LIVETICKER Jetzt live aus dem Bergholz: FC Wil - FC Stade Lausanne Ouchy *1:1 Das erste Meisterschaftsviertel in der Challenge League schliesst der FC Wil aktuell mit dem Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy ab. Holen die Ostschweizer den zweiten Sieg in Folge? Verfolgen Sie das Spiel jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 02.10.2021, 19.07 Uhr

Gegen Stade Lausanne-Ouchy müssen Serkan Izmirlioglu und die Wiler den Kampf annehmen, um zu reüssieren.

Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker zu FC Wil gegen Stade Lausanne-Ouchy:

48. Minute

Abdallah sieht nach einem rüden Einsteigen gegen Filip Frei die erste gelbe Karte in der zweiten Halbzeit.

46. Minute

Lausanne-Ouchy wechselt zur zweiten Halbzeit hin einmal. Laugeois kommt neu für Abdullah. Die Wiler haben nicht gewechselt.

46. Minute

Silvio stösst für die Wiler zur zweiten Halbzeit an.

Pausenfazit

Das Spiel begann sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften erzielten mit ihrem ersten Schuss aufs Tor auch gleich einen Treffer. Im Anschluss hatten die Gäste mehr Spielanteile. Die Wiler schafften es aber diese Druckphase ohne Gegentreffer zu überstehen. Da sich die Lausanner danach mehr in die eigene Hälfte zurückzogen, waren es die Wiler, die mehr Ballbesitz verbuchten. Aufgrund der Ungenauigkeiten der Wiler, war das Tor von Hammel aber nie wirklich in Gefahr. So geht es mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

Pausenpfiff

Schiedsrichterin Staubli bittet zum Pausentee. Die beiden Mannschaften gehen mit jeweils einem Tor in die Kabine.

45. Minute

Es wird mindestens eine Minute nachgespielt.

41. Minute

Die Wiler versuchen in der Offensive Akzente zu setzen, es gelingt ihnen aber nur bedingt, da jeweils der letzte Pass zu ungenau ist.

35. Minute

Erste Verwarnung nun auch für einen Lausanner. Nach einem Foul an Kamber sieht Abdullah den gelben Karton.

33. Minute

Die Wiler bringen sich mit vielen Fehlpässen im Spielaufbau selber in Bedrängnis. Die Lausanner konnten bislang aber keinen Profit daraus schlagen.

30. Minute

Die Lausanner stehen nun deutlich tiefer. Das ermöglicht den Wiler einen ruhigeren Spielaufbau. Der letzte Pass will aber jeweils nicht ankommen.

28. Minute

Erste Verwarnung des Spiels. Fazliu sieht die gelbe Karte, nachdem er seinem Gegenspieler den Arm ins Gesicht geschlagen hat.

24. Minute

Die Wiler nun wieder mit etwas Ballbesitz, nachdem in den letzten Minuten scheinbar nur die Lausanner den Ball hatten.

21. Minute

Lausanne-Ouchy nun mit deutlich mehr Spielanteilen. Die beiden Stürmer Chader und Labeau sind Aktivposten. Die Wiler sind nur noch am Verteidigen.

16. Minute

Nach einer Viertelstunde haben nun beide Mannschaften etwas Tempo aus dem Spiel genommen. Das hohe Pressing der ebiden Mansnchaften wäre auch über die gesamte Spieldauer nicht aufrechtzuerhalten.

13. Minute

Eine gute Chance für die Gäste. Chader spielt den Ball steil auf Abdallah, der aus spitzem Winkel nicht an Keller vorbeikommt.

11. Minute

Weiterhin ein sehr attraktives Spiel in dieser Startphase, weil beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive suchen.

9. Minute

TOOOR für Lausanne Ouchy. Ein langer Pass aus dem Mittelfeld auf Labeau, der der Wiler Abwehr enteilt und überwindet problemlos Keller.

6. Minute

TOOOOR für den FC Wil. Brahimi trifft zum 1:0. Bahloul tankt sich auf der rechten Seite duchr und spielt einen Pass in die Mitte. Dort lässt Silvio den Ball durch für Brahimi, der am zweiten Pfosten steht. Er hat dann keine Mühe vollkommen alleinstehend den Ball aus acht Metern ins Tor zu befürdern.

3. Minute

Beide Mannschaften mit ersten Offensivaktionen. Bislang noch keine Gefahr, weil zu harmlos.

1. Minute

Labeau stösst für Lausanne-Ouchy an. Auf gehts zum heutigen Heimspiel des FC Wil.

17:58 Uhr

Noch eine Änderung in der Startaufstellung der Wiler. Ndau muss kurzfristig passen und wird durch Zumberi ersetzt.

17:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichterin Esther Staubli aus Wohlen bei Bern.

17:54 Uhr

Bei Stade Lausanne-Ouchy steht Hammel im Tor. Ferner spielen Hajrulahu, Cueni, Abdullah, Hadji, Bayard, Abdallah, Pos, Hadzi, Chader und Labeau.

17:51 Uhr

Wir sind bei den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei lässt in einem 4-2-3-1-System folgende Spieler laufen. Im Tor steht Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler und Filip Frei. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber und Ndau. Offensiv im Mittelfeld spielen Bahloul, Fazliu und Brahimi. Einziger Stürmer ist wie gewohnt Silvio.

17:47 Uhr

Aber auch die Wiler müssen sich nicht verstecken. Vor allem nicht im heimischen Bergholz. Hätten sie in der Startrunde gegen Vaduz nicht in der Schlussphase noch eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben, wäre sie vor eigenem Anhang noch unbesiegt. Aber auch so ist zu sagen: Zwei Tore wurden noch in jedem Heimspiel erzielt. Kann die junge Mannschaft die vielen Negativschlagzeilen ausblenden?

17:43 Uhr

Wollen wir uns in den nächsten gut zwei Stunden mit Fussball ablenken. Und wir stellen fest: Das könnte eine Knacknuss werden. Stade Lausanne-Ouchy, kurz SLO, tönt zwar weiterhin wenig spektakulär, hat sich aber mehr als nur etabliert in der zweithöchsten Liga. Vergangene Saison waren die Waadtländer am Ende gar der erste Verfolger von Barrage-Teilnehmer Thun. Und auch diese Saison ist der Start mit 13 Punkten aus den ersten 8 Spielen geglückt. Mehr noch: Im Cup wurde das oberklassige Sion gleich mit 4:0 ausgeschaltet. Der Erfolg war selbst in der Höhe verdient. Zuletzt gab es einen 5:0-Sieg gegen Kriens. Das Bemerkenswerte dabei: Goalie Justin Hammel steuerte gleich zwei Assists bei.

17:40 Uhr

Endlich mal wieder Fussball, ist man geneigt zu sagen. Nachdem die Negativschlagzeilen wegen des Rassismus-Ausrutschers von Präsident Maurice Weber zuletzt dominiert haben, darf gespannt erwartet werden, wie die junge Mannschaft reagiert. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zur 9. Runde in der Challenge League mit dem Heimspiel des FC Wil gegen Stade Lausanne-Ouchy.