LIVETICKER Jetzt live aus dem Sportpark Bergholz: Der FC Wil möchte gegen Xamax seine Heimstärke untermauern Kann der FC Wil den Anschluss ans Mittelfeld der Challenge League wahren? Dazu ist Zählbares im heutigen Heimspiel gegen Xamax gefragt. Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 12.03.2022, 18.06 Uhr

Marcin Dickenmann und Trainer Brunello Iacopetta wollen mit dem FC Wil auch im vierten Heimspiel des Jahres 2022 ungeschlagen bleiben. Bild: Andy Mueller, Freshfocus

Der Liveticker zum Spiel FC Wil - Xamax:

7. Minute

Noch eine gute Chance für die Neuenburger. Nuzzolo schliesst aus 15 Metern ab, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Gäste haben deutlich mehr Spielanteile.

6. Minute

Gefälliges Kurzpassspiel zwischen Reichmuth, Lukembila und Silvio auf der linken Seite. Letzterer steht dann aber im Abseits.

2. Minute

Erste Chance für die Gäste. Nuzzolo flankt den Ball in den Strafraum, dort versucht Talabidi den Ball mit der Brust zu klären und bringt Torhüter Keller in Bedrängnis. Der Wiler Schlussmann kann den Ball aber noch vor der Linie halten.

Anpfiff

Los gehts im Bergholz. Nuzzolo stösst für die Neuenburger an.

17:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam aus Stettlen im Kanton Bern. Der 28-Jährige hat schon das letzte Wiler Heimspiel gegen Kriens geleitet - und damals den Wilern einen Treffer zugesprochen, der wegen einer Offsideposition wohl nicht hätte zählen dürfen.

17:53 Uhr

Xamax-Trainer Andrea Binotto hat sich für folgende Startelf entschieden. Das Tor hütet wie bisher immer in dieser Saison der Franzose Guivarch. Zudem laufen auf Berisha, Nuzzolo, Epitaux, Beloko, Surdez, Gomes, Maurer, Gazzetta, Marchand und Ouattra.

17:49 Uhr

Schauen wir, wie die beiden Trainer aufstellen. Wils Übungsleiter Brunello Iacopeetta hat sich einmal mehr für ein 4-3-3-System entschieden. Auch nicht neu ist, dass Keller das Tor hütet. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Zali und Heule. Im Mittelfeld laufen Zumberi, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Fazliu auf. Das Offensivtrio bilden Bahloul, Silvio und Lukembila.

17:46 Uhr

Xamax ist eine Wundertüte mit leichter Aufwärtstendenz. So war das Team von Trainer Andrea Binotto seit Jahresbeginn sechsmal in Folge unbesiegt geblieben, um dann vor gut einer Woche dem FC Vaduz zuhause mit 2:4 zu unterliegen. So ist selbst das Thema Aufstieg noch nicht ganz vom Tisch. Soll die Promotion aber ein ernsthaftes Ziel sein, muss heute ein Sieg her. Bester Torschütze der Xamaxien im laufenden Championat ist Raphaël Nuzzolo. Schon siebenmal hat der bald 39-Jährige getroffen.

17:43 Uhr

Zum Glück ist Heimspiel. Das wird man sich im Wiler Lager mit Blick auf die Resultate des laufenden Jahres denken. Im heimischen Bergholz wurde abgesehen von einem Unentschieden alles gewonnen. Auswärts wurde abgesehen von einem Unentschieden alles verloren. Der Auftritt zuletzt in Yverdon war über weite Strecken einer der besten in dieser Saison. Und trotzdem musste man am Ende froh sein, nicht verloren zu haben. Gibt es heute im 13. Spiel unter Trainer Brunello Iacopetta das erste Mal ein «zu Null»?

17:39 Uhr

Was für ein Fussball-Samstag aus Ostschweizer Sicht. Der FC St. Gallen gastiert in der Super League beim unangefochtenen Leader FC Zürich. Und auch der FC Wil hat ein nettes Spiel vor der Brust. Es geht gegen Traditionsklub Xamax. Fussballherz, was willst du mehr? Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zur 26. Runde der Challenge League und dem Vergleich zwischen dem FC Wil und Neuchâtel Xamax. Pascal Ibig ist im Wiler Südquartier und tickert durch die Partie. Um 18.00 Uhr ist Anstoss.