17:50 Uhr

So sehen die Mannschaftsaufstellungen aus. Wils Übungsleiter Brunello Iacopetta setzt in einem 4-3-3-System einmal mehr auf Goalie Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Sauter und Heule. Im defensiven Mittelfeld spielen von rechts her gesehen Zumberi, Ndau (etwas defensiver) und Fazliu. Den Angriff bilden von rechts nach links Bahloul, Silvio und Touré. Captain Muntwiler, Brahiimi und Tonbul sind gesperrt, Malinowski, Ismaili und Reichmuth verletzt oder noch nicht ganz genesen. Auf dem linken Flügel erhält, wie schon gegen Aarau Touré den Vorzug vor Lukembila.