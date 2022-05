20:01 Uhr

Die Wiler würden nur zu gerne Aufstiegsambitionen schmälern. Allen voran am Montagabend gegen Winterthur, aber auch heute im Rheinpark. Und es geht darum, die miese Auswärtsbilanz aufzuwerten und endlich den ersten Sieg in der Fremde im laufenden Jahr einzufahren. Der letzte Auswärtssieg liegt mittlerweile mehr als fünf Monate zurück. Der vorletzte wurde hier in Vaduz eingefahren. Es war am 20. November bei der Premiere von Trainer Brunello Iacopetta.