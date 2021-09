Die speziellen Trainingsmethoden der Wattwilerin Janine Frei

Auffahrtslauf Kein Trainingsplan, keine Diäten und kein Verzicht auf Partys: Wie die Wattwilerin Janine Frei gleichwohl Spitzenleistungen erbringt Die ehemalige Fussballerin Janine Frei testet als Langstreckenläuferin ihre Leistungsgrenzen aus. Und sie hat Erfolg. Obwohl ihre Art, Spitzensport zu betreiben, in kein gängiges Schema passt. Urs Huwyler 13.09.2021, 14.36 Uhr

Eine Woche nach den 100 Kilometern von Biel absolvierte Janine Frei den Auffahrtslauf in St.Gallen als Pacemakerin. Bild: PD

Am St.Galler Auffahrts-/Spätsommerlauf gab Janine Frei das Tempo für die «Wir schaffen das in zwei Stunden»-Gruppe vor. Die 27-jährige Pacemakerin aus Wattwil hätte theoretisch einiges schneller joggen können. Ihre Halbmarathon-Bestzeit steht bei einer Stunde 33 Minuten. Praktisch machte es jedoch Sinn, für einmal mit gedrosselten Muskeln unterwegs zu sein.

Schliesslich kämpfte sich die Hobby-Spitzensportlerin eine Woche zuvor in neuneinhalb Stunden 100 Kilometer durch die Nacht. Sie kam in Biel bei ihrer Ultra-Langstrecken-Premiere als Overall-Dritte ins Ziel und gewann ihre Alterskategorie. Dabei sind sich alle Fachleute einig: Bereits nach einem Marathon (42,195 Kilometer) braucht der Körper eine längere Ruhe- und Erholungsphase. Sagen der Praxis-Managerin in der Berit-Klinik Niederteufen auch die dortigen Physios. Allerdings nützen die mahnenden Worte wenig. Janine Frei weiss, dass dies in 999 von 1000 Fällen zutrifft, aber bei ihr anscheinend nicht. Sie erholt sich schneller als die Konkurrenz, muss nach 100 Kilometern höchstens am ersten Tag einmal rückwärts die Treppe hinuntersteigen.

85 Kilometer von Zürich nach St.Gallen

Zwei Wochen vor den zweieinhalb Marathons rund um Biel lief sie 85 Kilometer von Zürich nach St.Gallen, kurz davor 65 Kilometer ab Winterthur. Dabei arbeitet die einstige Fussballerin des FC Ebnat-Kappel 100 Prozent, lebt weder nach einem Trainings- noch Ernährungsplan, gehört keinem Verein an, feiert gerne Partys, lässt die Nacht nicht nur in Biel schon mal zum Tag werden. Diese Art, Leistungssport zu betreiben, passt in kein gängiges Schema passt.

Janine Frei, Leistungssportlerin. Bild: PD

Vor zwei Jahren bestritt Janine Frei in Zürich ihren ersten und bisher einzigen offiziellen Marathon in dreieinhalb Stunden. Seither warf sie das Pfeiffersche Drüsenfieber zurück und die Pandemie verhinderte auf ihrem Weg zurück monatelang Wettkämpfe. Aber das Feuer und die Leidenschaft blieb. In einer Woche absolvierte sie täglich einen Halbmarathon. Im Schnitt sind es wöchentlich sonst nicht 150 Kilometer, sondern 70 Kilometer.

Bei einer Vollzeitbeschäftigung dürfte es schwierig sein, die Trainingszeit einzubauen. Sie sagt:

«Oft laufe ich vor Arbeitsbeginn auf Drei Weieren oberhalb St.Gallen zuerst eine Stunde.»

Schon zwei Tage nach Biel war dem wieder so. «Der Wecker klingelte auch heute um 04.55 Uhr», erzählt die leicht Verrückte abends mit Blick auf das Weieren-Freibad bestens gelaunt.

Wettkampftyp kann den Schalter kippen

Wie ist das alles möglich? «Es ist einfach so. Ich habe gute Gene geerbt. Meine Grosseltern sind sportlich, mein Vater unternimmt immer wieder Radtouren. Zuletzt mit Kollegen von Frankreich aus nach Barcelona», erzählt die Ausdauersportlerin. Als Wettkampftyp kann sie offensichtlich am Start einen Schalter kippen und der Ehrgeiz paart sich mit dem Durchhaltewillen.

Eine Stärke, die sich auch in Biel zeigte. Als es nachts um zehn Uhr losging, war klar: Der Lauf wird beendet, aufgegeben gibt es nicht. Nach 50 Kilometern begannen die Beine schwer zu werden. «Was mich verunsicherte. Solche Beschwerden hatte ich noch nie», erinnert sich Janine Frei. Die müden Augen begannen zu schmerzen, die Sehnsucht nach Tageslicht von Stunden zu Stunde grösser.

In dieser Phase kamen ihre Qualitäten wieder zum Tragen. Weil die 100 Kilometer coronabedingt in fünf Runden aufgeschlüsselt werden mussten, rannte sie wiederholt bei Vater und Bruder vorbei. «Ich habe mir unterwegs neue Ziele gesetzt», lautete die Taktik. Beispielsweise mit: Es ist nicht erst die Hälfte der Distanz vorbei, sondern schon Halbzeit. «Bei Kilometer 60 war die Krise vorbei, dann konnte ich das Tempo wieder steigern.»

Der Kampf um einen Podestplatz

Auch deshalb, weil ihr Vater Jürg Frei zurufen konnte, sie liege neu auf Rang drei. Ursprünglich sollte es eine Zeit zwischen zehn und elf Stunden werden, die Platzierung schien unwichtig. «Aber wenn ich dann am Start stehe, möchte ich das Maximum herausholen. Plötzlich wurde mir zudem bewusst, dass es sich um die Schweizer Meisterschaft handelt.»

Um 07.26 Uhr lief Janine Frei mit Glücksgefühlen, voller Emotionen und ein bisschen müde als Bronzemedaillengewinnerin ins Ziel. Und jetzt? Janine Frei:

«Ich weiss es noch nicht. Vielleicht versuche ich mich irgendwann als Triathletin.»

Vielleicht wäre es eine Option, auf Bestzeitenjagd zu gehen, konsequent als Spitzensportlerin zu leben. «Die Frage, was möglich wäre, taucht vereinzelt auf. Doch der Kollegenkreis, nicht alles auf den Sport abstimmen zu müssen, ist mir wichtig. In einer Trainingsgruppe ist meist alles auf Leistung ausgerichtet. Dafür bin ich nicht der Typ.»

Das «freische System» müsste anderen Freizeitsportlerinnen Mut machen. «Ich glaube nicht, dass ich schneller wäre, würde ich auf vieles verzichten, was mir Freude und Spass macht. So kann ich beim Laufen Energie tanken, mich in der Natur erholen», betont Janine Frei. Von den Strapazen des 100-Kilometer-Laufs ist nichts zu sehen.