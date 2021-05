LIVETICKER Jetzt im Bergholz: FC Wil - Chiasso *0:1 In der Challenge League spitzt sich die Lage zu - auch für den FC Wil. Gegen den FC Chiasso ist Zählbares gefragt. Verfolgen Sie hier den Liveticker des Abstiegsknüllers. Pascal Ibig 11.05.2021, 20.39 Uhr

Gelingt Maren Haile-Selassie und dem FC Wil gegen Chiasso der Befreiungsschlag? Bild: Urs Lindt, Freshfocus

38. Minute

Die Wiler haben das Heft in die Hand genommen. Im letzten Drittel sind die aber viel zu wenig konsequent und machen sich durch viele Fehlpässe das Leben selber schwer.

35. Minute

Und nochmals die Wiler. Silvio verlängert einen Ball aus der Wiler Abwehr. Kamber kommt aber knapp nicht an den Ball. So gibt es Abstoss.

33. Minute

Die erste gute Chance für die Wiler. Halie-Selassie mit einem freistoss von links in den Strafraum. Silvio köpft den Ball aufs Tor, Safarikas kann den Ball aber noch um den Pfosten lenken.

30. Minute

Erste Verwarnung des Spiels. Krasniqi sieht nach einem Foul an Malinowski die gelbe Karte.

28. Minute

Die ersten Mätzchen der Chiassesi. Haile-Selassie geht mit dem Ball an Malinowski vorbei, dieser legt sich auf den Boden und erhält den Foulpfiff des Unparteiischen. Die Wiler sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und so muss Bieri zum Zwiegespräch mit Trainer Frei.

24. Minute

Erstes offensives Lebenszeichen der Wiler. Fazliu zentral vom Rande des Strafraums. Sein Schuss geht aber deutlich am rechten Pfosten vorbei.

22. Minute

Und wieder Chiasso. Diesmal kommt Manicone vollkommen frei zum Abschluss aus 20 Metern. Der Ball ist aber eher eine Gefahr für die Velos hinter dem Stadion als für das Wiler Tor.

18. Minute

Es wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben: Es wird die Wiler Offensive im Strafraum der Gäste vermisst.

16. Minute

Die Wiler müssen ein erstes Mal Wechseln. Für Schäppi geht es nicht mehr weiter, nachdem er sich ohne Gegner-Einwirkung verletzt hat. Für ihn kommt Sauter.

13. Minute

Und weiter sind es nur die Gäste die gefährlich werden. Die Wiler mit sehr ausbaufähigem Zweikampfverhalten. Auch in dieser Szene kann Malinowski aus 20 Metern unbehelligt abschliessen. Glück für die Wiler, dass der Ball übers Tor geht.

10. Minute

Bislang ist noch nichts von der Ankündigung von Alex Frei zu sehen, dass die Wiler auf alles rennen werden sich bewegt.

7. Minute

TOOOOR für den FC Chiasso. Das ging jetzt aber schnell und einfach. Ecke von Chiasso von rechts. Silva am zweiten Pfosten köpft den Ball in den Fünf-Meter-Raum, wo Hadzi den Ball vollkommen alleine über die Linie schieben kann. Ein denkbar schlechter Start fr die Wiler.

4. Minute

Kamber zeigt ein erstes Mal, dass die Wiler bereit sind hart in die Zweikämpfe einzusteigen. Schiedsrichter Bieri bittet ihn zum pädagogischen Zwiegespräch. Kamber kommt ohne Karte davon.

2. Minute

Chiasso mit einem ersten Vorstoss über die rechte Seite. Bahlouls Hereingabe zur Mitte hat Köhn aber sicher.

1. Minute

Auf gehts zum drittletzten Spiel in dieser Saison. Die Gäste aus Chiasso stossen an. Der Ball Rollt!

19:55 Uhr

Fünf Minuten noch bis zum Anpfiff dieses Spiels, in welchem es für beide Mannschaften um einiges geht. Die 100 zugelassenen Zuschauer haben ihre Plätze eingenommen und die Spannung steigt. Glaubt man den Worten von Alex Frei nach dem Spiel gegen Xamax wird es heute ein hart umkämpftes Spiel. Die Liga hat für dieses Spiel den langjährigen Super League Schiedsrichter Alain Bieri aufgeboten. Angesichts seiner grossen Erfahrung sicher keine schlechte Wahl.

19:40 Uhr

Die Aufstellungen sind nun auch bekannt. Im Vergleich zum Spiel vergangenen Freitag in Neuenburg nimmt Alex Frei nur eine Änderung vor. Für Leo Mätzler kehrt Captain Muntwiler nach seiner Gelbsperre in die Innenverteidigung zurück. Das Spielsystem ist auch heute ein 4-2-3-1. Konkret bedeutet dies, dass die wie folgt auflaufen: Im Tor steht wie immer Stammtorhüter Köhn. In der Verteidigung laufen von links nach rechts Dickenmann, Muntwiler, Kronig und Schäppi auf. Im defensiven Mittelfeld spielen Kamber und Krasniqi. Offensiv im Mittelfeld sollen Brahimi, Fazliu und Haile-Selassie für Gefahr sorgen. Einziger Stürmer ist Silvio.

Bei den Gästen aus dem Tessin steht Safarikas im Tor. Des Weiteren spielen Pavlovic, Hadzi, Maccoppi, Bnou Marzouk, Bahloul, Affolter, Dixon, Silva, Malinowski und Manicone.

19:27 Uhr

In spätestens neun Tagen ist klar, ob der FC Wil in der Challenge League bleibt. Vielleicht aber auch schon in gut zwei Stunden. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Spiel der 34. Runde zwischen dem FC Wil und dem FC Chiasso. Pascal Ibig führt sie durch eine wohl heisse Partie.