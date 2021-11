LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Rheinpark: FC Vaduz - FC Wil *0:1 (Pause) Nach der erfolgreichen Länderspielpause geht im Schweizer Fussball die Meisterschaft weiter. In der Challenge League spielt der FC Wil international und gastiert beim FC Vaduz. Es ist die Premiere des neuen Trainers Brunello Iacopetta. Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle, Vaduz 20.11.2021, 18.54 Uhr

Brunello Iacopetta steht zum ersten Mal an der Seitenlinie eines Challenge-League-Klubs. Bild: Hanspeter Schiess

Der Liveticker zu FC Vaduz - FC Wil:

Pausenfazit

Die Wiler holen das Maximum raus aus dieser ersten Halbzeit. Die Gäste stehen hinten gut und haben die zahlreichen Vaduzer Angriffswellen bisher alle brechen können. Vorne brauchten die Wiler eine halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. Dach in der Schlussphase der ersten Hälfte wurden die Angriffsbemühungen der Ostschweizer konkreter. Auch wenn die Führung ein guter Lohn ist, so ist sie nicht komplett gestohlen. 8:8-Schüsse, 48 Prozent Ballbesitz für die Gäste. Da dürfte aber noch einiges auf Keller und seine Vorderleute zukommen in Halbzeit zwei. Wir sind gespannt.

Pausenpfiff

Der FC Wil geht mit einer 1:0-Führung in die Pause.

45. Minute

Mindestens eine Minute wird nachgespielt.

45. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil durch Izmirlioglu zum 0:1. Freistoss-Flanke des auffälligen Zuberi aus dem Halbfeld von links in die Mitte. Lukembila nimmt den Ball mit der Brust an und legt sofort ab. Der aufgerückte Verteidiger Izmirlioglu trifft dann in die lange Ecke. Wir reiben uns verwundert die Augen. Aber es steht tatsächlich ein 0:1 auf den zwei Anzeigetafeln des Liechtensteiner Nationalstadions.

43. Minute

Zumberi testet mit seinem Abschluss das Feld in seiner ganzen Höhe. Die Kugel bleibt grad mal so im Land.

41. Minute

Nächste Vaduzer Chance. Wieder Gajic bei einem Vaduzer Konter im eigenen Stadion. Aber auch das kriegen die Wiler irgendwie geklärt.

39. Minute

Dann aber wieder die Vaduzer: Brahimi mit schwachem Zweikampfverhalten. Gajic kann beinahe profitieren. Doch sein Kopfball kann von Keller geklärt werden.

37. Minute

Das war jetzt mal vielversprechend für die Wiler. Zumberi hat viel Platz. Statt Lukembila anzuspielen, vertändelt er aber den Ball. Immerhin gibt es den ersten Corner für die Wiler. Der bleibt aber harmlos.

33. Minute

Was macht denn Sauter da? Ein gar leichter Ballverlust nahe der Mittellinie bringt fast eine Topchance. Doch er bügelt dann wieder aus und hat dabei etwas Glück, dass er angeschossen wird.

31. Minute

Wenn Vaduz 6:0 gewinnt, sind sie Leaader. Und 6:0 steht es momentan - nach Cornern. Für Vaduz. Und das nach einer halben Stunde,. Auch das zeigt, wie das Spiel läuft.

28. Minute

Was auffällt: Praktisch alle Vaduzer Flanken bringen Gefahr. Jeweils scharf und mit guter Höhe.

25. Minute

Jetzt ist auch der erste Wiler verwarnt: Frei hat Djokic umgesäbelt. Klare Gelbe. Kuzr zuvor übrigens der erste Wiler Schuss aufs Tor. Muntwiler von links. Aber genau auf Goalie Büchel. Keine Gefahr.

23. Minute

Die Vaduzer präsentieren sich wie eine Spitzenmannschaft und drücken mächtig aufs Gaspedal. Die Wiler sind mit viel Defensivarbeit beschäftigt, halten aber dagegen. Vom Ballbesitz-Fussball, den der neue Trainer Iacopetta sehen will, ist noch kaum was zu sehen.

19. Minute

Erste Verwarnung des Spiels: Cicek sieht nach einem Foul an Zumberi den Karton.

18. Minute

Nach einem Zumberi-Freistoss in die Vaduzer auer geht es ganz schnell auf die andere Seite. Rapp scheint da Frei schon überlaufen zu haben. Doch dieser kommt im letzten Moment mit einer Grätsche doch noch an den Ball und klärt zum Corner, der dann nichts bringt. Ganz stark geklärt von jenem Frei, der geblieben ist.

16. Minute

Eine Viertelstunde ist rum. Und sie gehörte ganz klar den Liechtensteinern. Die lassen den Ball schön zirkulieren, oftmals mit One-Touch-Fussball. Da haben die Wiler ihre liebe Mühe. Noch steht die Null.

14. Minute

Schon wieder Vaduz: Schon wieder Hug mit einer Flanke von links zur Mitte. Der aufgerückte Verteidiger-Routinier Gajic schliesst dann direkt ab. Aber rund einen halben Meter drüber. Eine Chance in dieser Qualität hatten die Wiler noch nicht.

13. Minute

Taktisch ist es offensiv übrigens ein 4-3-3, defensiv ein 4-1-4-1. Aber ziemlich variabel interpretiert.

10. Minute

Es hat übrigens ein paar Wil-Fans hier, weil es keine Zertifikatspflicht gibt. Will heissen: Maximal 1000 Zuschauer sind zugelassen. Es sind aber viel weniger. Und es wäre Maskenpflicht. Wird aber nicht ganz konsequent eingehalten, um es mal wohlwollend zu formulieren.

7. Minute

Die Gastgeber wirbeln tüchtig. Nach einem Tunnel bei Frei kommt Djokic in der Mitte an der Strafraumgrenze an den Ball. Der schlägt aber über die Kugel. Wäre sonst ganz heiss geworden.

5. Minute

Wieder die Vaduzer: Cicek aus der Distanz - zu den Wiler Fans hinter dem Wiler Tor.

4. Minute

Der erste Knaller des Spiels ist ein Knaller aus der Distanz von Dobras. Auf Zuspiel von Zug schlisst der Vaduzer ab. Aber Keller klärt zum Corner. Auch dieser ist dann brandgefährlich: Simani köpfelt und viele schreien schon den ersten Treffer herbei. Aber Izmirlioglu klärt auf der Linie. Was für ein Auftakt.

3. Minute

Viele Zuschauer sind übrigens nicht hier. Dafür feuern beide Fanlager ihre Teams lautstark an. Eine wohltuend stimmungsvolle Sache im Vaduzer Nebel.

1. Minute

Der Ball rollt. Rapp stösst für Vaduz an.

17:59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Die Wiler in anthrazit, Vaduz in rot. Viel Spass mit dem Ost-Derby FC Vaduz gegen den FC Wil.

17:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel vom Champions League erprobten Schiedsrichter Sandro Schärer aus Zürich. Der hat diese Saison auch schon ganz andere internationale Spiele gepfiffen, zum Beispiel im September mit Beteiligung von Paris Saint-Germain.

17:54 Uhr

Vaduz-Trainer Mario Frick lässt zu Beginn folgende Spieler laufen. Im Tor steht wie immer in dieser Saison Captain Büchel. Zudem laufen auf Simani, Cicek, Rapp, Gajic, Schmid, Djokic, Hug, Ulrich, Gasser und Dobras.

17:52 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils neuer Trainer Brunello Iacopetta hat sich in einem 4-1-4-1-System für folgende Startformation entschieden. Im Tor steht auch unter dem neuen Übungsleiter Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Izmirlioglu, Sauter und Brahimi. Davor spielt Captain Muntwiler. Im Mittelfeld etwas defensiver sind Fazliu (rechts) und Zumberi. Auf den Flügeln etwas offensiver laufen auf Bahloul (rechts) und Lukembila. Einziger Stürmer ist Silvio. Taktisch also etwas Neues. Wie genau das aussehne wird? Wir lassen uns mal überraschen. Sauter ist nach seiner Verletzung zurück. Reichmuth und Kamber, die zuletzt Stamm waren, sitzen zuerst auf der Bank.

17:50 Uhr

Nach den Resultaten von gestern Abend ist es so, dass Vaduz heute theoretisch Leader werden kann. Voraussetzung ist allerdings ein Sieg mit mindestens sechs Toren Unterschied. Die Wiler ihrerseits könnten mit einem Vollerfolg bis auf drei Punkte an den Barrageplatz heranrücken, der momentan von Vaduz gehalten wird.

17:48 Uhr

Die Liechtensteiner haben sich nach einem mageren Start gefangen und gehören zur Gruppe der Aufstiegsanwärter. Zum dünnen Saisonauftakt passte das Startspiel im Bergholz, als die Liechtensteiner 20 Minuten vor Schluss wie der sichere Verlierer aussehen und mit 0:2 im Hintertreffen lagen. Doch es kam zu einer spektakulären Wende und der FC Vaduz siegte mit 3:2. Da ist also noch eine Rechnung offen.

17:44 Uhr

Beim FC Wil stand die Länderspielpause überraschend im Zeichen eines Trainerwechsels. Alex Frei hat den Klub nach gut 14 Monaten wieder verlassen, weil ihm die Sache auf dem Bergholz zu wenig ambitioniert erschien. Gekommen ist - noch am gleichen Tag - Brunello Iacopetta vom FC Rapperswil-Jona aus der Promotion League. Zum ersten Mal betreut der 37-Jährige einen Team des Schweizer Profifussballs.

17:40 Uhr

Die WM-Qualifikation ist eingetütet. Nun steht wieder heimisches Schaffen an. Wobei für den FC Wil nach der letzten Länderspielpause des Jahres gleich mal eine internationale Reise zu planen war. Herzlich willkommen aus dem Rheinparkstadion im Fürstentum Liechtenstein zur 14. Challenge-League-Runde und dem Spiel FC Vaduz gegen den FC Wil. Simon Dudle tickert durch die Partie. Um 18.00 Uhr geht es los.