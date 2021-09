LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Brügglifeld: FC Aarau - FC Wil *1:0 Vier Tage nach dem bitteren Ausscheiden in den Cup-Sechzehntelfinals ist vom FC Wil in der Meisterschaft eine Reaktion gefordert. Mit dem FC Aarau wartet allerdings eine hohe Hürde. Verfolgen Sie das Spiel jetzt im Liveticker. Simon Dudle, Aarau 21.09.2021, 20.36 Uhr

Das dürfte Valon Fazliu und dem FC Wil entgegenkommen: Der FC Aarau muss auf den gesperrten Olivier Jäckle verzichten. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker vom Challenge-League-Spiel FC Aarau gegen FC Wil:

10. Minute

Dann aber doch die Aarauer: Sie kommen über links. Pass zurück, wo Balaj im Strafraum lauert, die Kugel aber gefühlt in Richtung fast Vollmond donnert.

9. Minute

Nun, immerhin wird nach dem Wiler Corner der Aarauer Konter unterbunden.

8. Minute

Somit sind die Wiler grad mal so richtig gefordert. Und erhalten einen ersten Corner.

4. Minute

TOOOOOR für den FC Aarau durch Kronig zum 1:0. Was für ein Kaltstart. Dickenmann hebt das Offside auf. Daraus ergibt sich eine 3-gegen-1-Situation für die Aargauer. Spadanuda kommt über rechts und spielt nach links. Da stehen zwei Aarauer ganz frei vor Keller. Kronig hat keine Mühe, den Ball in der nahe Ecke zu verstauen. Ausgerechnet Kronig, der letzte Saison noch ein Wiler war.

3. Minute

Aarau gleich mit dem ersten Knaller: Balaj schliesst aus halbrechter Position scharf ab. Da fehlt aber schon ein Meter. Für erste Emotionen im Stadion recht es allemal.

2. Minute

Kurz vor Anstoss standen die Wiler im Kreis und sprachen sich Mut zu. Das gab es auch nicht immer in letzter Zeit. Sie wollen demonstrativ Geschlossenheit zeigen.

1. Minute

Der Ball rollt. Die Wiler mit Anstoss durch Abazi.

20:29 Uhr

Die Mannschaften sind da. Gleich geht es los mit FC Aarau gegen FC Wil. Viel Vergnüngen. Hoffentlich.

20:25 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Stefan Horisberger aus Steffisburg im Kanton Bern.

20:23 Uhr

Aaraus Trainer Stephan Keller vertraut ebenfalls auf ein 4-2-3-1-System - und zu Beginn folgenden Spielern. Im Tor steht wie üblich Enzler. Die Abwehr bilden von rechts nach links Thiesson, Thaler, Bergsma und Kronig. Im defensiven Mittelfeld sind Bunjaku (rechts) und Captain Rrudhani. Im Mittelfeld weiter vorne spielen von rechts her gesehen Spadanuda, Balaj und Aratore. Einziger Stürmer ist Almeida.

20:20 Uhr

Kommen wir nun zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei hat sich in einem 4-2-3-1-System für folgende Startaufstellung entschieden. Im Tor steht Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Captain Muntwiler und Filip Frei. Im defensiven Mittelfeld spielen Kamber (rechts) und Ndau. Im offensiven Mittelfeld laufen auf von rechts her gesehen Bahloul, Zumberi und Brahimi auf. Einziger Stürmer ist Abazi. Da fällt einiges auf: Im Tor ist Keller, mit welchem die Wiler noch unbesiegt sind. Kontrahent de Mol wird verletzt gemeldet. Brahimi spielt auf dem Flügel. Der war auf diese Saison hin in die Verteidigung beordert worden. Das Experiment wird unterbrochen. Und im Sturm läuft der junge Abazi anstelle des zuletzt matten Routiniers Silvio auf.

20:16 Uhr

Auch der FC Aarau sucht aber noch seine Konstanz. Nach einem starken Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten vier Ligaspielen blieb die Equipe von Trainer Stephan Keller in der Meisterschaft zuletzt zweimal sieglos. Bevor es am Freitagabend dieser Woche zum aktuellen Leader nach Winterthur geht, sind heute gegen Wil drei Punkte eingeplant.

20:12 Uhr

Es sind turbulente Tage beim FC Wil. Allen voran wegen der Rassismus-Entgleisung von Präsident Maurice Weber. Sportlich geht es munter auf und ab. Nachdem die junge Mannschaft in vier von fünf Pflichtspielen unbesiegt geblieben war, brachte sie zuletzt im Cup kein Bein vors andere. Auf welche Seite schlägt das Pendel heute aus? Im Extremfall überholen die Wiler die Aargauer in der Tabelle. Voraussetzung dazu ist ein Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Ein Punkt wäre aber wohl auch schon eine gelungene Sache. Dann die Favoritenrolle gehört heute den Aarauern.

20:08 Uhr

Der FC Wil hat etwas gutzumachen. Erstaunlich passiv ist er am vergangenen Freitagabend im Cup an Ligakonkurrent Yverdon-Sport gescheitert. Wie reagiert die Mannschaft in der Meisterschaft? Der Gegner heisst FC Aarau, der Spielort ist das Stadion Brügglifeld. Herzlich willkommen aus dem Aargau zur siebten Challenge-League-Runde mit dem Vergleich FC Aarau gegen den FC Wil. Simon Dudle tickert durch den Fussballabend.