LIVETICKER der Saisonstart jetzt live aus dem Bergholz: FC Wil - FC Vaduz *0:0 Auch in der zweithöchsten Spielklasse geht es wieder los, wenn auch mit einem reduzierten Programm. Der FC Wil empfängt aktuell den Super-League-Abstieger FC Vaduz. Fürstenland oder Fürstentum? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 25.07.2021, 14.19 Uhr

Eine Woche nach der Niederlage im letzten Testspiel gilt es für Ilan Sauter und den FC Wil nun ernst. Bild: Martin Meienberger,Freshfocus

Der Liveticker FC Wil - FC Vaduz aus dem Bergholz

2. Minute

Und da ist schon die erste Chance für die Wiler. Fazliu bedient mustergültig Malinowski, der schneller als sein Gegenspieler alleine aufs Tor zulaüft. Er setzt den Ball aber neben das Tor. Das hätte das 1:0 sein müssen.

1. Minute

Der Schiedsrichter gibt das Spiel frei. Auf gehts zur neuen Saison in der Challenge League.

14:07 Uhr

Hoffentlich kein schlechtes Omen: Seit etwa einer halben Stunde regnet es hier im Bergholz unablässig. Hoffen wir, dass die Wiler hier nicht baden gehen.

14:06 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter David Schärli aus Oberkirch im Kanton Luzern.

14:03 Uhr

Der FC Vaduz beginnt mit Büchel im Tor. Ferner spielen Schmied, Rahimi, Sutter, Cicek, Gajic, Schmid, Obexer, Lüchinger, Ibrisimovic und Dobras.

13:59 Uhr

Bei den Wilern war ja bis zuletzt noch offen, wer heute im Tor steht. Nun ist die Entscheidung gefallen. Es ist Nils De Mol. Womit wir bei der Wiler Aufstellung wären. Neben Goalie De Mol spielen von rechts nach links in der Verteidigung Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter und Brahimi. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber und Muntwiler auf. Offensiv im Mittelfeld spielen Bahloul, Fazliu und Malinowski. Einziger Stürmer heute ist Silvio.

13:55 Uhr

Die Wiler erreichen heute zum ersten Mal Betriebstemperatur. Ihre Vorbereitung beinhaltete als Kuriosum, dass in der Mitte eine Woche Ferien eingelegt wurde, um nochmals herunterzufahren. In den Testspielen gab es trotz ansehnlicher Auftritte Niederlagen gegen die Super-League-Klubs GC und Luzern, ein 2:2 gegen den FC Zürich sowie Siege gegen Austria Lustenau aus der zweithöchsten Division Österreichs und den Promotion-League-Klub SC Brühl.

13:51 Uhr

Für die Liechtensteiner ist es nicht das erste Pflichtspiel dieser Saison. Am Donnerstagabend spielten sie in der neuen Conference League auswärts gegen Ujpest Budapest. Zwar gab es eine 1:2-Niederlage für die Liechtensteiner. Dank des Anschlusstreffers von Tunahan Cicek bleibt aber kommende Woche im Rückspiel alles möglich. In der nächsten Runde würde mit allergrösster Wahrscheinlichkeit der FC Basel aus den Super-League-Absteiger warten, falls es noch klappt mit der Qualifikation.

13:47 Uhr

Es geht wieder los im Schweizer Profifussball. Zwar mussten in der Challenge League drei von fünf Partien der Startrunde abgesagt werden wegen Corona und Hochwasser, das Ost-Derby bleibt aber im Programm. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zur Partie der ersten Challenge-League-Runde zwischen dem FC Wil und dem FC Vaduz. Pascal Ibig tickert durch den Match.