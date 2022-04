17:45 Uhr

Aus Wiler Sicht ist festzuhalten: Zum Glück findet ein Heimspiel statt. Denn im heimischen Bergholz wurden in diesem Jahr 13 von 18 möglichen Punkten geholt. Auswärts waren es in der gleichen Zeitspanne nur gerade 2 von 21 möglichen Zählern. So liegen die Wiler in der Heimrangliste dieser Saison auf Platz 5, in der Auswärtstabelle auf Platz 9. Zuhause wurden schon 40 Tore erzielt, auswärts die Hälfte. Und so weiter. Auch in den Direktduellen mit Yverdon lässt sich dieser Unterschied gut ablesen. Zuhause gab es im bisher einzigen Vergleich einen Wiler Sieg. Auswärts resultierten aus drei Direktduellen mit Yverdon zwei Niederlagen und ein Remis - dank eines Wiler Ausgleichs in der 94. Minute.