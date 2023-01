19:57 Uhr

Beim FC Vaduz ist es heute der Einstand des neuen Trainers Jürgen Seeberger, der vor Weihnachten die Nachfolge von Alessandro Mangiarratti übernommen hat. Die Liechtensteiner haben in der Hinrunde nur halb so viele Punkte (17) geholt wie die Wiler (34). Sie liegen auf Platz neun und fünf Zähler vor Schlusslicht Xamax. Sie müssen sich in erster Linie gegen hinten orientieren. Den Vaduzern, die sich während einer Woche in einem Trainingslager in der Südtürkei vorbereitet haben, dürfte zupass kommen, dass in der Rückrunde die Doppelbelastung entfällt. Im Sommer und Herbst waren fast durchgehend Englische Wochen zu absolvieren, da sich Vaduz überraschend für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert hatte. In der Hinrunde trafen die Vaduzer gegen Wil nicht. Es gab ein 0:0 hier im Rheinpark und einen 2:0-Sieg für die Äbtestädter im Bergholz.