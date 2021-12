LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus der Stockhorn Arena: FC Thun - FC Wil *1:3 (Pause) Seit fünf Partien sind die Wiler unbesiegt. Damit es so bleibt, müssen sie erstmals in der Vereinsgeschichte die Stockhorn Arena mit Zählbarem verlassen. Gelingt das, rücken sie auf Rang 4 vor. Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle aus Thun 04.12.2021, 18.47 Uhr

Holen Marcin Dickenmann und die Wiler nach dem 2:1-Erfolg in Vaduz (Bild) einen weiteren Sieg in der Fremde? Bild: Michael Zanghellini

Der Liveticker zu FC Thun - FC Wil:

Pausenpfiff

Der FC Wil führt gegen den FC Thun zur Halbzeit mit 3:1.

45.+1. Minute

Chihadeh mit einem Kopfball. Aber Keller kann zum Corner klären.

45. Minute

Mindestens eine Minute gibt es noch obendrauf.

44. Minute

«Es schmöcht nach meh», sagt der Stadionspeaker. Muss nicht sein.

42. Minute

TOOOOOR für den FC Wil durch Havenaar zum 1:3. Nach einem Corner schliesst zuerst Kalren ab. Keller kann zur Seite klären. Aber vor die Füsse des Ex-Wilers Havenaar, der den Ball unter die Latte haut. Alsdann, gelaufen ist die Sache noch nicht.

40. Minute

Dann müsste das 4:0 für die Wiler fallen. Und zwar wieder nach einem Corner. Bahloul kommt aus rund zwei Metern Distanz an den Ball. Aber daneben. Uch ...

39. Minute

Die Wiler sind in dieser Phase die klar bessere Mannschaft, lassen den Ball schön und direkt laufen.

37. Minute

Und beinahe das 4:0. Weitere Ecke von Fazliu. Dieses Mal von rechts. Lukembila mit dem Hinterkopf neben das Tor.

36. Minute

Ist der Mist im strömenden Thuner Regen schon geführt? Die Wiler machen das sackstark und lassen die Thuner kaum zur Geltung kommen. Die Wiler schlagen reichlich Profit daraus.

30. Minute

TOOOOOOOOR für den FC Wil durch Fazliu zum 0:3. Das Ding resultiert aus einem Thuner Abstoss. Dickenmann und Bahloul bedrängen Schüpbach. Sie holen sich die Kugel. Dickenmann legt zur Mitte auf Fazliu, der seinen fünften Saisontreffer erzielt. Wie war das mit den Thuner Schwierigkeiten in der Startphase der Spiele? Offensichtlich.

30. Minute

Talabidi macht das in der Innenverteidigung übrigens stark bis anhin. Der hat ja kaum Spielpraxis. Zuletzt brauchte es die Wiler Defensive aber wenger als noch kurz nach den beiden Wiler Toren. Die Thuner zu harmlos - und zu ungenau. Die Wiler bis anhin aber auch stark. Ist ja immerhin ein Aufstiegsaspirant, dieser FC Thun.

26. Minute

Wieder die Wiler: Silvio flankt von rechts zur Mitte. Da muss Sutter klären. Sonst wäre Lukembila hinten wohl zu seinem zweiten Treffer des Abends gekommen. Der stand nämlich blank.

23. Minute

Erste Verwarnung des Spiels: Es trifft Wils Kamber nach einem Foul in der Thuner Hälfte an Havenaar. Bereits die siebte Verwarnung im vierzehnten Spiel für den Mittelfeldspieler.

20. Minute

Beinahe der dritte Wiler Treffer: Im Nachgang eines Wiler Corners kommt der aufgerückte Verteidiger Izmirlioglu im Thun-Strafraum zu einem Drop-Kick-Abschluss. Aber knapp daneben. Da sind die Wiler Ersatzspieler auf der Tribüne schon aufgesprungen.

17. Minute

Wieder Dorn über links. Im Strafraum hat er viel Platz. Doch die Wiler kriegen das geklärt. Ganz eine spezielle Situation in der Stockhorn Arena, wo nun nach einer trockenen Phase wieder Regen eingesetzt hat: Thun ist überlegen und schon früh unter Zugzwang. Auch Wils Trainer Iacopetta hat aber viel verbal einzubringen von aussen.

14. Minute

Was tun die Wiler nun? Sie sind im Grundsatz auf Ballbesitz aus. Momentan drückt aber Thun. Nur nicht zu sehr hinten rein drängen lassen. Beinahe der Anschlusstreffer: Eine Dorn-Flanke landet fast im Tor, und faast auf dem Kopf desd grossen Ex-Wilers Havenaar. Doch der Ball segelt knapp am rechten Pfosten vorbei.

10. Minute

Die Thuner sind sichtlich gereizt und drücken auf den Anschlusstreffer. Ein Thun-Coner bringt Gefahr. Doch Gerndt hat das Visier weniger gut eingestellt als Kamber und köpft drüber.

5. Minute

TOOOOOOOR für den FC Wil durch Kamber zum 0:2. Was ist denn hier los? Ein Wahnsinnis-Start der Wiler. Der zweite Corner hintereinander führt ins Glück. Fazliu bringt den Ball von links zur Mitte. Kamber per Kopf, Wer hier zu spät gekommen ist, ist selber schuld. Wil grüsst in der Blitztabelle von Platz 4.

3. Minute

TOOOOOOOOR für den FC Wil durch Lukembila zum 0:1. Was für ein Beginn derr Wiler: Dickenmann über rechts. Er spielt zur Mitte, wo Lukembila auf der Höhe des Fünfmeter-Raumes an den Ball kommt und einschiebt. Sechster Saisontreffer, bei noch vier Vorlagen.

2. Minute

Die Thuner hatten in den vergangenen Partien oftmals Mühe in der Startphase. Nutzen das die Wiler? Vorerst legen die Thuner los: Schüpbach mit dem ersten Abschluss auf Flanke von Gerndt. Aber genau auf Keller.

1. Minu

Das Spiel läuft. Thuns Castroman mit dem Anstoss.

17:59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Sechs lautstarke Wiler Fans im Gästeblock auch. Alles bereit. Viel Spass mit FC Thun gegen FC Wil.

17:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel hier im Berner Oberland vom Berner Schiedsrichter Anojen Kanagasingam. Zuletzt gegen Aarau hatte ja der Aargauer Tobias Thies gepfiffen - und den Wilern in der Schlussphase einen umstrittenen Penalty gereicht.

17:55 Uhr

Thuns Trainer Carlos Bernegger schickt folgende Start-Elf aufs Feld. Im Tor steht Ziswiler. Zudem laufen auf Havenaar, Castroman, Karlen, Chihadeh, Dzonlagic, Roth, Gerndt, Dorn, Schüpbach und Captain Sutter.

17:52 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Der FC Wil beginnt unter der Leitung des noch unbesiegten Cheftrainers Brunello Iacopetta in einem 4-3-3-System mit Keller im Tor. Die Abwehr Bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Talabidi und Brahimi. Das Mittelfeld bestücken von rechts her gesehen Fazliu, Kamber (etwas defensiver) und Zumberi. Im Sturm sind von rechts nach links Bahloul, der heutige Captain Silvio und Lukembila. Das sind zwei erzwungene Wechsel im Vergleich mit dem 2:2 vor Wochenfrist gegen den FC Aarau. Talabidi ersetzt in der Innenverteidigung den verletzten Sauter. Dieser spielt nicht wegen einer Überbelastung in den vergangenen Partien, nachdem er zuvor verletzt war. Eine Vorsichtsmassnahme. Der gesperrte Muntwiler wird durch Kamber ersetzt.

17:49 Uhr

Auch bei den Thunern fehlt mit Marco Bürki einer, der in dieser Saison schon mehrere Male die Captain-Binde getragen hat. Bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Stade Lausanne-Ouchy kickte er den Ball unmittelbar nach dem Schlusspfiff Richtung Schiedsrichter Luca Cibelli, was diesem missfiel und dem Thuner eine rote Karte nach der Partie und drei Spielsperren eintrug. Die Thuner sind, wie fast alle Teams der Liga, eine Wundertüte: Sieben Siege stehen sechs Niederlagen gegenüber. In den letzten vier Partien wurde nur noch Schlusslicht Kriens besiegt. Dafür steht die Mannschaft im Cup-Viertelfinal - nach Heimsiegen gegen die Super-League-Teams GC und Servette.

17:45 Uhr

Es ist schnell gegangen bei den Wilern. Vor weniger als einem Monat hätte eine Niederlage gegen Kriens bedeutet, dass die Äbtesädter voll in den Abstiegssumpf gezogen werden. Nun aber haben sie 15 Punkte Vorsprung auf das inferiore Schlusslicht. Und schon sind die Blicke nach oben gerichtet. Ein Sieg heute, und die Thuner sind «geschnappt» in der Tabelle. Und nächsten Samstag könnte mit einem weiteren Sieg der (Noch-)Leader Winterthur geschnappt werden. In der Stockhorn Arena haben die Wiler in der Vereinsgeschichte aber noch nie gepunktet - bei allerdings erst zwei Partien. Zudem müssen sie auf den gesperrten Captain Philipp Muntwiler verzichten.

17:42 Uhr

Noch drei Spiele sind zu absolvieren bis zur Winterpause. Und der FC Wil darf den Blick nach oben richten. Ein Sieg heute im Berner Oberland, und er überholt die Mannschaft von Trainer Carlos Bernegger und rückt auf Rang 4 vor. Bei einem Remis bleibt er Achter, bei einer hohen Niederlage rutscht er auf Rang 9 ab. So eng ist das. Herzlich willkommen aus der Stockhorn Arena zum Spiel der 16. Runde in der Challenge League zwischen dem FC Thun und dem FC Wil. Simon Dudle ist im Berner Oberland und tickert durch den Samstag-Vorabend.