging, ein Schwerpunktfach für die Kantonsschule zu wählen, war ihre Wahl klar. Zu ihrem Glück gab es an der Kanti Wattwil eine Klasse mit diesem Schwerpunktfach, auch wenn sie nur aus vier Schülern bestand. Aber für die Maturandin ist klar:

«Sonst wäre ich täglich nach St.Gallen gependelt. Ich wollte unbedingt weiter Latein lernen.»

Somit fiel ihr auch, drei Jahre später, die Auswahl des Faches für die Maturaarbeit leicht. Nur die Auswahl eines Textes gestaltete sich nicht ganz so einfach. Ihre Lateinlehrerin empfahl ihr einen Besuch in der Stiftsbibliothek in St.Gallen, wo sie von Franziska Schnoor unterstützt wurde. Zusammen sichteten sie viele Texte, aber keiner davon begeisterte die Toggenburgerin so richtig. Zu keinem spürte sie eine Verbindung zu ihrem Leben oder ihren Interessen. Schliesslich schlug ihr Franziska Schnoor die Texte der heiligen Idda vor und Larissa Ida Stadelmann wusste gleich, dass sie ihren Text gefunden hatte. Ihren zweiten Vornamen Ida hatte sie von ihrer Grossmutter und die beiden verband der Glaube an ihre Schutzpatronin. Gleichzeitig interessierte sie sich für den historischen Teil dieser Geschichte, von der sie schon oft gehört hatte.

«Simplex» – eine einfältige Person

Da das Buch sehr umfassend ist, entschied sie sich, nur die Kapitel vier und fünf zu übersetzen und diese dann mit dem ursprünglichen deutschen Original zu vergleichen. Anschliessend analysierte sie die Arbeit sowohl sprachlich als auch inhaltlich.

Das Übersetzen sei der einfachere Teil gewesen, erzählt Larissa Stadelmann, die viele Wochenenden daran gearbeitet hatte. Sie genoss es, einen «richtigen Text» zu übersetzen, der nicht in einem Schulbuch stand oder von der Lehrerin angepasst worden war. Sie fand es auch spannend zu sehen, wie sich die Sprache über die Jahrhunderte entwickelt hatte und erkannte moderne Einflüsse. So fand sie einige Wörter, die sich von modernen Sprachen ableiten liessen oder Satzstellungen, die nicht dem ursprünglichen Latein entsprachen, sondern sich an die aktuelle Sprache anlehnten. Auch hatte sich die Bedeutung von einigen Wörtern weiterentwickelt. «Simplex» hiess ursprünglich einfach, wurde aber in den Texten benutzt, um eine einfältige Person zu beschreiben.

Entscheid für Latein- und Geschichtsstudium

Anschliessend ging es darum, den Text geschichtlich einzubinden. Dieser Aspekt konfrontierte die Maturandin mit der Reformation und der Gegenreformation des 16. und 17. Jahrhunderts. Obwohl die katholische Toggenburgerin mitten im reformierten Nesslau aufgewachsen war, hatte sie sich zuvor keine Gedanken zu diesem Thema gemacht. Durch ihre Texte lernte sie mehr über die Omnipräsenz der Kirche zu jener Zeit und all die Regeln, die es einzuhalten galt. Entgegen ihren Erwartungen stellte sie erfreut fest, dass sie auch diesen Aspekt ihrer Arbeit äusserst spannend fand.

Larissa Stadelmann blättert stolz in der gedruckten Ausgabe ihrer Arbeit. Nicht nur hat sie eine aussergewöhnliche, qualitative Arbeit abgeliefert und dafür eine entsprechende Note bekommen, sie weiss jetzt auch, dass sie sich, für ihre Universitätsjahre, für die richtigen Fächer eingeschrieben hat. Sie wird nächstes Jahr in Bern Geschichte und Latein studieren.