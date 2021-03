MAGDENAU/LICHTENSTEIG Der Klostervogt wurde trotz über 500 Begnadigungsgesuchen hingerichtet Christoph Lieber war im frühen 18. Jahrhundert Vogt des Klosters Magdenau. Er war ein einflussreicher Parteigänger des Fürstabts von St.Gallen und der erste Tote des Zwölfer- oder Toggenburger-Kriegs. Johannes Rutz Aktualisiert 31.03.2021, 13.35 Uhr

Eine Bildtafel erinnert an den hingerichteten früheren Klostervogt. Bild: Johannes Rutz

An der Scheune des Gutshofes Techenwies, an der Strasse zwischen Magdenau und Wolfertswil gelegen, ist ein grosses farbiges Tafelbild angeschlagen mit folgendem Text: «Dechenwies. Sitz des ehemaligen Klostervogtes von Magdenau Christoph Lieber. Enthauptet 9. Juni 1712 in Lichtensteig.» Der interessierte Wanderer wundert sich: Wer war Lieber? Warum wurde er enthauptet?

Ein überzeugter Katholik

Christoph Lieber (oder auch Lüber), geboren 1661, wuchs in Wolfertswil auf, und wurde 36-jährig Vogt des Klosters Magdenau. Der intelligente und energische fünffache Familienvater war in jener Zeit der konfessionellen Spannung zwischen Protestanten und Katholiken ein treuer und überzeugter Anhänger des St.Galler Fürstabtes.

Er setzte sich furchtlos für die katholische Sache ein, vertrat sie vehement an Landtagen, knüpfte Kontakte zur katholischen Innerschweiz und unternahm mit deren Unterstützung Anstrengungen zur Rekatholisierung der Toggenburger Gemeinden. Christoph Lieber war eine äbtische Hauptstütze im Glaubenskrieg.

Wachen beim Gutshof aufgestellt

Für die Reformierten war Lieber verständlicherweise ein rotes Tuch. Sie betrachteten den «unnachgiebigen, abttreuen und glaubensfrohen Magdenauer Vogt» als einen der gefährlichsten Gegner der Reformierten.

Der Gutshof Techenwies zwischen Magdenau und Wolfertswil heute. Bild: Jpohannes Rutz

Er wurde mehrfach bedroht, musste nachts bei seinem Gutshof Wachen aufstellen und als die Lage im Oktober 1708 eskalierte, floh er für mehrere Monate nach St.Gallen. Vom Exil aus knüpfte er vielfältige Kontakte und organisierte geheime Zusammenkünfte, um die Position des Fürstabtes im Toggenburg zu stärken.

Gefangen genommen und nach Lichtensteig gebracht

Gemäss neuer St.Galler Kantonsgeschichte war der unmittelbare Auslöser des Krieges, dass die Priester auf Geheiss des Fürstabtes die konfessionelle Zwietracht schürten, namentlich im mehrheitlich katholischen Untertoggenburg. Sie hetzten die Bevölkerung gegen den Landrat auf, sodass sich sieben Gemeinden zwischen Henau und Bütschwil bis 1712 dem Fürstabt unterstellten. Treibende Kraft dahinter war Klostervogt Lieber.

Das liessen sich die Reformierten nicht bieten. Am Morgen des 13. April 1712 plünderten Zürcher Truppen mit 412 Mann das Kloster Magdenau, nahmen Klostervogt Lieber gefangen und brachten ihn gefesselt nach Lichtensteig.

Der Kopf ruht in der Klostergruft

Ihm wurde zum Verhängnis, dass im Privatgemach des Abtes im Kloster St.Gallen, das die Reformierten handstreichartig einnahmen, viele Briefe entdeckt wurden, die die jahrelange Tätigkeit des Voges im Dienste des Fürstabtes nachwiesen. Mehr als 500 Begnadigungsgesuche wurden erfolglos für Lieber eingereicht. Er wurde am 9. Juni 1712 in Lichtensteig als Landesverräter und als erstes Opfer des nun beginnenden Toggenburger-Krieges hingerichtet.

Die sterblichen Überreste Liebers verscharrte man auf der Richtstätte. Sie wurden in die Sakristei der Kirche Lichtensteig verlegt und schliesslich auf dem Friedhof beigesetzt.

Liebers Schädel gelangte in den Besitz seines jüngsten Sohnes Placidus, des späteren St.Galler Stiftsarchivars. Er verehrte zeitlebens seinen Vater und liess sich die Reliquie in seinem eigenen Sarg mitgeben. So sollte wenigstens das Haupt des abttreuen Vogtes in der St.Galler Klostergruft seine letzte Ruhe finden.

Auch Kloster St.Gallen eingenommen

Nach dem Überfall auf das Kloster Magdenau besetzten die Reformierten unter anderem die fürstäbtische Stadt Wil und das Kloster St.Gallen. Sie gewannen am 25. Juli die Entscheidungsschlacht in Villmergen gegen die Innerschweizer Truppen.

Pikantes Detail: Im Kloster St.Gallen liessen die Zürcher viele wertvolle Handschriften und Bücher mitlaufen, auch den historisch einmaligen Erd- und Himmelsglobus, der erst 2009 als originalgetreue Kopie dem Kanton St.Gallen zurückgegeben wurde.

Wurzeln des Toggenburger-Krieges

Was sind die tieferen Ursachen des Toggenburger-Krieges, auch Zwölfer-Krieg genannt – dies nach der Jahrzahl 1712 – oder Zweiter Villmergerkrieg, dies nach dem wichtigsten Kriegsschauplatz? Die Wurzeln gehen fast 200 Jahre zurück, nämlich auf den Beginn der Reformation. Die Glaubensspaltung führte in der Eidgenossenschaft zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die mit dem zweiten Kappeler Krieg 1531 ein vorläufiges Ende fanden.

Die Katholiken siegten 1531, während die Reformierten mit dem Tod ihres Zürcher Reformators Huldrych Zwingli eine bittere Niederlage erlitten. Der zweite Kappeler Landfrieden sicherte den Katholiken für die nächsten zwei Jahrhunderte ihre Vormachtstellung in der Eidgenossenschaft.

Mit der Zeit wurden die Reformierten stärker

Die Reformierten jedoch, im Laufe der Jahrzehnte wirtschaftlich und militärisch immer stärker geworden, schworen Revanche. Im Toggenburg ergab sich die Möglichkeit.

Eine 1696 geplante Strasse von Wattwil über den Ricken nach Uznach, die der St.Galler Fürstabt zu seinen Glaubensgenossen in Schwyz in militärischer Absicht bauen wollte, stiess bei den Toggenburgern auf entschiedenen Widerstand. Sie erhielten die Unterstützung der reformierten Städte Bern und Zürich, was den Konflikt eidgenössisch machte.

Ausgleich zwischen den Religionen

Der vierte Landfrieden von 1718 als Folge des Toggenburger-Krieges hatte für die Eidgenossenschaft weitreichende Folgen. Das Übergewicht der Katholiken wurde zu Gunsten des Grundsatzes der Gleichberechtigung beider Konfessionen beseitigt. Es begann eine über 80-jährige Zeit des relativen inneren und äusseren Friedens, bis 1798 die alte Eidgenossenschaft mit dem Einmarsch der Franzosen zusammenkrachte.