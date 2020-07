«Man ist unter diesen Umständen gezwungen, zu improvisieren» – So feiert die Region Wil-Toggenburg den 1. August trotz Corona Viele der öffentlichen Bundesfeiern der Region Wil-Toggenburg sind abgesagt. Einige Gemeinden haben sich etwas Spezielles überlegt wie eine Baustellenführung oder ein Picknick. Wer am 1. August nicht zu Hause bleiben möchte, hat erstaunlich viele Möglichkeiten. Dinah Hauser 22.07.2020, 05.00 Uhr

Lautes Knallen und viele farbige Formen: So stellen sich viele das Feiern am 1. August vor. Dieses Jahr ist aber speziell: Viele öffentliche Feiern entfallen wegen Corona. Bild: Andrea Stalder (13. 8.2017, Kreuzlingen)

Bundesfeier light. Eine abgespeckte Version der Anlässe zum Geburtstag der Schweiz war lange Zeit die Hoffnung vieler Gemeinden, doch noch ein gemütliches Beisammensein zu organisieren. So hatte Münchwilen erst Anfang Woche definitiv entschieden, das Fest abzusagen.

Öffentliche Anlässe sind heuer wegen der Coronapandemie eine Rarität. Die Region Wil-Toggenburg zählt nur gerade sechs. Feiern im traditionellen Format finden einzig im Hinterthurgau in Eschlikon und in Tobel-Tägerschen statt. Mit Ständerätin Brigitte Häberli und Nationalrätin Edith Graf-Litscher erwarten die Gemeinden hohen Besuch. In Eschlikon wird zudem am Abend ein Funken entzündet.

Baustellenführung mit Maske und Picknick auf der Wiese

Nicht auf einen Anlass verzichten wollte Jonschwil. Die Gemeinde liess sich deshalb etwas Besonderes einfallen: eine Baustellenbesichtigung des Neubaus der Schule in Schwarzenbach von 10 bis 13 Uhr. Die Musikantengruppe Schwarzenbach-Jonschwil überbrückt im Freien die Zeit für das Warten auf die Führungen und die Grillwürste. Gemeindepräsident Stefan Frei sagt:

«Man ist unter diesen Umständen gezwungen, zu improvisieren.»

Zur normalen Feier hätte er 200 bis 300 Gäste zum gemütlichen Beisammensein erwartet. «Auch wenn die Abstände eingehalten werden könnten, eine richtige Stimmung würde nicht aufkommen.» Wer teilnehmen möchte, meldet sich vor dem Kindergarten Schwarzenbach an. Dort werden die Kontaktdaten aufgenommen und Zutrittsbändel verteilt, wie sie auch an Konzerten üblich sind. Es besteht eine Maskenpflicht.

Vom Verkehrsverein Ebnat-Kappel heisst es:

«Wir bieten die Unterhaltung und Sie bringen das Picknick.»

Hier treffen sich die Bürger auf der Schafbüchelwiese. Musikalische Unterhaltung bietet «Blechkollision», Festredner ist der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger. Anschliessend findet die traditionelle Sportlerehrung statt. Hunde und offenes Feuer sind jedoch nicht erwünscht. Der Anlass findet nur bei schönem Wetter statt. Die Gemeinde empfiehlt auf der Website, die Angebote der lokalen Geschäfte für den Picknickeinkauf zu beachten. In Zuzwil findet nur die ökumenische Andacht in der Kirche statt. Die Gemeinde Kirchberg hat zwar die Feier abgesagt, das Feuerwerk hingegen soll trotzdem stattfinden – als das wohl einzige der Region.

Private Feiern gibt es genügend

Wer auf ein Beisammensein nicht verzichten möchte, organisiert entweder ein eigenes kleines Fest oder geht in ein lokales Restaurant, wie die Gemeinde Hemberg empfiehlt. Daneben gibt es zahlreiche privaten Anbieter. So bleiben etwa die beliebten Brunchs auf dem Bauernhof nicht aus. In der Region Wil-Toggenburg ist das an folgenden Orten der Fall: Nassen, Bazenheid, Niederglatt, Krinau und Oberhelfenschwil. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hofsuche.brunch.ch/de. Aber auch Brunchs von anderen Anbietern finden statt. In Kirchberg zum Beispiel organisiert der FC Kirchberg im Clubhaus einen solchen von 8 bis 12 Uhr. Auf der Wolzenalp gibt es am Morgen von 9.30 bis 12 Uhr einen Brunch und am Abend ab 18 Uhr ein Grill- und Salatbuffet.

Höhenfeuer und Funken statt Feuerwerk: Dieses Jahr dürfte der 1. August etwas ruhiger ausfallen. Bild: Benjamin Manser (1. August 2017, Freudenberg)

Im oberen Toggenburg bietet die Bergbahnen Wildhaus AG von 8.30 bis 12 Uhr einen Brunch im Oberdorf an. Die Toggenburg Bergbahnen AG setzt auf ein Abendbuffet und Höhenfeuer auf dem Chäserrugg. Wer noch höher hinaus will, der kann ab 5.30 Uhr mit der Gondel auf den Säntis fahren und den Sonnenaufgang mit Frühstück geniessen. Für Spätaufsteher gibt es am Abend musikalische Unterhaltung von «Echo vom Säntis» im «Säntis – das Hotel» oder auf dem Säntisgipfel mit der «Familienkapelle Forrer». Zudem soll die grösste Schweizfahne auch dieses Jahr montiert werden. Ebenfalls gibt es Höhenfeuer auf den sieben Churfirsten anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des SAC Toggenburg.

Aufgrund der Coronapandemie und zwecks Anmeldung ist es ratsam, bei den Anbietern nachzufragen.