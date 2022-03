LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Waadtland: Yverdon-Sport - FC Wil *0:1 (Pause) Zum Abschluss der Englischen Woche gastiert der FC Wil aktuell bei Aufsteiger Yverdon-Saport. Dabei will er sich für gleich zwei 0:3-Niederlagen im Municipal im Herbst revanchieren. Gelingt es? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle aus Yverdon 04.03.2022, 20.12 Uhr

Sofian Bahloul ist der treffsicherste Wiler Spieler und darf sich gar Hoffnungen machen, Torschützenkönig der Challenge League zu werden. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Der Liveticker des Spiels Yverdon-Sport - FC Wil:

Pausenpfiff

Der FC Wil führt in Yverdon bei Halbzeit mit 1:0.

45. Minute

Mindestens eine Minute wird nachgespielt.

45. Minute

Nächster Wiler Abschluss. Muntwiler versucht es. Ist aber mehr ein Schüsschen.

43. Minute

Da ist der nächste Arm in einem Wiler Gesicht. Dieses mal trifft es Zali. Der Arm gehört Koné, der auch Gelb sieht. Die Stimmung ist grad recht aufgeheizt momentan.

41. Minute

Nochmals Wil: Reichmuth schickt Bahloul. Doch Martin eilt rechtzeitig aus dem Tor und hat den Ball.

40. Minute

Die Wiler aber weiterhin aufsässig. Und provozieren eine Gelbe Karte von Zock, da dieser Reichmuth den Ellbogen ins Gesicht gesetzt hat.

37. Minute

Yverdon kommt nun etwas besser auf. Die Wiler Sturm und Drang-Phase ist mal durch.

34. Minute

Der FC Wil muss tatsächlich wechseln: Für den verletzten Sauter kommt Talabidi. Sauter wirkt benommen und greift sich an die Schläfe.

34. Minute

Jetzt mal etwas Zeit zum Durchschnaufen. Denn Wils Sauter liegt im eigenen Strafraum am Boden und muss gepflegt werden. Das sieht nicht gut. Wäre bitter. Sauter kommt erst grad von einer doppelten Verletzung zurück.

32. Minute

Ganz starker Wiler Auftritt mal so weit. Die kaufen den Gastgebern aber so was von den Schneid ab. Konsequente Offensive ist ein gutes Rezept, wenn die Verteidigung chronisch wackelt.

30. Minute

Immer wieder Wil: Fazliu schickt Munwiler auf die Reise in den Yverdon-Strafraum. Da seine Stärker ist die Sturmsppitze nicht. Yverdon bekommt das geklärt.

29. Minute

Yverdon versucht nun zu reagieren. Die scheinen sichtlich überrascht, mit welcher Wucht hier die Wiler zu Werke gehen zum Ende einer Englischen Woche.

25. Minute

Beinahe der Wiler Doppelschlag: Brahimi mit einem prächtigen Schuss. Aber Martin kann den Ball grad noch um den Pfosten drehen. Wow, wie lange können die Wiler diese Pace halten?

22. Minute

TOOOOOOOOR für den FC Wil durch Lukembila zum 0:1. Die Wiler führen erstmals in diesem Jahr auswärts. Und das mit einem Tunnel. Freistoss für die Gäste. Via Reichmuth und Silvio kommt der Ball zum Waadtländer Lukembila, der sich hier in der Waadt wohl zu fühlen scheint. Er lässt einen Gegner stehen, zieht nach rechts und schiebt denn frech zwischen den Beinen von Martin ein. Absolut verdiente Wiler Führung. Es spiel nur Wil.

21. Minute

Erste Gelbe des Spiels. Sie geht an Da Silva für ein Foul im Halbfeld an Bahloul.

20. Minute

Fazliu bleibt in der Mauer hängen. Aber da ist ja noch Muntwiler. Aus weiterer Entfernen prüft er Goalie Martin, der die Fäuste grad noch so hoch bringt.

19. Minute

Freistoss für Wil aus 18 Metern Distanz.

16. Minute

Wil powert: Reichmuth mit einem schönen Distanzschuss. Wird aber grad noch so abgefälscht. Ganz knapp links vorbei. Der Wiler Führungstreffer liegt in der Luft. Erstaunlich druckvolle Gäste in dieser Startviertelstunde.

11. Minute

Ist wirklich skurril: Die beiden Yverdon-Fangruppen, die weit auseinander stehen, singen gleichzeitig völlig unterschiedliche Lieder. Als hätten sie Streit. Und zwischen den beiden Yverdon-Fangruppen stehen die gezählten zwei mitgereisten Wiler Fans mit ihren gezählten zwei Fahnen.

8. Minute

Weiter Wil: Dickenmann holt den Ball. Fazliu dann in guter Schussposition aus 20 Metern zentral vor dem Tor. Aber einen halben Meter drüber. Putzmunterer Start im Municipal.

7. Minute

Geht gleich munter weiter: Und zwar wieder mit den Wilern. Dieses Mal Dickenmann auf rechts. Sein strammer Sdchuss zischt am linken Pfosten vorbei.

5. Minute

Aber auch die Wiler schreiben gleich an: Reichmut kommt über links und spielt in die Mitte zu Top-Torschütze Bahloul. Doch der verpasst seinen zwölften Saisontreffer ganz knapp. Links daneben.

4. Minute

Yverdon beginnt druckvoll - und kommt zum ersten Abschluss. Beyer aus der Distanz. Aber genau auf Keller.

3. Minute

Der Rauch der Fans hat sich verzogen. Chancen haben wir aber noch keine gesehen. Auch mit klarer Sicht.

1. Minute

Beyer mit dem Anstoss für die Gastgeber.

19:29 Uhr

Die Mannschaften sind da. Yverdon in Weiss, Wil im Auswärts-Anthrazit. Und die Yverdon-Fans räuchern mal das Stadion so richtig ein. Die haben übrigens mittlerweile zwei Fanklubs, welche weit auseinander stehen auf untersdchiedlichen Tribünen, obwohl je nur wenige FAns dazu gehören. Sachen gibt's. So gleich geht es los. Viel Spas mit Yverdon-Sport gegen den FC Wil.

19:25 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Marijan Drmic aus Tuggen im Kanton Schwyz.

19:23 Uhr

Yverdons Trainer Uli Forte hat sich für folgende Startformation entschieden: Im Tor steht Martin. Zudem laufen auf Hajrovic, Le Pogam, Fargues, Ninte, Gétaz, Koné, Rodrigues, Zock, Da Silva und Beyer. Die Gastgeber können also wieder auf den Super-League erprobten Koné zählen, der die Wiler schon zweimal in dieser Saison abgeschossen hat.

19:20 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta vertraut einmal mehr auf ein 4-3-3-System mit Keller im Tor. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Zali, Sauter und Brahimi. Im Mittelfeld beginnen von rechts her gesehen Reichmuth, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Fazliu. Den Angriff bilden von rechts nach links Bahloul, Silvio und Lukembila. Etwas überraschend ist Talabidi, der zuletzt stark war, nur Ersatz. Neuzugang Bega, der seit heute spielberechtigt ist, sitzt vorerst mal auf der Bank.

19:17 Uhr

Apropos Cup: Da sind die Waadtländer immer noch vertreten. Nach dem FC Wil verliessen auch der FC Zürich und Lausanne-Sport das Municipal als Verlierer. Im April erscheint mit dem FC St. Gallen der dritte Super-League-Verein für den Halbfinal. Trainer Uli Forte hat die Waadtländer aber auch in der Meisterschaft stabilisiert. Als Tabellenletzter das Team übernommen, weist er aktuell einen starken Punkteschnitt von 1,72 auf. Zuletzt gab es in der Meisterschaft allerdings vier sieglose Spiele in Folge und es wurde heuer erst das abgeschlagene Schlusslicht Kriens besiegt..

19:13 Uhr

Bei den Wilern gibt es in diesem Jahr ein regelrechtes Heim-Auswärts-Gefälle. Alle sieben Punkte, welche seit der Winterpause geholt wurden, sind auf dem heimischen Kunstrasen eingefahren worden. Oder anders formuliert: Während die drei Auswärtsspiele mit einem Torverhältnis von 1:9 verloren gingen, gab es im Bergholz bei einem Torverhältnis von 10:7 zwei Siege und ein Remis. Können die Wiler endlich auch auswärts anschreiben? Die Statistik macht wenige Hoffnung. Schon dreimal trafen diese Teams im Verlaufe der aktuellen Saison in Cup und Meisterschaft aufeinander. Immer siegte das Heimteam mit 3:0.

19:10 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag in der Challenge League. Zum dritten Spiel binnen sieben Tagen ist der FC Wil an den Neuenburgersee gereist, um dort auf Yverdon-Sport mit dem ehemaligen Wiler Trainer Uli Forte zu treffen. Mit einem Sieg werden die Waadtländer in der Tabelle überholt. Herzlich willkommen aus dem Stade Municipal in Yverdon. Simon Dudle ist im Waadtland und tickert durch die Partie. Diese beginnt um 19.30 Uhr.