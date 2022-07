17:41 Uhr

Wir sind übrigens an einem ungewohnten Ort. Denn gespielt wird nicht im Heimstadion der Lausanne-Ouchy, der Pontaise. Diese bekommt einen neuen Rasen und die Waadtländer müssen für die ersten beiden Partien dieser Saison ausweichen. Und das pikanterweise in ihr eigentliches Heimstadion. Das nennt sich Juan-Antonio-Samaranch und liegt im Staddteil Vidy unten am See. Die Pontaise liegt ja oben auf dem Hügel. Dieses Stadiönli hier genügt den Anforderungen der Challenge League nicht. Für den FC Wil muss es aber reichen.