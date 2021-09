Nach Jonschwil hat nun auch Schwarzenbach sein Lied.

Lobgesang 75 Jahre nach Jonschwil hat jetzt auch Schwarzenbach sein Lied: Geschrieben haben es zwei Musiklehrer vom Bodensee und aus Niederuzwil Das Lied handelt von der Natur an der Thur und der Schwarzenbacher Brücke, aber auch von Krieg und Feuer. Komponiert und getextet wurde es von zwei Musiklehrern. Schulratspräsident Peter Haag erklärt, wie es dazu kam. Pablo Rohner 01.09.2021, 18.00 Uhr

Badevergnügen bei der Schwarzenbacher Brücke. Auch um die Thur geht es im neuen Schwarzenbacher Lied. Bild: Hanspeter Schiess

Ein Jonschwiler Lied gibt es schon. Seit 75 Jahren wird das «Chäferlied» gesungen. Jetzt gibt es auch ein Schwarzenbacher Lied. Im aktuellen Mitteilungsblatt druckt die Gemeinde Jonschwil den Liedtext ab.

Besungen werden Geschichte, Gebäude und Geografie von Schwarzenbach. «Wie de chlini Fluss, de Ort au de glichi Name treit / heter doch nüt ztue mit Dunkelheit», heisst es in der ersten Strophe. In der zweiten geht es in Richtung Wil und «wieder zrugg, über üsi Schwarzebacherbrugg». Von «Füür und Chrieg» handelt die dritte Strophe und hält einen passenden Ausflugstipp bereit: «Fehlt eim hüt zu Friedenszit au mol Chraft und au de Muet / tuet de Bärensberg so richtig guet.»

Komponisten wussten wenig über Schwarzenbach

Komponiert und getextet haben das Lied Roman Bislin-Wild und Jan Geiger. Beide unterrichten an der Musikschule Toggenburg, wo der Jonschwiler Schulratspräsident Peter Haag Schulleiter ist. An einer Sitzung des Organisationskomitees für die Einweihung des neuen Schulhauses sei die Idee für das Schwarzenbacher Lied aufgebracht worden, sagt Peter Haag auf Anfrage dieser Zeitung. Da habe er die beiden Musiklehrer gefragt, ob sie dieses schreiben wollten.

Weil der eine am Bodensee und der andere in Niederuzwil wohnt, wussten sie kaum etwas über Schwarzenbach. «Ich musste sie mit Informationen, zum Beispiel geschichtliche Daten zum Dorf, beliefern», so Peter Haag. Vor knapp zwei Wochen konnte das Lied uraufgeführt werden – wie das Jonschwiler Lied vor 75 Jahren an einer Schulhauseinweihung.