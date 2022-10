Wiler Bauer darf wegen Maiswurzelbohrer keinen Mais mehr anbauen

Maiswurzelbohrer Bauer aus Wil darf nächstes Jahr keinen Mais anbauen: «War ein kleiner Schock und bedeutet Mehrkosten für mich» Im Kanton St.Gallen wurden 15 Fallen errichtet, um zu erkennen, wo der Maiswurzelbohrer sein Unwesen treibt. Auch in der Falle in Wil landeten mehrere Schädlinge. Nun darf Landwirt Thomas Hollenstein aus Rossrüti im kommenden Jahr kein Mais mehr anbauen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Thomas Hollenstein aus Rossrüti baut Mais an. Wegen des Maiswurzelbohrers ist ihm dies im kommenden Jahr allerdings verboten. Bild: Alain Rutishauser

Im schweizerischen, wenn auch etwas veralteten Sprachgebrauch steht Mais für Lärm oder Zoff. Mais gibt es derzeit bei einigen Bauern im Kanton St.Gallen. Veranstaltet wird dieser Mais durch einen Schädling, den Maiswurzelbohrer, der bei betroffenen Landwirten in der Region für rote Köpfe sorgt. Eingeschleppt aus Nordamerika, sorgt er seit geraumer Zeit in der Ostschweiz für Ungemach. Dieses Jahr wurde der Schädling auch im Raum Wil nachgewiesen.

Doch weshalb ist der Maiswurzelbohrer so gefährlich? Konkret legen die ausgewachsenen Tierchen ihre Eier in den jeweils noch jungen Maispflanzen ab. Die Larven schlüpfen dann im darauffolgenden Frühjahr. «Der Engerling frisst sich dann an den Maiswurzeln satt, sodass diese nicht mehr wachsen können», sagt Walter Eichmann von der Pflanzenfachstelle St.Gallen. Die Schäden des Maiswurzelbohrers seien daher erst im Folgejahr ersichtlich.

In die Falle in Wil sind 15 Maiswurzelbohrer getappt

Eine der insgesamt 15 Fallen, die im Kanton St.Gallen errichtet wurden. Die Falle ist mit einem Pheromon besprüht, das den Maiswurzelbohrer anlocken soll. Bild: PD

Eichmann ist für das Fallenmonitoring im Kanton St.Gallen zuständig. Bereits im vierten Jahr in Folge wurden während der Sommersaison von Juni bis September an 15 Standorten im Kanton in Zehn-Kilometer-Radien Fallen aufgestellt, die anzeigen sollen, wo der Maiswurzelbohrer sein Unwesen treibt. «An der Falle haftet ein Pheromon, das die männlichen und weiblichen Tierchen des Maiswurzelbohrers anlockt», sagt Eichmann.

Am 13. September wurden die 15 Fallen im Kanton wieder abgebaut. Und da wurden in der Falle in Wil 16 Käfer gezählt. Im Vergleich zu den 120 Tierchen, die im rheintalischen Oberriet in die Falle gingen, zwar nicht übermässig viel:

«Aber es zeigt, dass Tierchen in der Region Wil herum sind.»

Auch im Toggenburg wurde eine Maiswurzelbohrerfalle errichtet, diese lockte allerdings keine Tiere an.

Das Merkblatt für Landwirte, das an den Fallen angebracht wurde. Bild: PD

Am darauffolgenden Tag, dem 14. September, ging eine Allgemeinverfügung an alle Maisbauern im Kanton. «Im E-Mail kann jeder Bauer nachschauen, in welchem Umkreis der Maiswurzelbohrer nachgewiesen wurde und ob er sich in besagtem Kreis befindet», sagt Walter Eichmann. Befindet sich ein Maisbauer im betroffenen Gebiet, ist es ihm verboten – sofern er dieses Jahr Mais angebaut hat –, im darauffolgenden Jahr auf derselben Fläche Mais anzubauen.

Wird ein Bauer bei den regelmässigen Stichproben des Kantons erwischt, wie er zwei Jahre hintereinander Mais auf derselben Fläche anbaut, droht ihm eine Busse.

Für betroffene Bauern ist das Anbauverbot mit Mehrkosten verbunden

Thomas Hollenstein aus Rossrüti ist einer der Bauern, der in der Region Wil vom Maisanbauverbot betroffen ist. Er besitzt insgesamt gut acht Hektaren Feld, auf denen er Mais anbaut – nun muss er im Folgejahr auf den Maisanbau verzichten. Hollenstein sagt:

«Zuerst war es ein kleiner Schock. Ich habe dann geschaut, was das für unseren Betrieb bedeutet.»

Thomas Hollenstein besitzt gut acht Hektaren Ackerfläche, auf der er Mais anbaut. Das Maisanbauverbot wird ihn Mehraufwand und Geld kosten. Bild: Alain Rutishauser

Es sei kein Weltuntergang für ihn, aber ein Mehraufwand. Durch das Maisanbauverbot im Folgejahr müsse er nun zwischendurch Kunstwiese säen, was mit Mehrkosten verbunden sei. «Bei unseren acht Hektaren hatten wir immer auf der halben Fläche Mais auf Mais angebaut, nun dürfen wir das nicht mehr.»

Die Nachricht, dass in der Region Wil der Maiswurzelbohrer vorkomme, habe ihn sehr erstaunt. «Ich hatte nie Probleme mit Schädlingen, habe auch nie Schäden festgestellt. Meine Ernte war immer einwandfrei.» Hollenstein kann sich jedoch gut vorstellen, dass sich der Maiswurzelbohrer über die Transitstrecke Autobahn verbreitet hat.

Auf einer der vier Parzellen wird Hollenstein nun Sorghum anpflanzen. Dabei handelt es sich um eine maisähnliche Pflanze aus Afrika. «Sorghum ist sicherlich eine interessante Pflanze, auch für die Zukunft, da sie sehr trockenheitsresistent ist.»

Thomas Hollenstein wünscht sich schweizweite Lösung

Auch wenn Thomas Hollenstein für das Maisanbauverbot gerüstet scheint, ärgert es ihn trotzdem ein bisschen:

«Ich habe das Gefühl, dass 98 Prozent der Ackerflächen gar nicht vom Maiswurzelbohrer betroffen sind.»

Er wünsche sich daher eine schweizweite Lösung, beispielsweise ein rigoroses Mais-auf-Mais-Verbot, egal, ob man nun in einem betroffenen Gebiet anbaut oder nicht. «Ansonsten wird es mit dem ganzen Hin und Her sicherlich dem ein oder anderen Landwirten verleiden, in Zukunft noch Mais zu pflanzen.»

