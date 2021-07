LIVETICKER Live aus dem Sportpark Bergholz: FC Wil - SC Brühl *2:0 Innerhalb eines Tages trägt der FC Wil die letzten beiden Testspiele vor dem Saisonstart in gut einer Woche aus. Heute Freitagabend empfängt der Challenge-League-Klub den SC Brühl aus der Promotion League. Mitzuverfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 16.07.2021, 20.10 Uhr

Mergim Brahimi ist zum Aussenverteidiger umfunktioniert worden. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker FC Wil - SC Brühl aus dem Bergholz:

40. Minute

Die Wiler mit einer Topchance. Saho Sarho mit einer Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Ta taucht Jones vollkommen alleine vor dem Torwart auf. Er bringt es jedoch zustande, aus fünf Metern den Torhüter anzuschiessen. Das hätte das 3:0 sein müssen.

36. Minute

TOOOOR für den FC Wil. Ismaili wird zweimal von einem Brühler Verteidiger geblockt. Den zweiten Abpraller bekommt Ndau vor die Füsse, der keine Probleme hat flach auch 16 Metern zum 2:0 zu treffen.

34. Minute

Die Wiler spielen heute übrigens mit anderen Rückennummern als normal. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie die regulären Trikots für das morgige Spiel gegen den FC Luzern "sparen" wollen.

29. Minute

Die Wiler haben weiterhin viel den Ball, kreieren sich aber kaum noch Chancen. Die Brühler ihrerseits konzentrieren sich vollends aufs Verteidigen. Und wenn sie mal einen Angriff lancieren wollen, dann mit einem langen Ball, der keine Gefahr bringt.

22. Minute

Es zeichnete sich ab, dass es für die Wiler ein Geduldsspiel werden würde, da Brühl vor allem darauf bedacht war, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Das Tor von Rustemoski war wichtig, damit sich die Wiler für den Aufwand belohnen.

18. Minute

TOOOOR für den FC Wil. Talabidi kommt über die rechte Seite und bringt den Ball in den Strafraum. Dort dreht sich Rustemoski schön um seinen Gegenspieler, erwischt den Torwart auf dem falschen Fuss und trifft flach in die rechte Ecke.

14. Minute

Die Wiler weiterhin mit deutlich mehr Spielanteilen. Die Brühler beschränken sich immer mehr aufs Kontern, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden.

10. Minute

Die Wiler haben das Heft nun in die Hand genommen. Die Flanken kommen von links und von rechts in den Strafraum der Brühler. In der Mitte verpassen es die Wiler aber jeweils den Ball aufs Tor zu bringen.

7. Minute

Da müssen die Gäste bereits ein erstes Mal wechseln. Nach einem Schuss von Ismaili verletzt sich Torhüter Berisha bei der Parade. Attifi ersetzt ihn.

4. Minute

Die Wiler sind aufsässig in den ersten Minute. Die Gäste aus St. Gallen halten aber dagegen.

1. Minute

Schiedsrichter Marijan Drmic gibt das Spiel frei. Auf gehts zum zweitletzten Test vor dem Meisterschaftsstart.

19:20 Uhr

Die Aufstellungen sind bekannt. Bei den Wilern im Tor steht De Mol. Ferner laufen bei den Wilern auf: Rustemoski, Talabidi, Jones, Ndau, Muntwiler, Ismaili, Heule, Abazi, Miranda und der Testspieler Saho Sarho auf.

Beim SC Brühl im Tor steht Berisha. Ebenfalls bei den Gästen auf dem Feld stehen Kucani, Spindler, Dauti, Zulic, Frick, Traber, Wörnhard, Dauti, Mujic und Blasucci.

19:19 Uhr

Challenge League gegen Promotion League lautet der Vergleich. Während die Kronen noch etwas Zeit haben in der Vorbereitung, befinden sich die Wiler auf der Zielgeraden. In gut einer Woche geht es mit dem Heimspiel gegen den FC Vaduz los. Zuerst aber stehen an diesem Wochenende noch die letzten beiden Testspiele an. Nach dem heutigen Match gegen Brühl geht es morgen in die Innerschweiz, wo die Wiler ab 14.00 Uhr in der Swisspor-Arena auf den Super-League-Klub FC Luzern treffen. Auch davon werden wir mit einem Liveticker berichten.

19:16 Uhr

Der FC Wil ist zurück aus den kurzen Ferien - und testet. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Vorbereitungsspiel gegen den SC Brühl. Pascal Ibig tickert für Sie durch den Abend.