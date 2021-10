LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Waadtland: Yverdon-Sport - FC Wil *1:0 Die Wiler haben etwas gutzumachen. Im Stade Municipal zu Yverdon mussten sie vor ziemlich genau einen Monat im Cup die Segel streichen. Gibt es heute die Revanche? Verfolgen Sie das Spiel jetzt im Liveticker. Simon Dudle, Yverdon 16.10.2021, 18.10 Uhr

Auswärts gab es in diesem Jahr für Marcin Dickenmann und die Wiler, wie hier in Aarau, zu oft nichts zu holen. Und in Yverdon? Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker vom Spiel Yverdon - FC Wil:

TOOOOOOR für Yverdon-Sport durch Koné zum 1:0.

11. Minute

Wer bringt Ex-Wil-Trainer Uli Forte ein Zeltchen? Der ist jetzt schon heiser.

8. Minute

Die Wiler beginnen mal mit einigem an Ballbesitz - und sie haben den ersten Corner des Spiels. Der bringt in zwei Wellen zwar etwas Verwirrung. mehr aber nicht. Schon mehr Gefahr dann beim Yverdon-Konter. Vladi schüttelt Brahimi ab. Doch die Hereingabe kann Muntwiler klären. Uff.

5. Minute

Kein Sand im Getriebe. Aber ordentlich viel davon auf dem Feld. Es stiebt jeweils richtig auf, wenn ein Spieler zur Grätsche ansetzt. Der Fussball-Herbst ist da.

3. Minute

Wils Goalie Keller schaut momentan gegen die tiefs tehende Sonne. Aber nur noch ein paar Minuten, dann ist sie weg für heute. Nicht nur darum gilt es die Startphase schadlos zu überstehen. Bisher noch keine Gefahr. Hüben wie drüben.

1. Minute

Der Ball rollt. Die Wiler mit Anstoss durch Lukembila.

17:59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Die Wiler in grau, Yverdon in weiss. Gleich geht es los Viel Spass mit Yverdon-Sport gegen den FC Wil.

17:55 Uhr

Geleitet wird das Spiel von David Huwiler aus Laufen im Kanton Baselland.

17:53 Uhr

Yverdons Trainer Uli Forte lässt in einem 4-1-4-1-System beginnen: Das Tor hütet wie bisher immer in dieser Saison Ex-GC-Keeper Salvi. Die Abwehr bilden von rechts nach links Jaquenoud, Hajrovic, Gétaz und Captain Lo Pogam. Vor der Abwehr läuft Vladi auf. Im Mittelfeld spielen von rechts her gesehen Kabacalman, Lusuena, Zock und Silva. Einziger Stürmer ist Koné. Aufzupassen gilt es vor allem auf den Ex-Servettien Koro Koné. Vier Tore und 1 Assist stehen schon auf dessen Konto in dieser Saison. Und das bei schon 23 Schüssen. Auch das: Allerhand.

17:49 Uhr

Kommen wir nun zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei lässt wie gewohnt in einem 4-2-3-1-System spielen. Im Tor steht Keller. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Talabidi, Izmirlioglu, Captain Muntwiler und Filip Frei. Das defensive Mittelfeld bestücken Kamber (rechts) und Ndau. Offensiv im Mittelfeld spielen von rechts nach links Bahloul, Reichmuth und Brahimi. Einziger Stossstürmer ist der Lausanner Lukembila. Da fällt einiges auf: Lukembila beginnt zum ersten Mal als Stürmer. Für Reichmuth ist es der erste Einsatz in der Stammformation überhaupt in Wil. Dickenmann spielt zum ersten Mal in dieser Saison nicht von Beginn weg. Und Fazliu ist verletzt. Allerhand.

17:46 Uhr

Für die Wiler geht es auch darum, endlich mal auswärts vernünftig zu spielen, wenn sie nicht in Kriens sind. Innerhalb des vergangenen Jahres gab es in der Meisterschaft auswärts ausschliesslich auf dem Kleinfeld drei Punkte. Das Gefälle zwischen Heim-und Auswärtsspielen war oftmals beträchtlich. Es lässt sich also fragen: Zeigen die Wiler heute in Yverdon endlich mal das Heim-Gesicht?

17:42 Uhr

Beide Teams haben noch eine Rechnung zu begleichen. Yverdon will sich für die 0:3-Niederlage Anfang August im Wiler Bergholz rehabilitieren. Aber auch die Äbtestädter sind auf Wiedergutmachung für eine 0:3-Pleite gegen Yverdon aus. Diese setzte es vor einem Monat hier im Municipal im Cup-Sechzehntelfinal ab. Es war der bisher schlechteste Wiler Auftritt dieser Saison. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte gar nichts zusammengepasst.

17:38 Uhr

Nach der Nationalmannschaft ist vor der nationalen Meisterschaft. Es wird wieder Hausmannskost angerichtet. Und das aus Wiler Sicht in der Westschweiz. Herzlich willkommen und Bonsoir aus dem Municipal zum Auftakt ins zweite Meisterschafts-Viertel in der Challenge League. In dieser zehnten Runde waren ja gestern die Top-6 der Liga unter sich, während es heute die momentan schwächsten vier Teams der zweithöchsten Spielklasse sind. Hier im Waadtland kommt es zur Partie Yverdon-Sport gegen den FC Wil. Simon Dudle tickert durch den Fussball-Vorabend. Um 18.00 Uhr geht es los.