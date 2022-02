LIVETICKER Jetzt live aus dem Sportpark Bergholz: FC Wil - FC Schaffhausen *1:0 Seit fünf Spielen sind die Wiler ohne Sieg. Zuletzt waren sie gar die Schiessbude der Liga. Gelingt ausgerechnet gegen den formstarken FC Schaffhausen der Befreiungsschlag? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 19.02.2022, 19.23 Uhr

Gibt es für den FC Wil den ersten Heimsieg unter Trainer Brunello Iacopetta? Bild: Andy Müller, Freshfocus

Der Liveticker des Spiels FC Wil - FC Schaffhausen:

66. Minute

Doppelwechsel bei den Schaffhausern. Vom Feld gehen Gonzalez und Hamdiu. Dafür spielen neu Kalem und Alounga.

63. Minute

Die Schaffhauser drücken auf den Ausgleich. Die Wiler bringen aber immer noch ein Bein dazwischen. Eine halbe Stunde lang kann das aber nicht gut gehen.

62. Minute

660 Zuschauer sind heute im Bergholz.

58. Minute

Merci Schaffhausen kann man da nur sagen. Gjorgjev bekommt den Ball an der linken Strafraumecke vollkommen blank. Sein Abschluss geht aber direkt auf Keller. Das hätte durchaus auch ein Tor sein können.

53. Minute

Erster Wechsel bei den Gästen. Kastrati verlässt den Platz für Del Toro.

50. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Lukembila tankt sich auf der linken Seite durch, spielt den Ball in die Mitte, dort bringen ihn die Schaffhauser nicht weg und Fazliu kann den Ball auf die rechte Seite zu Bahloul spielen. Dieser erzielt mit einem schönen Schlenzer seinen zehnten Saisontreffer.

48. Minute

Die Schaffhauser mit der ersten dicken Chance in der zweiten Halbzeit. Rodriguez Abschluss aus 20 Metern schrammt nur ganz knapp am linken Pfosten vorbei.

47. Minute

Gonzalez fällt im Wiler Strafraum und Schiedsrichter Thies pfeifft. Aber nicht für den Penalty sondern um Theis den gelben Karton für die Schwalbe zu zeigen.

Anpfiff

Und weiter gehts in die zweite Hälfte. Silvio stösst für Wiler an.

Pausenfazit

Die Wiler zeigen sich im Vergleich zu den vergangenen Spielen deutlich zweikampfstärker. Sie stellten so die Schaffhauser vor einige Probleme. Bus zur 40. Minute schienen die Wiler das Spiel im Griff zu haben. Dann wurden auf einmal die Schaffhauser nochmals gefährlich und versuchten noch in Führung zu gehen. Das Unentschieden zur Pause ist aber gerecht, denn es war eine Halbzeit auf Augenhöhe. Wenn die Wiler in der zweiten Halbzeit so weiterspielen wie sie es in der ersten getan haben, dürfte heute etwas Zählbares erreichbar sein.

Pausenpfiff

Das ist der Pfiff des Unparteiischen. Es geht ohne Tore in die Kabine.

45. Minute

Es wird mindestens eine Minute nachgespielt.

45. Minute

Die Wiler sehen den Pausenpfiff herbei. Nach einem Eckball kommt Lika vollkommen alleine am rechten Pfosten an den Ball und versucht in über die Linie zu drücken. Keller reagiert aber gedankenschnell und hat die Hände kurz vor der Linie noch auf dem Spielgerät.

43. Minute

Und nochmals die Schaffhauser. Wieder ist es Gjorjev mit einem Abschluss, diesmal aus linker Position. Der Ball schrammt nur um Zentimeter am weiten Pfosten vorbei.

42. Minute

Gute Chance für die Gäste. Nach einem Fehlpass von Zumberi laufen die Wiler in einen Konter. Am Ende schliesst Gjorgjev ab, Keller kann aber die Fäuste noch hochreissen und den Ball klären.

38. Minute

Nächste Verwarnung für einen Wiler. Heule sieht nach einem Foul an Kastrati die gelbe Karte.

35. Minute

Nun auch der erste Schuss aufs Tor der Gäste. Gonzalez schliesst aus der Drehung ab, aber direkt in die Arme von Keller.

33. Minute

Die Wiler viel zu umständlich. Zweimal hätte Lukembila im Strafraum freie Schussbahn, entscheidet sich aber für den Pass der von den Schaffhausern abgefangen werden kann.

31. Minute

Ganz stark von Talabidi. Ardaiz geht alleine aufs Tor zu, Talabidi gärtscht den Ball in letzter Sekunde noch zur Ecke.

27. Minute

Da ist er, der erste Schuss aufs Tor in der gesamten Partie. Bahloul versucht es aus gut 25 Metern, aber direkt in die Arme von Ruberto.

23. Minute

Erste Verwarnung des Spiels. Ndau sieht nach einem Foul an Rodriguez die gelbe Karte.

19. Minute

Lukembila kommt wieder über die linke Seite. Seine Flanke in den Strafraum kann von der Schaffhauser Verteidigung in extremis vor Fazliu geklärt werden.

16. Minute

Gjorgjev tankt sich auf der linken Seite durch. Sein Abschluss aus spitzem Winkel landet aber im Aussennetz.

15. Minute

Die Wiler zeigen sich zweikampfstärker als noch in den vergangenen Partien. Daher haben es die Gäste schwer gefährliche Aktionen zu kreieren.

12. Minute

Lukembila konnt über die linke Seite und schliesst ab. Er trifft aber nur den mitgelaufenen Fazliu.

8. Minute

Erste Eckball für die Wiler und Fazliu kommt nur um Haaresbreite nicht mit dem Kopf an den Ball.

5. Minute

Die Wiler setzten sich in der Hälfte der Schaffhauser fest, gefährlich wird es aber nicht.

2. Minute

Erster Eckball des Spiels. Die Schaffhauser können ihn treten. Zali und Nadu klären mit vereinten Kräften.

Anpfiff

Los gehts zum heutigen Regional-Derby. Ardaiz stösst für die Schaffhauser an.

17:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Tobias Thies aus Frick im Kanton Aargau.

17:54 Uhr

Der ehemalige Wil-Trainer Martin Andermatt lässt folgende Schaffhauser in der Startformation ran. Das Tor hütet Ruberto. Zudem beginnen Müller, Gjorgiev, Gonzalez, Ardaiz, Padula, Lika, Kastrati, Bislimi, Hamdiu und Rodriguez.

17:51 Uhr

Wir sind bei den Mannschaftsaufstellungen. FC Wil-Trainer Brunello Iacopetta hält trotz zuletzt fünf Spielen ohne Sieg am 4-3-3-System fest. Folgende elf Spieler gehören der Startformation an. Im Tor steht einmal mehr Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Talabidi, Zali und Heule. Im Mittelfeld laufen Zumberi, Ndau und Fazliu auf. Die Offensivreihe bilden Bahloul, Silvio und Lukembila.

17:48 Uhr

Die Schaffhauser sind im Dunstkreis der Aufstiegsaspiranten. Dies auch unter Berücksichtigung, dass kommende Woche noch ein Nachtragsspiel gegen Thun ansteht. Um ein echter Anwärter auf die Promotion zu sein, müssen sich die Schaffhauser aber auswärts steigern. Nur zwei der zehn Gastauftritte wurden in dieser Saison gewonnen. Im Gegensatz dazu hat es in allen zehn Heimspielen noch keine Niederlage abgesetzt.

17:45 Uhr

Die Wiler sind auf der dringenden Suche nach Stabilität. In den ersten drei Partien dieses Jahres wurden immer mindestens drei Gegentore kassiert. Da zuletzt zweimal in Folge kein Treffer erzielt wurde, erstaunt es nicht, dass im Jahr 2022 noch kein Sieg zu Buche steht. Vielleicht kommt Schaffhausen gerade zur richtigen Zeit. Denn in den ersten beiden Spielen dieser Saison gab es für den FC Wil in diesem Regional-Derby keine Niederlage. Allerdings fehlen heute gleich drei Spieler gesperrt. Und einen Heimsieg unter Trainer Brunello Iacopetta gab es bisher noch nicht.

17:42 Uhr

Wie schafft es der FC Wil, seine Abwehr zu stabilisieren? Das dürfte wohl die Hauptfrage sein am heutigen Abend im Sportpark Bergholz. Herzlich willkommen zur 22. Runde der Challenge League und dem Vergleich Äbtestadt gegen Munotstadt, also FC Wil gegen FC Schaffhausen. Pascal Ibig ist im Wiler Südquartier und tickert durch die Partie. Um 18.00 Uhr geht es los.