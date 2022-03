LIVETICKER Kann der FC Wil auswärts endlich wieder einmal gewinnen? Das Spiel bei Stade Lausanne-Ouchy jetzt live Ausgerechnet in der ungeliebten Pontaise bekämpft der FC Wil seine miese Auswärtsbilanz. Und das gegen ein heimstarkes Stade Lausanne-Ouchy. Gibt es Zählbares für die Ostschweizer? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle aus Lausanne 19.03.2022, 17.45 Uhr

Bester Wiler Torschütze in dieser Saison: Trifft Sofian Bahloul auch in Lausanne? Bild: Laurent Gillieron, Keystone

Der Liveticker des Spiels FC Stade Lausanne-Ouchy - FC Wil:

17:59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Wil wie so oft auswärts in Anthrazit, die Waadtländer in ihrem Rot. Viel Spass mit Stade Lausanne-Ouchy gegen den FC Wil.

17:55 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Tobias Thies aus Frick im Kanton Aargau.

17:53 Uhr

Ouchys Trainer Meho Kodro vertraut zu Beginn folgenden Spielern. Im Tor steht Hammel. Zudem laufen auf Bamba, Cueni, Qarri, Hefti, Asllani, Kadima, Hadji, Bayard, Pos und Chader. Da fällt vor allem auf, dass der Franzose Brighton Labeau gesperrt fehlt. Er ist mit 13 Toren und 5 Assists der klar produktivste Spieler von Stade Lausanne-Ouchy - und der drittbeste Torschütze der ganzen Liga. Der Ex-Wiler Robin Kamber, bis im Winter noch auf dem Bergholz tätig, sitzt auf der Bank. Wie bisher fast immer in dieser Rückrunde. Dafür spielt mit Nias Hefti ein anderer Ex-Wiler. Auch er kam im Winter an den Genfersee.

17:50 Uhr

Wir sind bei den Mannschaftsaufstellungen: Wils Trainer Brunello Iacopetta lässt wie gewohnt in einem 4-3-3-System auflaufen. Das Tor hütet heute De Mol. Stammgoalie Marvin Keller ist krank. Er war es schon unter der Woche. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Zali und Frei. Im Mittelfeld spielen von rechts her gesehen Zumberi, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Fazliu. Die Angriffsreihe bilden von rechts nach links Bahloul, Silvio und Lukembila. Neben Keller sind auch Brahimi und Heule krank. Es sie Corona haben, kommuniziert der FC Wil nicht.

17:47 Uhr

Und die Lausanner? Die bewegen sich nicht allzu fern des Aufstiegsrennens. Dies vor allem dank einer starken Heimbilanz. Was wiederum erstaunlich ist, da nur selten mehr als 500 Zuschauer den Partien in der Pontaise beiwohnen. In dieser Saison schaffte es aber erst der FC Aarau, Lausanne-Ouchy eine Heimniederlage beizufügen. Dafür taten dies die Rüebliländer gleich zweimal. Im Dezember siegte Lausanne-Ouchy zuhause gegen Wil mit 2:1, obwohl die Waadtländer rund 70 Minuten mit einem Mann weniger spielen mussten, da ihr Goalie Justin Hammel schon früh des Feldes verwiesen wurde. Da ist also noch eine Rechnung offen. Die Wiler haben in dieser Saison gegen Ouchy noch nicht gepunktet.

17:44 Uhr

Ganz allgemein hoffen die Wiler auswärts auf bessere Zeiten. Erst ein Punkt wurde in vier Spielen des Jahres 2022 in der Fremde gewonnen. Das steht in diametralem Gegensatz zur Heimbilanz, wo heuer bis auf ein Unentschieden alles gewonnen wurde. Schlägt der Dreizack der Ostschweizer wieder zu? 30 der 50 Tore dieser Saison haben Sofian Bahloul (12), Josias Lukembila (10) und Valon Fazliu (8) erzielt. Dazu kommen noch 19 Torvorlagen der drei.

17:41 Uhr

Der FC Wil und die Pontaise. Das geht irgendwie gar nicht. Immer wieder sind die Äbtestädter hier zu Gast. Und in den allermeisten Fällen ziehen sie bedröppelt von dannen. Erst ein einziges Mal in der ganzen Vereinsgeschichte gab es einen Wiler Sieg im Lausanner Olympiastadion. Vor knapp zwölf Jahren war es - im April 2010 bei einem 1:0-Erfolg gegen Le Mont Lausanne. Trainer war damals ein gewisser Ryszard Komornicki. Das entscheidende Tor erzielte David Blumer. Lange ist es her.

17:38 Uhr

Das dritte Meisterschafts-Viertel der Challenge League wird heute Samstag abgeschlossen. Für den FC Wil gehen damit auch Welsche Wochen zu Ende. Zum dritten Mal in Folge geht es gegen ein Team vom Neuenburger- oder Genfersee. Herzlich willkommen aus der alt-ehrwürdigen Pontaise in Lausanne zur 27. Runde und dem Spiel zwischen dem FC Stade Lausanne-Ouchy und dem FC Wil. Simon Dudle ist in der Waadt und tickert durch die Partie. Spielbeginn ist um 18.00 Uhr.