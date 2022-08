17:46 Uhr

Fünf Cup-Qualifikationsspiele musste Littau in der vergangenen Saison gewinnen, um nun den aktuellen Challenge-League-Leader empfangen zu können. An diesem Innerschweizer Cup beteiligen sich ja die Teams von der 2. Liga regional an abwärts. Alle fünf Partien wurden mit einem Treffer Unterschied gewonnen, womit der Cupsieg des Vorjahrs wiederholt wurde. In der Meisterschaft sind die Littauer vergangenen Samstag mit einer späten 1:2-Niederlage in Sempach gestartet. Das bekannteste Gesicht der Innerschweizer ist Trainer David «Dave» Andreoli, der einst beim FC Luzern in der Super League und der Nationalliga A gespielt hat.