Gleich vier Testspiele hat der FC Wil in der Wintervorbereitung im Januar eingeplant. Und das binnen elf Tagen. Nach der heutigen Partie geht es am kommenden Samstag auswärts gegen den amtierenden Schweizer Meister und Super-League-Tabellenletzten FC Zürich weiter. Am Freitag, 20. Januar gastiert der SC Kriens aus der Promotion League im Bergholz, ehe am 21. Januar die Rückrunden-Hauptprobe stattfindet. Auswärts geht es gegen Darmstadt 98, Wintermeister der 2. Deutschen Bundesliga. Rückrundenstart ist dann am Freitag, 27. Februar auswärts gegen Vaduz.