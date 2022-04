20:27 Uhr

Teamwork wird auch in der Führungsetage des FC Wil gross geschrieben. Präsident Maurice Weber, CEO Benji Fust und Medienchef David Hugi legen selbst Hand an eine Schaufel und versuchen den Platz vom weiterhin fallenden Schnee zu befreien. Wenn das mit dem Schnee so weitergeht stimmt der Stadionspeaker noch Last Christmas an.