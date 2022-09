Pausenfazit

Eine Unterhaltsame erste Hälfte geht zu Ende. Eine Halbzeit in der beide Mannschafte ihr Glück in der Offensive suchten. Sowohl die Wiler wie auch die Tessiner hatten Phasen im Spiel, in welchem sie dominierten. Das Unentschieden zur Pause geht in Ordnung, es ist die erwartet enge Kiste zwischen den beiden Mannschaften. Wenn sich die Wiler etwas vorwerfen lassen müssen, dann, dass sie aus den vielen Chancen zu Beginn des Spiels kein Kapital geschlagen haben. Nach dem Rückstand brauchten die Mannen von Brunello Iacopetta zwar einige Minuten um sich wieder zu fangen, zogen dann aber wieder ihr Spiel auf und belohnten sich mit dem Ausgleich. Hoffen wir auf eine ebenso unterhaltsame zweite Halbzeit.