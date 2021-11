LIVETICKER Jetzt live aus dem Sportpark Bergholz: FC Wil - FC Aarau *0:0 Seit vier Spielen ist der FC Wil unbesiegt. Gibt es gegen den FC Aarau den dritten Vollerfolg hintereinander, grüssen die Äbtestädter aus der vorderen Tabellenhälfte. Gelingt dies? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 27.11.2021, 18.19 Uhr

Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in dieser Saison gab es für Marcin Dickenmann und die Wiler gegen Aarau nichts zu holen. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

17. Minute

Und gleich nochmals die Aarauer. Spadanuda bekommt den Ball vollkommen frei im Strafraum. Er schliesst direkt aus halbrechter Position ab, Keller kann aber mit dem Fuss noch abwehren.

16. Minute

Was für eine Chance für die Aarauer. Rrudhani kommt über die rechte Seite und bedient den mitgelaufenen Schneider im Rücker der Wiler Abwehr. Dieser zeiht aus 18 Metern ab und trifft die Ltte.

12. Minute

Rrudhani bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld liegen und muss gepflegt werden. Es scheint aber für ihr weiterzugehen.

10. Minute

Nun auch die Wiler mit ihrer ersten Offensivaktion. Zumberi bringt den Ball in den Strafraum, dort verliert Silvio aber das Kopfballduell gegen seinen Gegenspieler.

9. Minute

Erster Angriffsversuch der Gäste. Giger kommt über die rechte Seite und bringt den Ball in die Mitte. Dort kann Sauter die Situation aber klären.

7. Minute

Muntwiler braucht kurz eine Verschnaufpause, nachdem er die Hand von Giger ins Gesicht gekriegt hat. Es geht aber weiter für ihn.

4. Minute

Etwa hundert Fans der Aarauer haben den Weg ins Bergholz gefunden. Vor dem Spiel gab es eine Szene, die man lange nicht mehr in Wil erlebt hat. Da wurde die Zufahrtsstrasse zum Stadion kurzfristig von der Polizei gesperrt, damit alle Gästefans vom Bahnhof zum Stadion pilgern konnten.

2. Minute

Die Wiler bewegen den Ball viel in der Hälfte der Gäste. Eine gefährliche Aktion ergab sich aber noch nicht.

Anpfiff

Auf gehts zum heutigen Spiel des FC Wil gegen den FC Aarau. Spadanuda stösst für die Aarauer an.

17:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Tobias Thies aus Frick im Kanton Aargau. Es ist sein erst sechster Challenge-League-Einsatz.

17:54 Uhr

Aaraus Trainer Stephan Keller hat folgende Elf für die Startformation nominiert. Im Tor steht wie immer in dieser Saison Enzler. Zudem laufen auf Thaler, Bergsma, Njie, Spadanuda, Jäckle, Rrudhani, Kronig, Bunjaku, Giger und Schneider.

17:51 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta lässt in seinem ersten Heimspiel in einem 4-3-3-System auflaufen. Im Tor steht Marvin Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter und Brahimi. Im Mittelfeld laufen Fazliu, Muntwiler und Zumberi auf. In der offensiven Dreierkette spielen Bahloul, Silvio und Lukembila.

17:48 Uhr

Einen Punkt mehr als die Wiler haben die Aarauer in dieser Saison bisher erspielt. Was fehlt, ist die Konstanz. Von den letzten fünf Pflichtspielen gingen vier verloren, drei davon ohne erzielten Treffer. Da die Liga ausgeglichen ist wie nie, dürfen aber auch die Aargauer weiterhin mit dem Aufstieg liebäugeln. Vor allem die offensive Ausbeute ist aber zu erhöhen. Wiederholt kamen die Aargauer zuletzt zu vielen Abschlüssen und wenigen Toren. Die Äbtestädter sind das pure Gegenteil.

17:44 Uhr

Der FC Wil ist grad das Team der Stunde. Aus den letzten vier Partien wurden zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Hatte man zu Beginn der Saison das Tabellenende beachten müssen, so darf der Blick nun gegen oben gerichtet werden. Nach 14 Runden war gar zu sagen, der FC Wil sei mit 25 erzielten Toren das produktivste Team der Liga. Und heute ist der FC Aarau zu Gast. Als die Rüebliländer im April dieses Jahres letztmals auswärts auf den FC Wil trafen, wurden sie mit einer 7:0-Packung zurück auf die Heimreise geschickt.

17:41 Uhr

Alles ist möglich. Jeder schlägt jeden. Nix ist fix. So oder so ähnlich kann man die aktuelle Situation in der Challenge League umschreiben. Obwohl schon mehr als ein Drittel der Saison gespielt ist, haben noch neun von zehn Teams die Aufstiegsplätze im Visier. Von dem her ist fast jede Partie ein Spitzenspiel. Auch diese Affiche der 15. Challenge-League-Runde zwischen dem FC Wil und dem FC Aarau. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz. Pascal Ibig tickert durch den fussballerischen Vorabend. Um 18.00 Uhr geht es los.