LIVETICKER Tag der offenen Tore: Die Schweizer U20 Nationalmannschaft gewinnt das Testspiel gegen den FC Wil mit 4:3 Im Testspiel zwischen dem FC Wil und der zweitältesten Schweizer Nachwuchs-Nati gewinnt das von Bruno Berner trainierte Team mit 4:3. Ein Doppelschlag innert drei Minuten kurz vor Ende der Partie bringt die Entscheidung. Lukas Tannò 24.03.2022, 18.15 Uhr

Für Bruno Berner ist die Partie gegen Wil das erste Spiel als Trainer der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Bild: Urs Flüeler

Der Liveticker zum Spiel FC Wil - Schweiz U20

Schluss

Das soll's von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche einen schönen Donnerstagabend. Bis bald im Wiler Südquartier.

Ausblick

Für die Schweizer U20, welche momentan in einem achttägigen Zusammenzug in der Region weilt, war das aber nicht die letzte Partie auf dem Wiler Kunstrasen. Am Montag um 15 Uhr kommt es im Bergholz wieder einmal zu einem Länderspiel. Das Team von Bruno Berner trifft auf die U20-Auswahl Rumäniens. Dann wird auch Marvin Keller vom FC Wil während 90 Minuten zwischen den Pfosten stehen.

Schlussfazit

Man kann mit gutem Gewissen sagen, dass die Schweizer Nachwuchsnationalmannschaft hier verdient gewonnen hat. Über 90 Minuten gesehen waren sie das bessere Team. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten sie mehr Spielanteile als die Wiler. Trotzdem muss gesagt werden, dass sich die Wiler, welche mit vielen U20-Spielern gespickt waren, nicht unter Wert verkauft hatten. Eine ansehnliche erste Halbzeit reichte jedoch nicht zum Sieg. Das 3:4 aus Sicht der Äbtestädter geht auch in dieser Höhe in Ordnung. In der ersten Halbzeit kam es zum offenen Schlagabtausch und auch in Halbzeit zwei sahen die Zuschauer im Stadion Bergholz offensiv attraktiven Fussball. Abschliessend kann gesagt werden: Dieses Spiel macht Lust auf mehr.

Schlusspfiff

Die Antwort darauf lautet nein, denn Schiedsrichter Drmic pfeift die Partie ab ohne nachspielen zu lassen. Die Schweizer U20 Nationalmannschaft gewinnt diese Partie gegen den FC Wil also mit 4:3.

90. Minute

Das Spiel ist bald vorbei. Die Schweizer U20 ist dank dem Doppelschlag in der 80. und 83. Minute nun 4:3 vorne. Können die jungen Wiler nochmals reagieren?

86. Minute

Ein weiterer Wechsel beim FC Wil. Der 63. Minute eingewechselte Heule verlässt schon wieder das Spielfeld. Für ihn kommt Arbnor Dalipi. Dieser ist mit dem Jahrgang 2004 sogar noch jünger als die Spieler der U20-Nationalmannschaft.

83. Minute

TOOOOOOR für die Schweizer U20 Nationalmannschaft. Miguel Reichmuth versenkt einen direkten Freistoss aus rund 19 Meter schön im oberen rechten Eck. Der starke de Mol hat keine Abwehrchance.

80. Minute

TOOOOOOR für die Schweizer U20 Nationalmannschaft. Torschütze ist mit der Nummer 22 Franck Surdez. Nach einem Vorstoss auf dem rechten Flügel wird der Ball ins Zentrum gebracht, Dort scheitert zuerst Dos Santos Correia an de Mol bevor Surdez den Ball über die Linie bringt.

77. Minute

Wieder einmal eine gefährliche Szene vor dem Schweizer Tor, Lukembila steckt den Ball zu Abazi durch. Dieser zieht direkt aus der Drehung ab und zwingt Hübel zu einer Parade. Es bleibt weiterhin beim 3:2 aus Wiler Sicht.

79. Minute

Doppelwechsel beim FC Wil. Captain Brahimi und Saho Sarho verlassen das Feld. Neu im Spiel sind Endrit Fetahu und Jonathan Egger.

73. Minute

Die vielen Wechsel auf Seiten der Schweizer U20 Nationalmannschaft hat den «Eidgenossen» neues Leben eingehaucht. Sie sind nun wieder spritziger und aktiver. Man merkt, dass die neuen Spieler gegenüber den Wilern mehr Ausdauer haben.

68. Minute

Der FC Wil gibt die Zuschauerzahl bekannt. Das Freundschaftsspiel zwischen den Äbtestädtern und dem Team von Trainer Bruno Berner verfolgen 311 Zuschauer live im Stadion.

63. Minute

Und der dritte Wechsel beim FC Wil. Michael Heule kommt in die Partie und ersetzt Zumberi. Brahimi wechselt ins Mittelfeld, während Heule sich auf der linken Seite der Abwehr einreiht.

60. Minute

Und nun beginnt das Wechselkarussell. Gleich neun Feldspieler werden bei der Schweizer U20 ersetzt. Einzig Torhüter Marvin Hübel und Verteidiger Silvan Wallner bleiben auf dem Platz. Neu spielen in der Verteidigung von rechts nach links. Wallner, Sow, Amenda und Magnin. Im Mittelfeld stehen neu Reichmuth und Stroscio. In der Offensive stehen neu von rechts nach links Chiappetta, Dos Santos Correia und Surdez. Neue Sturmspitze ist Berdayes.

57. Minute

Nach rund zehn Minuten in der zweiten Halbzeit zeigt sich ein wenig, dass der FC Wil und die Schweizer U20 Nationalmannschaft etwas defensiver in dieser Hälfte agieren wollen. Zwar wird der Torschuss noch gesucht, aber beide Teams sind deutlich stabiler in der Verteidigung.

51. Minute

Die zweite Hälfte beginnt bedeutend ruhiger als die erste. Beide Teams sind offensiv noch nicht so am Drücker wie dies noch kurz vor dem Pausenpfiff der Fall war.

46. Minute

In der Pause gab es nur einen Wechsel. Für den Wiler Torschützen zum 3:2 Sofian Bahloul spielt neu Josias Lukembila. Die Schweizer U20 bleibt unverändert.

46. Minute

Die zweite Halbzeit läuft. Ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung.

Pausenfazit

Wer an diesem Donnerstagnachmittag den Weg ins Stadion Bergholz gefunden hat, wurde in der ersten Hälfte nicht enttäuscht. Beide Teams spielen offensiven Fussball und erspielten sich bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff Grosschancen. Zweimal war Wil in Führung musste danach aber beide Male relativ schnell den Ausgleich hinnehmen. Dank dem Tor von Bahloul kurz vor der Pause steht es hier 3:2 für die Wiler. Wenn das Spiel aber so weitergeht, dann bleibt es vermutlich nicht mehr lange bei diesem Spielstand. In der Pause wird es sicherlich auf Seiten der Schweizer U20 einige Veränderungen geben. Trainer Bruno Berner plant alle Spieler einzusetzen.

Pausenpfiff

Der Unparteiische pfeift zur Halbzeit. Der FC Wil führt in dieser attraktiven Partie mit 3:2.

45. Minute

Wie gesagt langweilig ist diese Partie ganz und gar nicht. Nach einem Vorstoss von Frei auf der rechten Seite kommt Wils Saho Sarho an den Ball. Sein Lupfer aus rund 18 Meter fliegt aber aufs Tor.

41. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Erneute Führung für den FC Wil. Sofian Bahloul versenkt einen klaren Foulpenalty eiskalt in der rechten Torecke. 3:2 für das Heimteam.

38. Minute

Das Spiel hat sich etwas beruhigt. Nicht mehr jede Offensivaktion entwickelt sich zu einer Topchance. Langweilig ist es hier im Wiler Südquartier aber keinesfalls. In rund 40 Minuten Fussball wurde den Zuschauern hier einiges geboten.

33. Minute

Der erste Wechsel der Partie. Wils Leorat Bega geht vom Feld. Er wird ersetzt durch Doriano Giorgio.

32. Minute

Nach einer halben Stunde kann hier im Wiler Bergholz nicht genau gesagt werden, wer hier die Nase vorne hat. Beide Teams sind hinten anfällig und vorne stark. Wer in diesem Spiel die Defensive in den Griff kriegt hat klare Vorteile.

30. Minute

TOOOOOR für die Schweizer U20 Nationalmannschaft. Haile Selassie auf dem rechten Flügel bringt die Kugel flach in die Mitte. Muci im Zentrum steht goldrichtig und lenkt den Ball entscheidend ab. Es steht 2:2.

24. Minute

TOOOOOOOOOR für den FC Wil. Was für ein Traumtor von Umar Saho Sarho. Er zieht von links in die Mitte und schlenzt die Kugel in die rechte Ecke. Keine Chance für Hübel im Tor der U20-Nati.

20. Minute

Und der nächste Freistoss für die Wiler. Wieder legt sich Zumberi den Ball bereit. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht und landet auf dem Tor. Der anschliessende Eckball wird von Hübel im Schweizer Tor geklärt.

16. Minute

Und bereits das nächste Highlight. Umar Saho Sarho zieht aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Der Ball knallt an die Latte und von da auf die Torlinie. Ein Wembley-Tor wird es allerdings nicht. Die Partie geht weiter.

14. Minute

Das Spiel ist bislang ein offener Schlagabtausch. Beide Teams sind offensiv besser als defensiv. Das sorgt für einige hochkarätige Chancen vor beiden Toren. Es läuft bereits der nächste Angriff der Schweizer U20.

9. Minute

Was für zwei Glanzparaden von Nils de Mol. Nach einem Steilpass verteidigt er an der Strafraumgrenze souverän und den Nachschuss von Sanches lenkt er noch knapp über die Latte. Es bleibt beim 1:1.

7. Minute

TOOOOOR für die Schweizer U20 Nationalmannschaft. Muci trifft nach einem Foulpenalty zum Ausgleich.

5. Minute

Ein Start nach Mass für die Wiler. Nach eine Foul an Leorat Bega schnappt sich Zumberi die Kugel. Aus halblinker Position schlenzt er den Ball perfekt auf den Elfmeterpunkt. Dort steigt Tonbul am höchsten und bringt Wil in Führung.

2. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Nach einem Zumberi-Freistoss köpft Emir Tonbul das Leder ins Netz.

1. Minute

Das Spiel ist freigegeben. Ich wünsche gute Unterhaltung bei diesem Fussballnachmittag mit dem Spiel FC Wil gegen die Schweizer U20 Nationalmannschaft.

15:56 Uhr

In wenigen Augenblicken geht es los. Die Mannschaften laufen auf das Spielfeld. In Kürze wird die Schweizer Nationalhymne über die Lautsprecher zu hören sein.

15:54 Uhr

Geleitet wird das Spiel vom Schweizer Schiedsrichter Marijan Drmic. Dieser wird assistiert von Remy Zgraggen und Leroy Hartmann.

15:51 Uhr

Wils Trainer Brunello Iacopetta schickt folgende Startelf ins Rennen. Das Tor hütet Nils de Mol. Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Tonbul, Sauter und Brahimi. Im zentralen Mittelfeld laufen Bega, Coric, Zumberi. Offensiv sollen von rechts nach links Saho Sarho, Abazi und Bahloul.

15:48 Uhr

Womit wir bei den Mannschaftsaufstellungen wären. U20-Nati-Trainer Bruno Berner lässt zu Beginn folgende Spieler laufen. Im Tor ist nicht der Wiler Marvin Keller, sondern Marvin Hübel vom FC Baden aus der 1. Liga. Die Abwehr bilden von rechts nach links Ottiger, Wallner, Willimann, Hodza. Im defensiven Mittelfeld spielen Eberhard und Schwegler. Sanches wird im offensiven Mittelfeld agieren. Im Sturm spielen von rechts nach links Kedus Haile Selassie, Muci und De Carvalho.

15:45 Uhr

Wer ist denn eigentlich Favorit in diesem Spiel? Eigentlich müsste es die U20-Nationalmannschaft sein. Zumal die Wiler heute einige arrivierte Kräfte schonen. Bei der U20-Nati ist übrigens ein Wiler dabei. Nämlich Goalie Marvin Keller. Dies, obwohl er vergangene Woche noch krank gewesen war. Corona war es nicht. Auch Nils Reichmuth durfte Ambitionen für ein Aufgebot hegen. Jedoch musste er kurz vor dem Nati-Zusammenzug den Blinddarm operieren und ist nicht rechtzeitig fit geworden.

15:42 Uhr

Der FC Wil trifft auf die Schweizer Nationalmannschaft. Ok, es ist nicht die A-Nationalmannschaft. Aber immerhin das U20-Team. Die Nationalhymne wird also in wenigen Minuten erklingen. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zu diesem speziellen Freundschaftsspiel FC Wil gegen Schweiz U20. Lukas Tannò tickert durch die Partie. Um 16 Uhr ist Kick-Off.