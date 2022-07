Lütisburg: Toggenburger Käser Walter Räss ist in den USA ein Star

Lütisburg Walter Räss stellt im Toggenburg Käse her – und wird deshalb in den USA von Tausenden erkannt: «Sie wollen mich umarmen und Fotos mit mir machen» In der Käserei Tufertschwil stellt Walter Räss den «Chällerhocker» her, einen Halbhartkäse, der mittlerweile weltweit verkauft wird. Vor allem in den USA. Um ihn zu promoten, reist Räss jährlich an ein Käsefestival nach Amerika. Und wird dort wie ein Rockstar gefeiert. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Walter Räss aus Lütisburg stellt den «Chällerhocker» her, der mittlerweile auf der ganzen Welt, vor allem aber in den USA, gegessen wird. Bild: Donato Caspari

(11. Juli 2022)

Billy Joel besingt in seinem Lied «New York State of Mind» von 1976 die Filmstars in ihren hübschen Schlitten, den Hudson River und das Chinatown. Wäre das Lied heute veröffentlicht worden, wäre vielleicht auch das Cheesemonger Invitational in seinen Songzeilen vorgekommen. An diesem jährlichen Event in Brooklyn treffen sich rund 1000 Käserinnen und Käser sowie Käseliebhaber aus aller Welt.

Es ist ein dreieinhalbtägiges Festival, das gemäss Fotos an eine Cosplay-Party erinnert, mit Kuh- oder Emmentaler-Kostümen. Dessen Lärmpegel gut mit einem Indoor-Rockkonzert mithalten kann. Und bei dem seit zehn Jahren auch ein Schweizer Käsemeister teilnimmt, der von den Besuchenden wie ein Rockstar gefeiert wird: Walter Räss aus Lütisburg, genauer Tufertschwil, in seiner Toggenburger Tracht. Er sagt:

«Andauernd werde ich von Besucherinnen und Besuchern erkannt. Sie wollen mich umarmen und Fotos mit mir machen.»

Über den diesjährigen Event, der am Wochenende des 12. Juni stattfand, berichtete sogar die «New York Times». Auch Räss kam mit Foto darin vor, und sein «Chällerhocker» wurde gar im Artikel verlinkt.

Im Publikum am Cheesemonger Invitational in Brooklyn ist gute Stimmung, vorne rechts trägt jemand ein Emmentaler-Kostüm. Bild: PD

Heute werden 1,2 Millionen Liter Milch jährlich verarbeitet

Doch alles von Anfang an: 1992 übernahm Walter Räss die Käserei seiner Eltern in Lütisburg, in der er zuvor viereinhalb Jahre gearbeitet hatte. Seit 2002 produziert er dort den eigens kreierten «Chällerhocker», einen über zehn Monate gereiften Halbhartkäse, von dem er gemeinsam mit seiner Frau Annelies und zwei Käsern 20'000 Laibe jährlich herstellt. Gelagert und gereift werden die Käselaibe dann in einer Lagerhalle der Güntensperger AG in Bütschwil.

«Die Idee kam per Zufall, als ich den Auftrag bekam, aus Milch von Jersey-Kühen einen Käse herzustellen», sagt Räss. Den Käse liess er über ein Jahr reifen, das Experiment funktionierte. Und so entstand das Bewusstsein, dass Käse derart lange gereift werden könne. «Ich habe es dann weiter versucht mit anderer Milch, und es hat funktioniert. So entstand der ‹Chällerhocker›.»

Walter Räss kann die Käseproduktion per Touchscreen steuern. Bild: Donato Caspari

Angefangen hatte Räss mit 40 Käselaiben pro Monat, von Jahr zu Jahr habe die Nachfrage aber zugenommen. Wurden anfangs noch 600'000 Liter Milch «verchäset», sind es heute 1,2 Millionen Liter jährlich. Denn irgendwann machte der «Chällerhocker» auch im Ausland von sich reden. «Ich war schlussendlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, konnte Kontakte knüpfen und der Käse mit dem speziellen Namen sprach sich herum.» Heute liefert Räss seinen «Chällerhocker» in die ganze Welt, vor allem aber in die USA, wo ein guter Drittel seiner Käselaibe hingehen. Räss sagt:

«Die grosse Beliebtheit hat sicher damit zu tun, dass ich seit zehn Jahren an der jährlichen Käseausstellung in New York teilnehme.»

Jährlich werden 20'000 Käselaibe «Chällerhocker» produziert. Bild: Donato Caspari

Die Idee dazu hatte Adam Moskowitz, der Importeur des «Chällerhocker» in den USA, der die Cheesemonger Invitationals jeweils organisiert. Seit 2012 nehmen Räss und seine Frau Annelies, mit Ausnahme 2013, 2016 und 2021, jährlich an der Veranstaltung teil. «Die Szene kann man sich als Schweizer gar nicht richtig vorstellen, wenn man nie teilnahm. Es ist laut und bunt», sagt Räss, der mit seiner Tracht perfekt reinpasse.

Dadurch, dass er der einzige Schweizer Käser sei, der so oft in den USA war, und es den «Chällerhocker» mittlerweile in den meisten Käsereien gebe, werde er von vielen Besuchenden erkannt. «Jemand hat mir erzählt, dass es in den USA bei der Käsesommelier-Ausbildung nun zum Grundwissen gehöre, meinen Namen zu kennen», sagt Räss und lacht ungläubig.

Cheesemonger-Gewinnerin verwendet den «Chällerhocker»

Gewinnerin Cara Condon beim Käseverpacken, der Moderator im Kuh-Kostüm gibt ihr Anweisungen. Bild: PD

Die am Festival in Brooklyn teilnehmenden Käseverkäuferinnen und -verkäufer, von denen viele zwischen 25 und 35 Jahre alt sind, müssen sich durch einen Wettbewerb mit mehreren Disziplinen kämpfen. «Dazu gehört ein Test, an dem Käsewissen aus der ganzen Welt geprüft wird, oder beispielsweise, möglichst genau ein 200-grämmiges Stück Käse abzuschneiden», sagt Räss. Ausserdem gebe es die sogenannten Food-Pairings, bei denen die Teilnehmenden einerseits einen Käse mit einem Getränk kombinieren und andererseits ein Häppchen kreieren sollen.

«Das spezielle dieses Jahr war, dass die Gewinnerin Cara Condon ein Pairing mit dem ‹Chällerhocker› machte, das war das Höchste der Gefühle.»

Condon sei vor der Präsentation ihres Pairings zu Räss gekommen, habe ihn umarmt und gesagt, wie glücklich sie sei, den «Chällerhocker» zugelost bekommen zu haben. Ihr Pairing sei laut Räss gewöhnungsbedürftig, aber fein gewesen. Condon hat ein Getränk aus Galliano-Kaffeelikör und Ananassaft hergestellt. «Ich weiss, es hört sich absolut ekelhaft an», sagte sie in der «New York Times». Aber die Bitterkeit des Kaffees und die leichte Säure der Ananas habe super harmoniert mit dem «Chällerhocker».

Nach den Präsentationen am Sonntag neigt sich das Cheesemonger Invitational jeweils dem Ende zu. Dieses Jahr haben Walter und Annelies Räss zwölf Tage in den USA verbracht und neben der Käsemesse auch diverse Käser in Boston, Hudson und Montreal besucht. «Wir sind riesige Fans von New York und den USA geworden, aber die Schweiz und die USA sind zwei komplett verschiedene Welten», sagt Annelies Räss.

Während des Flugs lassen die beiden diese laute Welt jeweils hinter sich, diese Stadt, die niemals schläft. Und kommen heim ins idyllische, fast verschlafene Toggenburg. Wo grauer Asphalt grünen, saftigen Wiesen weicht. Und wo keine Autohupen mehr zu hören sind, sondern nur noch das gelegentliche Krächzen des Gockels. Bis Walter Räss am nächsten Cheesemonger Invitational teilnimmt.

Auch die Labels auf den Käselaiben werden grösstenteils von Walter Räss selbst aufgeklebt. Bild: Donato Caspari

