LIVETICKER Jetzt live aus Nyon: Cup, 1. Hauptrunde: FC Stade Nyonnais - FC Wil *0:0 In der ersten Cup-Hauptrunde trifft der Challenge-League-Klub FC Wil auswärts auf Stade Nyonnais aus der Promotion League. Holen die Wiler den ersten Auswärtssieg seit über einem halben Jahr? Oder ist das erste Cupspiel wie in der vergangenen Saison das letzte? Die Antwort gibt es jetzt im Liveticker. Simon Dudle aus Nyon 14.08.2021, 17.22 Uhr

Wils Trainer Alex Frei will auswärts gegen Stade Nyonnais einen Klassenunterschied ersichtlich machen. Bild: Michael Zanghellini, Freshfoucs

Der Liveticker zum Spiel Stade Nyonnais - FC Wil:

19. Minute

Einer am anderen aus Wil trudelt ein. Jetzt kommt auch noch eine Handvoll Wiler Fans. Dürften auch im Stau gestanden sein.

15. Minute

Es läuft was im Colovray: Wils Malinowski verpasst am Strefraum den Abschluss. Schade. Auf der Gegenseite stürmt Pasche alleine auf Keller zu. Doch der Wiler Goalie kommt gerade noch rechtzeitig an den Ball un kann klären.

13. Minute

Das muntere Hin und Her geht weiter. Nyon ist wieder an der Reihe. Gomes flankt in die Mitte. Pasch kommt mit dem Kopf aber nicht mehr richtig ran.

11. Minute

Dann mal wieder die Wiler. Jones versucht es aus rund 18 Metern. Knapp drüber. Kurz später dringt Malinowski von rechts nahe der Grunlinie in den Strafraum ein. Er schliesst selber ab - ins Aussennetz.

10. Minute

Ja, die Seite des jungen Heule scheint Nyon als Willer Achillesferse ausgemacht zu haben. Momentan eher die Gastgeber am Drücker. Der letzte Zwick fehlt aber noch.

8. Minute

Wils Präsident Maurice Weber ist aucch noch eingetrudelt. Und er ist nicht der letzte Wiler. Der Ferien-End-Verkehr sorgte für eine gar lange Anreise. Nicht aber für die Mannschaft, die schon am Vormittag losgefahren ist und gut durch kam.

5. Minute

Wiederholt versuchen es die Waadtländer über rechts mit schnellen Vorstössen. Da müssen die Wiler aufpassen.

4. Minute

Und dann wird es auch das erste Mal vor Wils Goalie Keller gefährlich. Gerade noch so kommt er vor Bunjaku ran. Das wäre sonst wohl ein Tor gewesen.

2. Minute

Der erste Karton ist bereits fällig: Maroufi erhält ihn für ein taktisches Foul in der Mittelzone an Rustemoski.

1. Minute

Und gleich ein erstes Mal die Wiler. Von rechts kommen sie in den Strafraum. Kamber dann in vielversprechender Position aus gut zehn Metern. Wird aber noch geblockt.

1. Minute

Der Ball rollt. Auf geht's. Nyon ganz in Weiss, die Wiler in anthraziten Leibchen und schwarzen Hosen.

16:59 Uhr

So, die Mannschaften sind da. Das wird eine heisse Sache bei Temperaturen von knapp über 30 Grad. Und auf dem Feld? Gleich geht es los mit dem Cup-Erstrundenspiel FC Stade Nyonnais gegen FC Wil. Viel Vergnügen.

16:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Stefan Horisberger aus Steffisburg im Kanton Bern.

16:56 Uhr

Stade Nyonnais beginnt in einem 4-4-2-System wie folgt: Im Tor steht Chhavanne. Zudem laufen auf in der Abwehr Sangaré, Nonga, Gazetta und Vumbi. Das Mittelfeld bestücken Gaillard, der Ex-Wiler Shaho Maroufi, Gomes und Pasche. Die beiden Stürmer sind Bunjaku und Danho.

16:54 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei hat sich in einem 4-2-3-1-System für folgende Startelf entschieden. Im Tor ist heute erstmals Keller, De Mol, der bis anhin in der noch kurzen Saison die Nummer 1 war, wird verletzt gemeldet. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Dickenmann, Izmirlioglu, Captain Muntwiler und Heule. Im defensiven Mittelfeld sind Kamber (rechts) und Ndau. Im offensiven Mittelfeld agieren von rechts nach links Malinowski, Fazliu und Jones. Einziger Stürmer ist Rustemoski. Der junge Heule darf also das erste Mal in einem Pflichtspiel mit dem Fanionteam des FC Wil von Beginn weg ran.

16:52 Uhr

Und die Wiler? Die sind favorisiert, müssen aber auswärts dringend mal wieder in die Gänge kommen. Schon über ein halbes Jahr warten die Ostschweizer in der Fremde auf einen Sieg. Gute Erinnerungen an dieses Stadion haben sie aber. Vorletzte Saison wurden hier zwei Siege in zwei Spielen eingefahren. Der Gegner hiess in der Meisterschaft jeweils Stade Lausanne-Ouchy, das damals noch im Exil von Nyon im Einsatz stand. Mit einem 3:0-Sieg vor Wochenfrist gegen Aufsteiger Yverdon hat der FC Wil für das heutige Spiel Moral getankt.

16:50 Uhr

In der Meisterschaft ist Nyon regelmässig in der oberen Tabellenhälfte der Promotion League anzutreffen. Den Start in die neue Saison haben die Waadtländer am vergangenen Samstag aber in den Sand gesetzt. Auswärts bei Challenge-League-Absteiger Chiasso setzte es eine 0:3-Niederlage ab, Slapstick-Gegentreffer inklusive. Captain war dabei, eine Halbzeit lang, Shaho Maroufi, der unter türkischer Ägide auch auf dem Bergholz tätig gewesen war. Trainer der Waadtländer ist der ex-Servettien Anthony Braizat.

16:47 Uhr

Stade Nyonnais ist eine eigentliche Cupmannschaft. In den vergangenen vier Jahren hat der Klub aus der dritthöchsten Liga die erste Cup-Hauptrunde jedes Mal überstanden - und danach gegen Super-League-Klubs durchs Band gut ausgesehen. 2018 gab es gegen die Grasshoppers gar einen 3:1-Sieg, verbunden mit der Achtelfinal-Qualifikation. Weiter als in die Runde der letzten 16 ging es dann für die Waadtländer aber nie.

16:43 Uhr

Das könnte alles andere als ein gemütlicher Sommerspaziergang für den FC Wil werden. Im Cup trifft der Challenge-League-Klub auf Stade Nyonnais aus der Promotion League. Wird das Stadion Colovray direkt neben dem UEFA-Hauptsitz in Nyon gar zum Stolperstein für die Wiler? Herzlich willkommen an einem sonnigen Samstag-Vorabend aus der Waadt. Simon Dudle ist in Nyon und tickert durch die Partie.