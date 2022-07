13:42 Uhr

Guten Nachmittag an diesem Openair-Samstag. An diesem gibt es tatsächlich auch noch Veranstaltungen ausserhalb des Sittertobels. Zum Beispiel auf der Sportanlage Rüti in Henau. Hier trägt der FC Wil heute Nachmittag grad zwei Testspiele aus. Ein echter Fussball-Nachmittag steht bevor. Simon Dudle wird ab 14 Uhr durch die Partie gegen Dornbirn tickern, danach übernimmt Pascal Ibig für das Spiel gegen die Vereinigung arbeitsloser Profis (SAFP). Beide Partien werden in diesem Artikelgefäss getickert.