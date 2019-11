Präsident Jürg Schadegg vor dem letzten NLA-Hinrundenspiel des BC Uzwil: «Man sollte uns noch nicht abschreiben»

Mit einer starken Leistung am Sonntagnachmittag, ab 14 Uhr, gegen Zürich kann sich der BC Uzwil in dieser Runde zurück in die Playoffränge spielen, also unter die ersten vier Mannschaften. Das ist durchaus ein realistisches Ziel. Zürich war in dieser Saison im Frauendoppel, im zweiten Männerdoppel und im Mixeddoppel stark. Doch in den weiteren Disziplinen taten sich die Zürcher schwer. Besonders in den Männereinzeln fehlte die Überzeugung. Diese Chance müssen die Uzwiler packen. Das weiss auch Spielertrainer Iztok Utrosa. Für ihn und seine Mannschaft zählt am Sonntag nur der Sieg. Fraglich ist noch die Personalie von Julien Scheiwiller. Er kämpfte zuletzt mit Knieproblemen und verzichtet allenfalls weiterhin auf Einsätze. (zin)