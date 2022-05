Die Viehmärkte sterben aus, in Wil findet trotzdem einer statt

Markttradition Viehmärkte sind vom Aussterben bedroht, in Wil findet am Dienstag trotzdem einer statt – neben dem Maimarkt Der Vieh- und der Maimarkt hatten einen schweren Stand in den vergangenen Jahren. Wie gestaltet sich ihre Situation vor der Durchführung am Dienstag? Renato Schatz 02.05.2022, 19.13 Uhr

Der Viehmarkt im November 2018. Er hat an Bedeutung eingebüsst. Bild: Maurus Hofer

Andreas Widmer vom St.Galler Bauernverband muss lange überlegen. So lange, dass einem kurz vorkommt, als sei er nicht mehr am Telefon. Irgendwann sagt er aber: «Neben Wil werden beispielsweise noch in Mosnang Tiere marktmässig aufgeführt.» Und sonst? Er sagt:

«Viehmärkte sterben aus.»

Versteigerungen sind beliebter als Märkte

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer ist gemäss Widmer: «Es gibt immer weniger Bäuerinnen und Bauern und auch immer weniger Tiere.» Ein anderer Grund: Die hiesigen Landwirte verdienen ihr Geld kaum mehr mit dem Viehhandel. Und selbst wenn sie das tun, dann mit Versteigerungen, sogenannten Viehauktionen, in denen der das Tier mit nach Hause nimmt, der am meisten bietet. Versteigerungen sind lukrativer, weil es für ein Vieh zeitgleich mehrere Interessenten gibt, was den Preis in die Höhe treibt.

Beim Markt dagegen feilscht nur ein einziger Interessent mit einem Anbieter zeitgleich. Kommt hinzu, dass Versteigerungen auch «eine Art Event» sind, wie Widmer sagt. Er erinnert an die Markthalle in Wattwil, wo über 50-mal pro Jahr der Kälbermarkt, ebenfalls eine Auktion, über die Bühne geht. Und da wären auch noch die bürokratischen Hürden, ein Tier für einen Markt anzumelden, oder die Gefahr, dass sich insbesondere ein Nutztier bei einem anderen Vieh mit einer Krankheit ansteckt.

In Wil findet am Dienstag trotzdem ein Viehmarkt statt, auf dem Parkplatz Altstadt. Dieser wird noch immer Viehmarktplatz genannt, weil darauf seit langer Zeit Vieh gehandelt wird. Es existieren Fotografien aus den Fünfzigern, die das belegen. Wie viele Tiere es dieses Jahr sein werden, ist kaum vorauszusagen. Pandemiebedingt fand der letzte Wiler Viehmarkt im Herbst 2019 statt. Aus diesem Grund sagt Stefan Sieber, Marktchef der Stadt Wil: «Wir sind gespannt, wie viele Bauern anreisen werden. Aus der Region kommen etwa zehn bis zwölf in Frage.» Er weiss es nicht genau, denn die Organisation des Viehmarktes, der um 8.30 Uhr seine Tore öffnet, obliegt den Landwirten. Die Stadt stellt lediglich den Platz zur Verfügung.

Der Viehmarktplatz um 1950: vollgestopft mit Tieren. Bild: PD

Mehr als 120 Stände beim Maimarkt

Sie richtet ihrerseits den Maimarkt aus, der ebenfalls morgen durchgeführt wird. Im Gegensatz zum Viehmarkt ist er nicht vom Aussterben bedroht, wenngleich das Coronavirus auch bei ihm seine Spuren hinterliess und dies noch immer tut. Über 120 Stände stehen auf dem Chilbiplatz und in der Altstadt. Das sind zwar mehr als beim Othmarsmarkt im vergangenen November, damals waren es etwa 110. Üblich waren vor der Pandemie aber zwischen 150 und 180 Marktstände. Sieber sagt: «Etwa zehn Marktfahrende haben wegen des Virus aufgegeben.» 180 Stände könnten sie dieses Jahr allerdings gar nicht in der Stadt unterbringen, weil die Gartenausstellung «Art Garden» einigen Platz beansprucht.

Unter anderen Nachwirkungen von Corona leidet der Markt indes nicht. Der Einwegverkehr für Besucherinnen und Besucher ist genauso passé wie die Maskenpflicht. Einzig behalten die Marktverantwortlichen den grösseren Abstand zwischen den Ständen zunächst einmal bei, wenngleich er etwas kleiner geworden ist. Man rückt wieder zusammen. Mit einem Markt und einer Chilbi sowieso.