LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Sportpark Bergholz: FC Wil - SC Kriens *1:0 Zum Abschluss des zweiten Meisterschafts-Drittels trifft der FC Wil heute auf den abgeschlagenen Tabellenletzten SC Kriens. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine herbe Enttäuschung. Gibt es die drei Punkte? Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Pascal Ibig 01.03.2022, 21.32 Uhr

Die ersten beiden Spiele dieser Saison entschieden Kastrijot Ndau und Mergim Brahimi mit Wil gegen Helios Sessolos Krienser für sich. Und heute? Bild: Pius Amrein

Der Liveticker zu FC Wil - SC Kriens:

61. Minute

Doppelwechsel bei den Wilern. Muntwiler macht Platz für Zumberi und für Touré spielt neu Lukembila.

55. Minute

Die Krienser geben nicht auf, die Wiler bieten ihnen aber auch einiges An. Sowohl Lang wie auch Sessolo scheitern aus bester Position an Torhüter Keller.

49. Minute

Die Wiler gehen fahrlässig mit ihren Chancen um. Bahloul geht alleine aufs Tor zu und schiesst direkt Torhüter Brügger an. Den Nahschuss von Touré kann der Krienser Schlussmann dann von der Linie kratzen.

46. Minute

Noch ein Wechsel bei den Kriesnern. Yesilcayir macht Platz für Goelzer. Die Wiler sind unverändert aus der Kabine zurückgekommen.

46. Minute

Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Silvio mit dem Anstoss für die Wiler.

Pausenfazit

Das war ein Knorz in der ersten Halbzeit. Die Wiler hatten mehr Spielanteile, die Krienser die klareren Torchancen. Weil die Wiler im Angriff viel zu umständlich waren, konnten die Krienser den einen oder anderen Konter fahren und durchaus gefährliche Chancen kreieren. Man sah aber, warum sie abgeschlagen an letzter Stelle stehen. Denn alle hochkarätigen Chancen wurden leichtsinnig vergeben. In den letzten zehn Minuten vor der Pause legten die Wiler eine Schippe drauf und schnürten die Krienser in deren Platzhälfte ein. Die Führung der Wiler ist durchaus verdient, dennoch ist die Messe heute noch nicht gelesen.

Pausenpfiff

Es geht in die Kabine mit einer knappen Wiler Führung.

45. Minute

TOOOOOR für den FC Wil. Bahloul flankt den Ball von der rechten Seite, dort springt Silvio unter dem Ball durch und das Spielgerät fällt am weiten Pfosten ins Tor.

44. Minute

Die Wiler viel zu umständlich. Reichmuth hätte freie Schussbahn, lupft den Ball aber wieder zu Bahloul, der nicht mehr an den Ball kommt. Somit hat Brügger keine Probleme den Ball in die Finger zu kriegen.

41. Minute

Erster Wechsel bei den Gästen. Selasi verlässt das Feld für Bürgisser. Selasi scheint nicht verletzt zu sein. Da war van Eck anscheinend mit der Leistung unzufrieden.

35. Minute

Die Wiler versuchen wieder mehr das Spiel in die eigenen Füsse zu nehmen. Wirklich gefährlich sind sie aber weiterhin nicht. Die Krienser hingegen verlagern sich aufs Kontern.

30. Minute

Und wieder eine Grosschance für die Krienser. Lang hat keinen Gegenspieler vor sich und geht aufs Wiler Tor zu. Im letzten Moment klärt Talabidi mit einer super Grätsche noch zur Ecke.

25. Minute

Die Wiler sind deutlich spielstärker. In der Offensive aber noch zu wenig kreativ um die Krienser wirklich vor Probleme zu stellen.

19. Minute

Nun auch eine Grosschance für die Wiler. Reichmuth lupft den Ball über die Abwehr zu Bahloul. Dieser scheitert aber aus kurzer Distanz am Torhüter.

16. Minute

Sehr gute Chance für die Krienser. Balaruban schüttelt im Laufduell Talabidi ab und scheitert dann aus kurzer Distanz an Keller. Das war bislang die beste Chance des Spiels.

10. Minute

Die Krienser melden sich offensiv nun auch an. Selasis Schuss aus 20 Metern geht nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

8. Minute

Gleich nochmals die Wiler. Bahloul kommt über die linke Seite. Seine Flanke landet auf der Latte.

6. Minute

Die Wiler zeihen das Tempo an. Doppelchance für die Hausherren. Nach einer Reichmuth Flanke von links segelt Bahloul knapp unter dem Ball vorbei. Der anschliessende Fernschuss von Touré wird zu Ecke geklärt.

4. Minute

Die Krienser machen zu Beginn schon früh klar, dass sie nicht nur für eine gemütliche Dienstagabend Ausfahrt hier in Wil sind. Schon einige Male sind die Gäste robust eingestiegen.

Anpfiff

Los gehts zu diesem Kellerduell. Sessolo stösst für die Krienser an.

20:13 Uhr

Anzufügen ist noch, dass die Ereignisse in der Ukraine auch hier in Thema sind. Der Stadionspeaker hat anstelle des Wiler Fansongs, der sonst jeweils kurz vor dem Spiel läuft, das Friedens-Lied «Imagine» von John Lennon laufen gelassen.

20:11 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam aus Stettlen im Kanton Bern.

20:09 Uhr

Der Krienser Trainer René van Eck hat sich für folgende Startformation entschieden. Das Tor hütet Brügger. Zudem laufen auf Busset, Isufi, Yesilcayir, Aliu, Urtic, Selasi, Lang, Sessolo, Balaruban und Mistrafovic.

20:06 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta hat sie wie üblich für ein 4-3-3-System entschieden. Im Tor steht auch heute Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Sauter und Brahimi. Im Mittelfeld laufen Reichmuth, Muntwiler und Fazliu auf. In der Offensive für Gefahr sorgen sollen Bahloul, Silvio und Touré.

20:03 Uhr

Das mit dem Toreschiessen ist ohnehin ein grosses Problem der Innerschweizer. Gerade einmal 12 Treffer werden in 23 Partien erzielt. Bei stattlichen 60 Gegentoren ergibt das eine Tordifferenz von -48. Auch ein Trainerwechsel im Herbst hat nicht gefruchtet. Seit November ist René van Eck im Amt. In zehn Spielen holte er noch keinen einzigen Punkt. Selbst wenn Kriens heute gewinnen sollte, wird der Weg im Sommer in die Promotion League führen.

20:00 Uhr

So stellt sich die Frage, ob die Wiler heute erstmals unter Trainer Brunello Iacopetta ohne Gegentor bleiben. Das ist in zehn Spielen noch nie geglückt. In den letzten neun Partien hat es gar immer mindestens zwei Gegentore abgesetzt. Das letzte Mal «zu Null» spielte Wil Anfang November gegen den heutigen Gegner Kriens bei der Dernière von Alex Frei. Die Innerschweizer brachten in den bisherigen zwei Partien gegen Wil noch keinen Treffer zustande.

19:57 Uhr

Bei den Wilern war es zuletzt ein Auf und Ab. Da es aber mehr abwärts als aufwärts ging, grüssen die Äbtestädter vom vorletzten Platz und die heutige Partie ist ein Kellerduell: Vorletzter gegen Letzter. Ein Abstiegskampf ist es freilich nicht. 22 Punkte Vorsprung haben die Wiler auf die Krienser, bei denen eigentlich nur noch die Frage zu klären ist, wann der Vorhang definitiv fällt. Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern.

19:54 Uhr

Wir sind mitten in einer Englischen Woche. Will heissen: Drei Spiele in sieben Tagen für den FC Wil. Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Freitag in Aarau soll heute die Korrektur her. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Abschluss der 24. Runde in der Challenge League und dem Spiel FC Wil gegen den SC Kriens. Pascal Ibig tickert durch die Partie. Um 20.15 Uhr geht sie los.