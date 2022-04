Moni Winkler von Voltige Lütisburg erhält Goldene Stallplakette

Lütisburg Eine Goldene Plakette als Motivationsschub: Voltige Lütisburg vor der ersten WM-Qualifikationshürde Seit rund 25 Jahren gibt Monika Winkler-Bischofberger als Sportchefin von Voltige Lütisburg ihr Wissen, Können und ihre Freude am Pferdesport an junge Menschen weiter. Ein Engagement, das mit zahlreichen Medaillen an internationalen Wettbewerben belohnt und jetzt mit der Goldenen OFFA-Stallplakette ausgezeichnet wurde. Andrea Häusler 29.04.2022, 16.44 Uhr

Moni Winkler-Bischofberger und Voltigepferd Acardi vor der Abreise nach Holland. Bild: Andrea Häusler

Medaillen hat sie mit ihren «Pferdeakrobatinnen» schon viele gewonnen – unter anderem drei silberne und eine goldene an Weltmeisterschaften. Eine «Goldene Stallplakette» aber hat die Sportchefin von Voltige Lütisburg erst eine erhalten: an der OFFA-Pferdemesse 2022 in St.Gallen. Mit dieser Auszeichnung, die seit 1986 für besondere Verdienste zum Wohl der Pferde oder des Pferdesport verliehen wird, trägt sich Moni Winkler in die exklusive Namensliste national und internationaler Persönlichkeiten der Pferdesportszene ein.

Die Bedeutung der Würdigung ist der Lütisburgerin, die mit ihrer Familie in Teufen wohnt, bewusst. «Ich war in den vergangenen Jahren meist dabei, wenn die Plakette vergeben wurde», sagt sie und erinnert an die Ehrung von Fredy Knie jun., Markus Fuchs und Pius Schwizer. «Das hatte mich jeweils schon beeindruckt.» Auf den Gedanken, sie selbst könnte einst in der Arena stehen und die Auszeichnung entgegennehmen, sei ihr aber nie gekommen. Sie sagt:

«Erstens war ich der Meinung, dass diese Ehrung ein gewisses Alter voraussetzt, und zweitens ist der Voltigesport ja nach wie vor eine Randsportart.»

Entsprechend gross sei die Überraschung gewesen. Da die Geehrten vorab nicht informiert würden, sei sie an diesem letzten Messetag völlig unbefangen und fast zu spät zum Apéro eingetroffen. Später, in der Arena, habe sie dann im Verlauf der Laudation realisiert: Da geht es ja um mich. «Da war ich schon etwas nervös, vor allem aber gerührt.»

Fokus auf das Saisonziel WM

Die Goldene Plakette ist für Moni Winkler Bestätigung, vor allem aber Ansporn. Ihr Fokus jedenfalls ist bereits wieder auf den Sport gerichtet. Denn dieses Wochenende steht im holländischen Amelo das erste von drei internationalen Qualifikationsturnieren für die Weltmeisterschaft vom August in Dänemark an. Die Teilnahme ist das grosse Jahresziel der Haupttrainerin und Longenführerin des Elite-Teams. Der sportlichen Herausforderung wegen, aber auch deshalb, weil es sich um eine «gemischte WM» mit Fahrturnieren, Dressur- und Springprüfungen sowie eben Voltige-Darbietungen handelt. «Ein Pendent quasi zu den früheren Weltreiterspielen», wie Moni Winkler sagt.

Zunehmende Professionalisierung

Leicht zu nehmen sind die Qualifikationshürden nicht. Zum einen, weil der Wechsel vom Winter- ins Wettkampftraining noch nicht sehr lange zurückliegt. Zum andern steige das Niveau mit der zunehmenden Professionalisierung des Voltigesports im Ausland kontinuierlich, sagt Moni Winkler. Nichtsdestotrotz bleibe eine Medaille das erklärte Ziel - in der Elite-Kategorie, aber gern auch bei den Junioren,

Verschobene Prioritäten

Moni Winkler ist seit einem Vierteljahrhundert die treibende Kraft von Voltige Lütisburg. Doch ungeachtet ihrer Verpflichtungen als dreifache Mutter und Schulische Heilpädagogin mit 60-Prozent-Pensum sind ihr die Trainingslektionen in der Reithalle in Lütisburg Station nie zur Last geworden. Obwohl sie zugibt: «Moni-Zeit gibt es kaum.» Stören tue sie dies aber nicht: «Mir genügt es, wenn wir es schaffen, unseren dienstäglichen Familienabend frei zu halten.» Mit Stress könne sie gut umgehen, habe gelernt, Abstiche zu machen und flexibel auf Unvorhersehbares zu reagieren.

Das muss sie auch können. Denn ein kleiner Zwischenfall, ein verletztes Pferd oder eine kranke Athletin, kann die ganze Planung durcheinanderbringen. Moni Winkler sagt denn auch:

«Mein Bewusstsein für den Wert der Gesundheit von Mensch und Tier ist in den vergangenen Jahren gestiegen.»

Heute sei ihr wichtig, sicher und gesund an ein Turnier zu kommen, um dann die geplante Leistung abrufen zu können. Wenn es dann zu einer Medaille reiche, sei dies perfekt. Gesunder Ehrgeiz gehöre dazu, aber nicht Verbissenheit.

Nachfrage ungebrochen

Hat Moni Winkler auch schon ans Aufhören gedacht? «Dass ich mich je ganz zurückziehen werde, kann ich mir nicht vorstellen. Ob ich allerdings den Leistungssport langfristig brauche, da bin ich mir zumindest unsicher», sagt sie.

Die Nachfrage nach Voltigeunterricht jedenfalls ist ungebrochen. Neun Pferde stehen in Ställen der Umgebung, sechs Wettkampfgruppen sowie zwei Einsteigergruppen trainieren nebst den Einzelsportlerinnen in der Toggenburger Voltige-Hochburg. «Die Gruppen sind immer voll», sagt Moni Winkler und vergleicht das Interesse mit jenem an Reitunterricht. Den Grund dafür sieht sie vor allem in der Möglichkeit, die Freude an Pferden mit jener am Turnen zu verbinden – in einem Team. Ausserdem sei Voltige preislich günstiger. Wobei einige die Hobbys auch parallel ausübten.