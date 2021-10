LIVETICKER Testspiel jetzt live aus dem Bergholz: FC Wil - SC Freiburg U23 *0:0 Um während der Nationalmannschafts-Pause nicht aus dem Spielrhythmus zu kommen, bestreitet der FC Wil aktuell auf dem heimischen Kunstrasen ein Testspiel. Gegner ist die U23-Auswahl des SC Freiburg aus der 3. Liga Deutschlands. Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 08.10.2021, 13.28 Uhr

Alex Frei will im Testspiel gegen Freiburg II Erkentnisse für den weiteren Saisonverlauf gewinnen. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker vom Testspiel FC Wil gegen SC Freiburg II

23. Minute

Das war eine gute Chance für die Freiburger. Nach einer schönen Kombination bringt Bazdrigiannis den Ball aus 16 Metern aufs Tor. Abubakar kann den Ball noch über die Latte lenken.

21. Minute

Diesmal ist es Reichmth mit einem Steilpass auf Saho Sarho. Das Ergebnis ist Dasselbe: knapp im Abseits.

19. Minute

Fazliu mit einem schönen Steilpass auf Lukembila. Dieser steht aber im Abseits...

18. Minute

Die Freiburger immer noch mit viel Ballbesitz. Die Wiler konnten sich aber etwas aus der Umklammerung lösen, vor allem weil die Gäste nicht mehr so hoch pressen wie zu Beginn der Partie.

16. Minute

Was für eine Chance für die Wiler. Reichmuth kommt über die rechte Seite und spielt einen Pass zur Mitte. Dort schlägt Lukembila vollkommen frei stehend zwei Meter vor dem Tor über den Ball.

15. Minute

Da bleibt Risch liegen. Nach einer schönen Grätsche von Talabidi landet Risch in der Bande und muss gepflegt werden. Es sieht aber aus als ginge es für ihn weiter.

13. Minute

Und nochmals die Wiler. Jones versucht es mit einem Schlenzer von der rechten Strafraumecke. Aber direkt in die Hände von Gästetorhüter Sauter.

12. Minute

Die Wiler nun einmal mit einem Versuch. Fazliu lanciert Lukembila, dieser ist aber im Laufduell gegen Makengo chancenlos.

9. Minute

Die Wiler sehen den Ball in dieser Phase nur aus der Ferne. Die Freiburger mit gefühlt 95% Ballbesitz.

6. Minute

Erster Eckball des Spiels. Er geht ebenfalls an die Freiburger. Dieser bringt aber keine Gefahr.

5. Minute

Und die nächste Chance für die Freiburger. Bazdrigiannis schlägt aber unbedrängt vor den Wiler Tor über den Ball.

2. Minute

Erster Vorstoss der Gäste. Vermeij kommt über die Rechte Seite, sein Pass zur Mitte kann aber von Frei geklärt werden.

1. Minute

Auf gehst zum Testspiel. Leopold stösst für die Gäste an.

13:04 Uhr

Nun haben es auch die Freiburger aufs Feld geschafft. Nun kann es losgehen.

13:02 Uhr

Die Wiler sind schon einige Minuten auf dem Platz, während sich die Gäste aus dem Breisgau noch Zeit lassen.

12:58 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Tobias Thies.

12:56 Uhr

Die Gäste aus Freiburg beginnen wie folgt: Im Tor steht Niklas Sauter. Zudem laufen auf Barbosa, Bazdrigiannis, Dietz, Risch, Makengo, Flum, Kammerbauer, Leopold, Furrer und Vermeij.

12:54 Uhr

Beim FC Wil haben zudem Giulio Franscini, Lukas Miranda und Luca Crupi auf der Bank Platz genommen. Alle drei kommen aus der U20-Mannschaft des FC Wil. Lukas Miranda ist übrigens nicht der Bruder von Santiago Miranda.

12:53 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Der FC Wil spielt wie gewohnt in einem 4-2-3-1-System. Im Tor steht Abubakar. In der Verteidigung spielen von rechts nach links Talabidi, Muntwiler, Santiago Miranda und Frei. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber und Reichmuth auf. Offensiv im Mittelfeld werden Jones, Fazliu und Saho Sarho spielen. Einziger Stürmer heute ist Lukembila.

12:50 Uhr

Die Wiler werden allenfalls noch leicht geladen ins Spiel steigen. Denn zuletzt gab es in der Meisterschaft eine bittere Pille zu schlucken. Das Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy ging trotz ansprechender Leistung mit 2:3 verloren - wegen eines Gegentreffers in der 94. Minute. Gibt es heute Frustbewältigung in Form von Toren?

12:47 Uhr

Es geht ja darum, während der Länderspielpause nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Für einmal kommt es nicht zum traditionellen Vergleich mit Austria Lustenau, sondern ein «neuer» Gegner erscheint. Die zweite Mannschaft des SC Freiburg ist auf diese Saison hin in die 3. Liga Deutschlands aufgestiegen und liegt aktuell auf Platz 15 bei 20 Teams, was einem Nicht-Abstiegsplatz entspricht. Somit ist das Team des Schweizer Trainers Thomas Stamm punktgleich wie 1860 München.

12:44 Uhr

Guten Mittag und Mahlzeit, geschätzte Freunde des runden Leders. Zur ungewohnten Fussballzeit wird heute eine Portion Fussball serviert. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Testspiel des FC Wil gegen die U23-Mannschaft des SC Freiburg. Pascal Ibig führt durch die Partie. Um 13.00 Uhr geht es los.