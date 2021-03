Liveticker Wiler Stadtparlament lehnt Rückweisungsantrag bei Kita-Subventionierung knapp ab +++ Diskussion zum Gratisparkieren läuft Ab 17 Uhr tagt das Wiler Stadtparlament. Traktandiert ist unter anderem die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren». Larissa Flammer 04.03.2021, 20.09 Uhr

20:09 Uhr

Stadtpräsident Hans Mäder ergreift das Wort. Auch der Stadtrat in seiner jetzigen Zusammensetzung unterstütze die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags. Es gebe mehrere Massnahmen, mit denen das Gewerbe unterstützen könne. Alle hätten ein gemeinsames Ziel: Die Attraktivität der Innenstadt steigern. Seiner Meinung nach sei es eine unbewiesene Behauptung, dass mit Gratisparkieren und Mehrverkehr dieses Ziel erreicht werden könne. Auch dass mit Gratisparkieren mehr Geld in Restaurants und Läden ausgegeben werde, bezweifle er. Die Verweildauer sinke wohl eher, weil die Autofahrer nach 30 Minuten wieder heimgehen würden. Das Parkieren wäre zudem nicht gratis, man lasse einfach den Steuerzahler bezahlen anstatt die Verursacher.

19:59 Uhr

Guido Wick erntet Schmunzler. Er sagt, die Grünen Prowil würden die Initiative ablehnen und die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags unterstützen. Und schiebt nach: «Das ist wohl nicht überraschend.» Wick führt weiter aus, mit dem Gratisparkieren komme man den Personen entgegen, die jeden Rappen ausquetschen würden. Die würden den Läden und Restaurants aber nicht helfen. Der Trumpf von Wil sei eine attraktive Stadt, man punkte nicht mit den Vorteilen eines grossen Einkaufszentrums.

19:50 Uhr

Erwin Böhi (SVP) gehört dem Initiativkomitee an. Er sagt: «Wir wissen, dass diese Initiative nicht die Lösung für alle Läden und Restaurants sein wird.» Aber es sei ein schnell umsetzbarer Teil der Lösung. Böhi sagt auch, dass die Initiative nur Parkplätze auf öffentlichem Grund betreffe, nicht unter öffentlichem Grund. Parkhäuser seien daher nicht mitgemeint. Durch die Volksinitiative könne die Bevölkerung zudem ein erstes Mal zumindest indirekt zur städtischen Strategie der nachhaltigen Mobilität Stellung nehmen.

19:39 Uhr

Präsident der vorberatenden Kommission ist Roman Rutz (EVP). Er erläutert die Ausgangslage: Stimmt das Parlament der Initiative zu, ist sie ohne Volksabstimmung angenommen. Lehnt es die Initiative ab, ohne einen Gegenvorschlag zu machen, käme es zu einer Volksabstimmung. Das Parlament kann aber auch dem Antrag der vorberatenden Kommission folgen und die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags genehmigen. Dafür stehen dem Parlament maximal zwölf Monate zur Verfügung, danach kommt der ausgearbeitete Gegenvorschlag erneut ins Parlament.

19:25 Uhr

Nach einer kurzen Pause wird es um die Volksinitiative der SVP gehen. Diese verlangt, dass auf dem Gebiet der Stadt Wil das Parkieren auf öffentlichem Grund in Zonen mit Gebührenpflicht während den ersten 30 Minuten gratis ist. Damit soll das Wiler Gewerbe unterstützt werden. Der Stadtrat empfiehlt, die Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen.

Anders die vorberatende Kommission: Sie hat einen Gegenvorschlag. Anstatt 30 Minuten gratis parkieren, sollen 10 Prozent der jährlichen Einnahmen aus den Parkgebühren – das entspricht rund 200'000 Franken – in einen Stadtfonds fliessen. Mit diesem sollen verschiedene Massnahmen zur Stärkung des lokalen Gewerbes finanziert werden.

19:23 Uhr

Auch die Detailberatung zur Anpassung des Tarif- und Subventionssystems bei der familienergänzenden Kinderbetreuung ist nun durch. Das Parlament folgte der Empfehlung der Kommission, weitere Anträge wurden abgelehnt. Das Tarifsystem wird damit neu ausgestaltet, der Stadtrat wird eine korrekte rechtliche Grundlage nachträglich erarbeiten.

19:01 Uhr

Das Parlament schreitet zur Abstimmung über den Rückweisungsantrag. Mit 22 zu 18 Stimmen scheitert der Antrag, das Geschäft wird weiter behandelt.

18:48 Uhr

Der zuständige Stadtrat Dario Sulzer betont die Wichtigkeit der familienergänzenden Betreuung und Problematik des heutigen Tarifsystems. Er habe die Kritik gehört, nehme sie ernst und der Stadtrat habe sie verstanden. Die bestehende Situation werde vorübergehend während eines Jahres weitergeführt, das sei pragmatisch. Der Stadtrat unterstütze die Empfehlung der vorberatenden Kommission und verpflichte sich, dass die neue rechtliche Grundlage im Sommer 2022 in Kraft gesetzt werden könne.

18:42 Uhr

Die SVP unterstützt den Rückweisungsantrag. Die Rechtssicherheit müsse gegeben sein, sagt Benjamin Büsser (SVP).

Sebastian Koller (Grüne Prowil) sagt, dass die Kritikpunkte der FDP zumindest teilweise nachvollziehbar seien. Es gebe einen «sehr unschönen» rechtlichen Konstruktionsfehler. Das Subventionssystem werde aber nicht neu eingeführt, es laufe schon über zehn Jahre und weise den gleichen rechtlichen Mangel auf. Der Antrag der FDP helfe nicht dabei, das Problem schneller zu lösen. Die rechtlichen Mängel müssten behoben werden, der Stadtrat habe das zugesichert.

Auch die SP wird den Rückweisungsantrag nicht unterstützen. Die CVP ebenfalls grossmehrheitlich nicht, wie Christine Hasler sagte. Man vertraue darauf, dass der Stadtrat die rechtlichen Grundlagen schaffen wird.

18:14 Uhr

Bereits die Kommission hatte über einen Rückweisungsantrag diskutiert, ihn aber abgelehnt. Die Fraktion FDP-glp stellt auch im Parlament einen solchen Antrag. Für das Tarif- und Subventionssystem brauche es zuerst eine rechtliche Grundlage, sagt Marcel Malgaroli von der FDP. Die jährlich wiederkehrenden Mehrausgaben sollen den Betrag von 300'000 Franken nicht überschreiten. Ausserdem sollen Alleinstehende mit steuerbarem Vermögen über 100'000 Franken und Verheiratete mit steuerbarem Vermögen über 150'000 Franken auf jeden Fall den Maximaltarif bezahlen.

18:07 Uhr

Nach einer 15-minütigen Pause geht es weiter. Beim dritten Traktandum, den günstigeren Kitaplätzen, könnte es eng werden. Die Stadt Wil möchte die Betreuungsplätze für die familienergänzende Kinderbetreuung stärker subventionieren. Dies soll Familien entlasten. Deshalb sollen jährlich 450'000 Franken zusätzliche Subventionsgelder in die Betreuungsangebote fliessen.

In der vorberatenden Kommission fiel das Ergebnis mit 4 Ja- zu 3 Nein-Stimmen denkbar knapp aus. Hauptdiskussionspunkt war die Höhe der Beiträge. Die Kommission macht inhaltliche Empfehlungen: So soll der Maximaltarif nicht nur vom Einkommen, sondern auch vom Vermögen der Familien abhängig sein. Und: Die Kinderbetreuung soll nicht nur für Eltern finanziert werden, die aus beruflichen Gründen auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, sondern auch für jene, die sich in einer Aus- oder Weiterbildung befinden.

17:47 Uhr

Nun geht es um die Elternbeiträge bei schulergänzenden Angeboten, zum Beispiel bei Tagesstrukturen, Musikschulunterricht, freiwilligen Schullagern. Die Eckwerte für die Berechnung der Elternbeiträge bei den einzelnen Angeboten sind unterschiedlich definiert. Dies führt zu einem erhöhten administrativen Aufwand und Unklarheiten bei den Eltern. Deshalb wird eine gewisse Vereinheitlichung dieser Eckwerte angestrebt. Neu soll nicht nur das Einkommen der Eltern, sondern verstärkt deren gesamte wirtschaftliche Situation bei der Bemessung der Elternbeiträge berücksichtigt werden.

Die Fraktionen sind gemäss den Wortmeldungen alle für den Antrag, was den zuständigen Stadtrat Jigme Shitsetsang freut. Das Parlament nimmt den Nachtrag zur Schulordnung einstimmig an. Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

17:26 Uhr

Weiter besteht zurzeit eine unbefriedigende Transparenz und gesetzlich-formelle Unvollständigkeit der Prinzipien für die Berechnung der Elternbeiträge. Es fehlt insbesondere eine Aussage zu den Bemessungsgrundlagen der Abgaben. Mit einer klaren gesetzlichen Verankerung der Tarifgrundlagen in der Schulordnung soll dies nun korrigiert werden.

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, einen Nachtrag zur Schulordnung zu genehmigen. Die vorberatende Kommission stimmte dem Antrag ohne Gegenstimme zu.

17:25 Uhr

Die übrigen Kandidaten sowohl aus dem Parlaments als auch dem Stadtrats werden grossmehrheitlich und ohne weitere Wortmeldungen gewählt.

17:24 Uhr

Zuerst geht es darum, ob Gerber (FDP) oder Stieger (SVP) gewählt werden. SVP-Fraktionspräsident Büsser beantragt eine geheime Wahl, das Parlament folgt seinem Antrag. 3 Stimmzettel gingen leer ein, einer war ungültig. Mit 24 Stimmen ist Daniel Gerber von der FDP gewählt.

17:10 Uhr

Benjamin Büsser, Fraktionspräsident der SVP, betont in einer Wortmeldung den Anspruch seiner Partei auf einen Sitz in der Delegation.

Adrian Bachmann, Fraktionspräsident der FDP, macht das gleiche. Die SVP sei über Stadträtin Egli eingebunden, die FDP würde ohne eigenen Vertreter dastehen.

17:04 Uhr

Zuerst steht die Wahl der Delegierten für die Regio Wil auf dem Programm. Gesucht sind fünf Delegierte, drei aus den Fraktionen, zwei aus dem Stadtrat. Aus den Fraktionen gibt es vier Wahlvorschläge, eine Person ist daher überflüssig:

Gehrig Reto, CVP (neu)

Gerber Daniel, FDP-glp (neu)

Koller Sebastian, Grüne prowil (bisher)

Stieger Pascal, SVP (neu)

Die vorberatende Kommission hat den Verteilschlüssel so definiert, dass eine Person der CVP, eine der Grünen prowil und eine entweder der SVP oder der FDP Einsitz in die Delegation nimmt. Dies, weil SVP und FDP sagten, sie würden sich auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Das hat schliesslich nicht geklappt, weshalb beide Parteien jemanden vorschlagen.

Aus dem Stadtrat sind zwei Personen vorgeschlagen:

Stadtrat Breitenmoser Andreas, Departementsvorsteher Versorgung und Energie (neu)

Stadträtin Egli Ursula, Departementsvorsteherin Bau, Umwelt und Verkehr (neu)

17:02 Uhr

Präsident Christof Kälin eröffnet die zweite Sitzung der laufenden Legislatur und begrüsst auch die Zuschauer im Livestream. Heute beginnt die neue Übertragung der Sitzung. Diese kann auch zeitversetzt angeschaut werden.

Das Parlament ist vollzählig, niemand fehlt. Es sind also neben dem Stadtrat 40 Politikerinnen und Politiker anwesend.

16:50 Uhr

Guten Abend und herzlich willkommen aus der Tonhalle, wo das Wiler Stadtparlament ab 17 Uhr tagt. Traktandiert sind fünf Geschäfte: