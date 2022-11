Lütisburg: Fliegender Wechsel im «Mamma Mia»

Lütisburg Nachdem Vorbesitzer aus Altersgründen aufgehört haben: Fliegender Wechsel im «Mamma Mia» Sahin Gültekin ist neuer Pächter des Lütisburger Restaurants Mamma Mia. Philipp Stutz 01.11.2022, 15.18 Uhr

Sahin Gültekin ist neuer Gastgeber im Restaurant Mamma Mia. Bild: Philipp Stutz

Das Restaurant an der Durchgangsstrasse mitten in Lütisburg ist vor allem als Pizzeria bekannt. Alexandra Caduff und Eberhard Hagmann haben das Lokal während mehrerer Jahre erfolgreich geführt. Wegen Erreichens der Altersgrenze haben sie sich entschlossen, den Betrieb aufzugeben.

Nachdem das Restaurant wenige Tage geschlossen war, bahnt sich nun ein beinahe nahtloser Übergang an. Neuer Pächter ist der türkischstämmige Sahin Gültekin. Er ist gerade dabei, Vorbereitungen zu treffen und das Lokal auf Vordermann zu bringen. Wiedereröffnung ist am Mittwoch, 2. November. Gültekin ist gelernter Koch und verfügt über Erfahrung in der Gastronomie. So hat er während Jahren das Restaurant Cherry-Tomate in Winterthur geführt. Nun wagt er einen Neuanfang. «Bei mir ist jedermann willkommen, und ich bin bestrebt, meine Kundschaft zufriedenzustellen», sagt der neue Gastgeber.

Verschiedene Gerichte vom heissen Stein

Im Gastraum, der rund 70 Plätze umfasst, steht ein Pizzaofen. Pizzen – auch vegetarische – stehen denn auch in verschiedenen Varianten auf der Speisekarte. «Ich will die schweizerische und italienische Küche in den Vordergrund stellen», betont Gültekin. Insbesondere Gerichte vom heissen Stein. Gemeinsam beieinander sitzen und ein langes, entspanntes Essen geniessen – das kann auf diese Weise gelingen. Zum Grillgut zählen Schweinssteak, Rindsfilet, Rindsentrecôte und Kalbssteak. Aber auch Cordon bleu in verschiedenen Varianten oder beispielsweise Kalbsgeschnetzeltes stehen auf der Speisekarte. «Wir legen Wert auf Frischprodukte», sagt Gültekin. Mittags stehen vier Menüs zur Wahl, und am Freitag wird ein Fischgericht angeboten. Handwerker sind zum Znüni willkommen. Auf der Terrasse bietet sich Besuchern ein schöner Blick auf die nahe Thurlandschaft.

Restaurants sind wichtige Treffpunkte im Dorf. Dies bestätigt Andreas Breitenmoser, Ratsschreiber der Gemeinde Lütisburg, auf Anfrage. Er sagt: «Es ist ein gut geführtes und beliebtes Dorfrestaurant». Seitens der Gemeinde hofft man, dass der neue Pächter an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen kann. Die Vorzeichen dazu stünden gut. Das Gebäude wurde 1912 erbaut und beherbergte einst das Restaurant Adler mit Metzgerei. Später wurde das Haus zu einer Pizzeria umgestaltet. Damals – im Gegensatz zu heute - ein Novum in der Region.

Das Restaurant Mamma Mia befindet sich mitten in Lütisburg. Bild: Philipp Stutz