Pausenfazit

Die Wiler Führung ist auch in der Höhe verdient. Die Mannen von Brunello Iacopetta scheinen bis dahin das Aus am Mittwoch sehr gut verdaut zu haben. Sie waren von Beginn weg die aktivere Mannschaft und spielten munter nach vorne. Etwas unnötig war der Gegentreffer kurz vor der Pause. So flammt bei den Aarauern wohl nochmals Hoffnung auf. Die Wiler müssen nun in der zweiten Halbzeit Eigenfehler vermeiden, damit sie ihre Kraftreserven noch über die zweiten 45 Minuten einteilen können. Mit diesem Resultat sind die Wiler in der Blitztabelle übrigens wieder Leader in der Challenge League.