LOCKERUNGEN Challenge-League-Start: 130 Personen liessen sich für den FC-Wil-Match testen Wer ans Derby gegen den FC Vaduz wollte, brauchte ein Covid-19-Zertifikat. Selbst deutlich nach Spielbeginn war der Andrang bei den mobilen Testcentern vor dem Bergholz noch rege. Ein positives Testergebnis gab es nicht. Simon Dudle 25.07.2021, 20.58 Uhr

In den mobilen Testcentern herrschte trotz Regenwetter Hochbetrieb. Bild: Gianluca Lombardi

Zum ersten Mal seit geraumer Zeit durften am Sonntag wieder alle, die wollten, an ein Heimspiel des FC Wil. Einzige Voraussetzung war ein gültiges Covid-19-Zertifikat. Wer nicht doppelt geimpft ist, konnte sich vor dem Stadion Bergholz in extra für dieses Spiel errichteten Zelten testen lassen und so in den Besitz eines Zertifikates gelangen.